台中勤美蔬食義式早午餐推薦｜一口陽光，一口幸福，休假早晨就該來點健康無負擔的早午餐

光焙若蔬食 SUN BERNO，將來自大地的豐盛食材轉化為義式美味，無論是全素、奶素還是無麩質飲食，都能在這裡找到你的專屬滋味，勤美店還有早餐限定優惠 ，任一款三明治搭配特定飲品，1+1只要$100，這價格在勤美周邊真的太佛，喜歡早午餐的你先來一起看看吧

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光焙若蔬食 SUN BERNO 勤美店

光焙若蔬食 SUN BERNO勤美店 位在勤美綠園道周邊，清透的大片落地窗，伴隨著綠意盎然的景緻，一早來這品嚐早午餐，佐以陽光暖意根本是完美享受

SUN BERNO光焙若蔬食

時間：8:30-21:00

電話： 04-23027613

地址：台中市西區向上路一段79巷50號

光焙若蔬食 SUN BERNO 環境

兩層樓用餐空間，伴隨著大片的落地窗，店內採光當然不在話下，簡約舒心的環境，從早上八點半就開始營業至晚間，下午時段不休息，不管何時前往都有味美的義式蔬食料理！

常路過這兒的我，原先以為光焙若蔬食是貴桑桑早午餐，結果價格很合宜，還有早餐限定優惠，任一款三明治搭配特定飲品，1+1只要$100，享受美食還能眺望綠園道花草樹木的景緻，真的太超值

光焙若蔬食 SUN BERNO 菜單

光焙若蔬食 以全素、奶素還是無麩質飲食為主，近期推出早餐、早午餐系列，早餐最低價從80元起，加限定飲品只要100元，11點前都有供應，早午餐餐盤還能客製加點，選擇自由度相當高

光焙若蔬食 SUN BERNO 餐點

這次和友人一起來攻略，點選早午餐換購現打果汁，搭配療癒甜點們，一早的味蕾幸福就此展開

義式德腸歐姆蛋

軟嫩的歐姆蛋包裹豐富餡料與起司，配上酸香醇厚的義式番茄醬，口感超飽足，搭配胡麻鮮蔬，健康好吃，還有以杜蘭小麥自製的歐式麵包，外層香酥內裡軟彈，越嚼越香

起司班尼迪克蛋

濃郁的切達起司醬，交織滑嫩水波蛋，再搭配緊實彈牙的植物肉丸，濃郁鮮香，一旁還有自製窯烤麵包，品嚐每口，香氣與口感都讓人越吃越尬藝

日日莓好/龍捲風果昔

日日莓好 芬芳的藍莓，揉和清香檸檬，清爽酸甜；龍捲風果昔 內有火龍果、蘋果、香蕉與牛奶的絕妙組合，天然果香搭配水果的自然甜味，瞬間活力滿滿。

巧克力脆皮巴斯克

討喜的脆皮雪糕，光焙若蔬食將其化身在巴斯克蛋糕上，外層巧克力脆口甜香，內層宛如冰淇淋般，綿密細緻，甜度恰到好處

銀耳湯

溫潤滑溜的銀耳湯，飽滿帶微脆度的銀耳，揉和紅棗、枸杞等，營造出自然甜香



休假早晨，相揪朋友、帶家人，挑個靠窗的座位，伴隨陽光與香氣，慢慢享受這一份專屬的蔬食義式時光

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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