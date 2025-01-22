台中新店報報！ Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理，是大里人氣早午餐 WPAPA 全新代表作，創辦人累積十多年鐵板燒經驗，以鐵板燒和炭烤技法呈現西式合菜的新風貌。



這次體驗雙人套餐，蒸蛋、例湯、季節時蔬展開序曲，主食菲力牛排、紅酒燉牛頰、酥炸豬里肌佐金桔醬輪番登場，香煎巴沙魚搭堅果XO醬風味更是驚艷。想再升級，加價享用卡達菲炸蝦與廣島牡蠣，再以特調飲品與甜點收尾，整套菜單澎湃滿分，無論是聚餐或特別時刻想慶祝，來此都很適合

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Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理 在哪裡？

今年一月分新開幕 Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理，是大里人氣早午餐 WPAPA 新品牌！鄰近中國醫、一中商圈，小巧溫馨的新店面位於台中健行路上，這次以鐵板燒和炭烤技法呈現西式合菜套餐，在份量表現也更為澎湃，若開車前往，步行四分中就有中正公園地下停車場，停車免煩惱



Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理

地址：台中市北區健行路445-6號

時間：11:00–20:00

電話：04 2202 0086

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理 環境

一樓空間為半開放式廚房，不僅能欣賞到主廚精湛廚藝，讓食客看得到也安心，用餐在二樓空間，以白色系搭配木質桌椅，簡約大方採光明亮，有二至四人座位，及靠窗的高腳桌位區，約能容納30多席

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理 菜單

以套餐形式呈現，價位從515元起跳，從個人套餐至四人套餐都有！這次挑戰雙人套餐，以海陸雙享的組合，內有蒸蛋、例湯，季節炒青菜、肉品主食兩款、海鮮、白飯、還能加價享受卡達菲炸蝦與廣島牡蠣，特調飲品及甜點

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理 餐點

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理 餐點現點現做，等候餐時同時，會先招待古早味煎餅及紫蘇梅汁，一來能墊墊胃，也順勢開啟我們味蕾

2人套餐 1390元

以海陸雙享姿態呈現，份量無用置疑的澎湃，這次我和友人兩位女子，真的是吃到飽翻，創辦人十多年豐富鐵板燒經驗，調味上令我倆相當驚艷，還有附贈的白飯，看似平凡的，實際晶瑩剔透煮得恰到好處，讓我們一口接一口停不下來，緊接著各款料理風味，請聽我娓娓道來

每日例湯

是以雞腳、貝柱、蘿蔔細火慢熬的清湯，湯頭清透不油膩，每一口都帶著自然甘甜。

暖胃蒸蛋

蒸蛋柔軟清香，搭配豐富肉片，彈牙小鳥蛋，增添風味及口感，在口中湯汁與蛋香交織，溫暖而滿足

季節炒青菜

新鮮爽脆的討喜口感，品嚐時飄散著一股迷人奶油香，讓蔬菜自然甜味更顯層次

卡達菲炸蝦與廣島牡蠣 ＋255元

將地中海傳統卡達菲和新鮮大蝦結合，炸到外皮金黃酥脆、絲絲分明，美得像藝術品般，咬下去每一口脆度都讓人心花怒放，蝦肉鮮甜彈牙，吃完也不顯油膩；廣島牡蠣，外皮香酥脆口，裡層完美保留牡蠣的鮮嫩與海味，咬下去瞬間海味四溢

酥炸豬里肌佐金桔醬、紅酒燉牛頰

牛頰肉在白蘭地與紅酒燉煮下，變得格外軟嫩入口即化，醇厚風味令人陶醉，肉香與醬香交織，縈繞不散，讓人不禁一再回味

酥炸豬里肌外層外酥，豬排薄切讓每一口都輕盈又扎實，每一口都保持著豐富肉香與細緻口感，搭配金桔醬的酸甜平衡，絲毫無品嚐炸物的油膩負擔感

香煎巴沙魚搭堅果XO醬

魚皮煎得香酥，魚肉柔軟鮮美，搭上堅果XO醬，堅果香氣與微辣的海潮味，不停在嘴中迴盪，豐富的調味又不失和諧，每一口都令人驚艷

菲力牛排

選用美牛菲力，煎至五分熟，保留獨有的鮮甜，肉質軟嫩多汁，搭配脆口蒜片，香氣四溢，一旁還有淋上巴薩米克醋的香煎杏鮑菇，能適時轉換味蕾，簡直完美！

豆花和奶油煎餅

套餐尾聲，怎能少了甜點呢？店家精心自製的豆花和奶油煎餅擔當完美ending。豆花提供泰式奶茶與黑糖兩種風味，豆香濃郁，甜度輕盈。奶油煎餅則外脆內軟，搭配鮮奶油與食用花，精緻又細膩

咖啡、蘋果汁

新鮮蘋果汁添加芬芳檸檬，滋味酸甜清新；濃郁咖啡香與奶精融合，不加糖就很順口

這次品嚐Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理，整體比WPAPA更升級！從開胃的蒸蛋、湯品到主菜菲力牛排、紅酒燉牛頰，香煎巴沙魚搭堅果XO醬，每道料理與細緻調味，都讓我們回味無窮，這次海陸雙享的雙人套餐，真的太滿足，以鐵板燒和炭烤技法呈現西式合菜的新風貌的Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理，值得來品嚐看看

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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