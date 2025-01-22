一晃眼，迪化街年貨大街已經三十周年了

每年春節期間迪化街熱鬧滾滾

假日擠滿辦年貨及逛街體驗熱鬧氣氛的人潮

即便寸步難行，但人氣依舊居高不下

適逢三十周年，也舉辦了一系列活動

交通資訊與活動詳情請上官網瀏覽！

▲我們在西門站轉乘松山新店線到北門站

出了三號出口，往左手邊過斑馬線直走一段路就能到達年貨大街

▲雖然我很害怕蛇，但這蛇年布置真的很童趣哈哈哈

▲張燈結綵相當有年味

▲一路人擠人到永樂市場這邊終於能喘口氣！

也因為一路都被推著走，所以能拍到的東西不多

▲絡繹不絕的香客

▲春聯內容愈來愈貼近現代人心聲！！！

▲御華生攤位蠻大的，孩子有來的話大都是在這裡買

雖然價格比較高，但一年只買一次，少量買還是可以的

糖果按克秤重，每100公克有39、49、59、79元等價位

一樣價位的放同一包，價位不同一定要分開裝袋喔！

▲上面有塑膠袋，拿了就可以開始選購

▲琳瑯滿目的種類，看得我眼花撩亂@@

▲開心果、花生跟肉乾類也是大宗

▲這都是小時候超超超愛吃的零嘴，甜甜辣辣好滋味！

但現在年紀大了吃什麼都要適量，有時候吃一點解嘴饞就很開心了哈哈哈

▲湖南臘腸

▲糖葫蘆

▲試吃的客人也很多喔！

▲麻辣牛肉、豬肉乾

▲紅棗也能試吃

▲好誘人呀，但排隊的人也真的好多

▲看到了網友之前分享的餐廳，牧山丘

▲鯉魚

▲烏魚子也是過年重點項目，我家是啦哈哈哈

▲又經過一間御華生

▲孩子抓了一些，秤完一共兩百多元

讓他體驗一下自己買年貨的樂趣，大量買就真的傷荷包啦哈哈哈

【台北年貨大街】

地址：台北市大同區迪化街一段

活動時間：1/11（六）-1/27（一）

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