立川漁場位於花蓮壽豐鄉，利用天然湧泉養殖立川三寶：黃金蜆、貴妃魚及活力鯛，並設立恩典鐘、蜆文化生態館、蜆之館、蜆體驗池及五餅二魚餐廳等場域，提供民眾旅遊休憩，並購買黃金蜆相關商品。冬季天寒水冷可能不適合體驗「摸蜆兼洗褲」，但仍可近距離餵食錦鯉與烏鰡，摸摸烏鰡光滑的頭部，如果你夠大膽，還可以試試親手將飼料餵到牠們口中，體驗手掌觸摸烏鰡沒有牙齒的上下頷，你就知道烏鰡除卻嚇人的龐大體型，原來是這麼的可愛。



立川漁場利用天然湧泉養殖立川三寶：黃金蜆、貴妃魚 (澳洲銀鱸) 及活力鯛 (吳郭魚)，並設立恩典鐘、蜆文化生態館、蜆之館、蜆體驗池及五餅二魚餐廳等場域，提供民眾旅遊休憩，並購買黃金蜆相關商品。



恩典鐘，立川漁場戶外休閒區。



蜆文化生態館，入口一條長廊，圖文並茂介紹立川漁場歷史大紀事、貝類品種、蜆的品種、第一瓶黃金蜆精、蜆的天敵與黃金蜆的成長過程，生動活潑的內容寓教於樂，讓遊客輕鬆的認識黃金蜆的一生及養殖的過程。



蜆與蛤蜊，你能分辨嗎？



立川漁場是全球最大的蜆精原料製造商，蜆之館一系列優質黃金蜆周邊商品是最佳養生伴手禮，現場還有滴魚精味噌湯、蜆精錠試吃。



蜆體驗池，摸蜆體驗 NT$200/人，能讓大人、小孩一同捲起褲管，下水一起體驗「摸仔兼洗褲」的撿蝲仔樂趣，憑票帶走一斤黃金蜆 (以自己摸的為主，不足不補)。



烏鰡是立川漁場活力鯛池中的工作魚，牠的任務是除滅螺貝類。烏鰡的上下頷都沒有的牙齒，但最後一對鰓弧腹面部份特別粗壯，成為咽頭骨，骨上具有一列咽頭齒，可以輕易的藉咬合切割螺、蚌、蜆堅硬的外殼，是螺貝類的天敵。



烏鰡在立川漁場內，除了是工作魚，也是最受歡迎的親善大使，買份魚飼料就可以近距離親手餵食 (池邊請站穩腳步，小心滑落水中)，也可以摸摸烏鰡光滑的頭部，如果你夠大膽，還可以試試親手將飼料餵到牠們口中，體驗手掌觸摸烏鰡沒有牙齒的上下頷，你就知道烏鰡除卻嚇人的龐大體型，原來是這麼的可愛。



五餅二魚餐廳，用餐空間寬敞舒適，還有包廂提供，菜單菜色多，可單點也可點合菜，鹽焗活力鯛、清蒸貴妃魚、炒黃金蜆、蒜頭黃金蜆湯，絕對是五餅二魚餐廳的必點菜色。



鹽焗活力鯛 (吳郭魚)



紅燒貴妃魚 (澳洲銀鱸)



炒黃金蜆仔



蒜頭黃金蜆湯



必嚐蜆仔霜淇淋、黃金蜆茶葉蛋。



立川漁場休閒農場

地址：花蓮縣壽豐鄉魚池45號

電話：03 865 1333

營業時間：09:00 ~ 17:30 (週一 ~ 週日)

門票：免費，摸蜆體驗 NT$200/人，憑票帶走一斤黃金蜆 (以自己摸的為主，不足不補)，有各項折價卷可抵用不同的消費(如冰品15元、水產20元、紀念品25元、黃金蜆系列商品40元)。

官網：http://www.lichuan.tw/

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