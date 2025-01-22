來到台中大坑，不只能爬山親近自然，更別錯過隱藏版甜點名店 貝克莉烘焙坊！兩層樓建築，一樓有熱氣騰騰的大杓子鐵鍋燉，二樓則是琳瑯滿目的甜點和精緻禮盒的貝克莉烘焙坊。店內人氣的松鼠餅、桂花鑽石曲奇餅、巧克鑽石曲奇餅和一口鳳梨酥，都很適合送禮或留給自己細細品味。

現推出限時優惠，至2025/2/28，新品買一送一，購買桂花或巧克鑽石曲奇，即贈人氣松鼠餅。趁這波超值活動，為年節準備暖心伴手禮

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貝克莉烘焙坊 台中人氣伴手禮

台中人氣伴手禮 貝克莉烘焙坊，鮮黃色小屋兩旁有落羽松相伴，帶點童話的夢幻感，天然酵母麵包限定於每週三、週日販售，其他營業時間，各式禮盒、伴手禮都有

店家資訊

貝克莉烘焙坊｜台中伴手禮｜松鼠餅

地址： 台中市北屯區光西巷6號

營業時間：12:00–18:00（週六公休）

電話： 0907 459 000

貝克莉烘焙坊 位在建築的二樓，從南屯搬到大坑後，停車空間更友善，也讓大坑旅遊路線多處甜蜜驛站，一樓則為大杓子鐵鍋燉，來大坑走跳，讓你用餐、買伴手禮一次搞定

這次到訪正巧遇到麵包出爐日，迷人的麵包香氣，飄散在店內，貝克莉烘焙坊 每週三與週日，是以天然酵母製作的好吃麵包販售日，從吐司、司康、桂圓麵包、鹽可頌，傳統的炸彈麵包，種類還不少呢

貝克莉烘焙坊 不只有新鮮出爐的酵母麵包，招牌松鼠餅我更是愛不釋手，可愛鐵盒盛裝多種口味選擇，讓人品嚐過就會圈粉，這次春節前夕 曲奇新品上市，搭配限時優惠活動，新年優質伴手禮又多一新選擇

巧克鑽石曲奇 598元

巧克鑽石曲奇，一顆入口即化的甜蜜小宇宙！

嚴選法芙娜巧克力及總統牌AOP發酵奶油製作，巧克力的純香及微微苦韻，交織濃郁奶油香，及白巧克力的溫柔甜蜜，再堆疊上杏仁顆粒的脆香，搭上酥鬆口感，每一口都是驚喜， 外表更是亮眼到不行，彩色糖珠像鑽石般閃閃發光，顏值與美味兼具的動心甜點！

桂花鑽石曲奇 598元

桂花鑽石曲奇，一口咬下就是金色的芬芳時光！

原味曲奇上點綴著亮眼的桂花，細緻的花香氣，裹附在白巧克力的奶甜中，酥鬆口感配上馥郁奶油香，層層交織，每一口都像在嘴裡綻放一場桂花盛宴，讓人忍不住一再回味！

阿拉比卡肉鬆松鼠餅 360元

阿拉比卡咖啡入餅，酥脆外皮散發濃郁香氣，光是餅皮就讓人停不下來。

翻開這層咖啡色的酥脆，裡面包藏鹹香滿點的肉鬆內餡，鹹甜苦韻交織，滋味超有層次。咖啡香與肉鬆的絕妙搭配，酥脆口感在嘴裡化開，齒頰留香的幸福滋味，讓你忍不住想再來一片！

一口鳳梨酥，小巧可愛又美味，隨時隨地都能享受！

內餡採用台農3號土鳳梨熬煮，搭配日本進口寒天粉與麥芽糖，酸甜平衡，與香酥外皮組成完美搭檔，方形或圓形的迷你造型，吃起來不掉屑，每顆獨立包裝很好攜帶與分享

貝克莉烘焙坊 新品限時買一送一

現在到店購買，不僅能嚐到香酥美味，更享買一送一的超值驚喜，舉凡購買桂花鑽石曲奇、巧克鑽石曲奇任一盒，就送阿拉比卡肉鬆松鼠餅一盒，直接現省360元，活動只到2025/2/28，不管是挑伴手禮或犒賞自己都是超棒的選擇

大杓子鐵鍋燉

一樓為東北特色料理 大杓子鐵鍋燉， 古色古香的用餐環境 相當適合聚餐，停車也很便利，在巨大鐵鍋加入高湯及澎湃用料燉煮， 很適合多人一起享受，

小雞燉蘑姑

這次品嚐小雞燉蘑姑口味， 還多點千張、茶樹菇、青菜、玉米，份量之多覺得四個人吃也綽綽有餘！Ｑ彈雞肉煨煮入味，手工揉製玉米餅Ｑ軟焦香，記得沾點湯汁更好吃，整體鹹香風味不過於厚重，搭配東北涼皮及東北涼菜，酸甜平衡，吃起來清爽解膩

大杓子鐵鍋燉

地址：台中市北屯區光西巷6號

電話：04 2239 9898

時間：11:30-14:30 17:00-20:00 (週一公休

來到大坑爬山健行，別忘了在貝克莉烘焙坊停留一會兒！用餐後可以上二樓挑選各式美味餅乾和伴手禮，像是松鼠餅、桂花鑽石曲奇、巧克鑽石曲奇和一口鳳梨酥，送禮或自己享用都超適合！現在還有限時優惠活動，至2025/2/28，購買桂花或巧克鑽石曲奇，即贈送人氣松鼠餅，趕快趁這個機會選購年節伴手禮，讓親朋好友也能品嚐到來自大坑的甜蜜心意！

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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