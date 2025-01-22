彰化有不二坊，台中有不二糕餅，兩家我都買過吃過，我個人是覺得兩家都不錯吃！

網路上資訊顯示兩家是家族企業，不二坊是二代經營，不二糕餅則是三代經營，共享阿公（第一代）的祖傳秘方，原物料也都相同，不二糕餅的人潮沒有不二坊那麼誇張，不喜歡等待排隊的建議可以買不二糕餅。

台中蛋黃酥名店「 不二糕餅 」，蛋黃酥最新價格，傳承50年老餅店不二家手工製餅!

台中不二糕餅位於南屯永春東七路上，我是非假日的下午來買，當時沒有什麼人潮，進去後就直接買了，完全沒有等待。

有別於彰化老店不二坊，不二糕餅店面較為新穎，門口還有幾個停車位可停車！

■ ADD:台中市南屯區永春東七路725號

■ TEL:04-2380 8199

■ 營業時間:10:00 - 19:00 （週三公休）

■ 官網

不二糕餅包裝要精緻許多，六入是紅色的紙盒，之前買不二坊的六入是塑膠盒，但老店也是有老店的風味。

六入一盒價格是380元，換算下來一顆要價將近64元，是真的不便宜。

這是不二糕餅品項最新單價，今年（2025）價格全面調漲。

不二糕餅除了可以買到蛋黃酥之外，還有檸月酥、茶鳳黃、福令卡等，本來我還有想買福令卡但因為要冰，就沒有買了。

不二糕餅的蛋黃酥使用祖傳秘方的酥皮，包裹著紐西蘭天然奶油特製的烏豆沙以及特選濕潤的紅土鹹蛋黃，餅皮酥鬆有層次、烏豆沙餡甜而不膩。

不二糕餅的蛋黃酥無論色澤還是外觀都很誘人，金黃飽滿，賣相很好，送禮也特別好看。

無論餅皮、烏豆沙還是紅土鹹蛋黃都好好吃，而且完全不會覺得膩口，要不是怕熱量高一次吃兩三顆也沒問題。

雖然價格不便宜，熱量也高，但偶爾吃一次嚐嚐味道真的挺不錯的，久久沒吃真的會想念耶！讓我下次到台中有機會還是會想要過來買！

最後附上不二糕餅2025春節營業時間給大家參考，1/31-2/9是店休時間喔，可別想說春節假期時間要來買，2/10才恢復正常營業。

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