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桃園免費景點/大溪落羽松【月眉人工濕地生態公園落羽松】轉紅時好美好浪漫! 附設免費停車場

2025年菜外帶 桃園景點 月眉人工濕地生態公園 大溪景點 more
2025-01-22 16:26:00 文字：小紫吃喝玩樂~
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小紫吃喝玩樂~

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桃園落羽松景點/大溪落羽松月眉人工濕地生態公園落羽松】夏天與冬天有著不同美景! 每年12月~1月落羽松由綠轉紅搭配藍天白雲(晴空)如同油畫般夢幻美境令人著迷! 

帶著家人、約姐妹閨蜜、阿那達(男、女友)來場冬季戀歌(落羽松之旅)go

月眉人工生態濕地變色落羽松首圖.jpg

35秒(月眉落羽松)美景短影桃園免費景點/大溪落羽松【月眉人工濕地生態公園落羽松】轉紅時 https://youtube.com/shorts/KE69A49wXjg?si=GDjhrmcy0Nke7gXO

11/18 一訪時(落羽松)剛開始變色!

落羽杉葉子變色快慢與天氣有關! 氣溫變化愈大變裝、變色速度愈快! 

月眉人工生態濕地公園綠落羽松-20241118 (2).jpg

2025-1/13 相隔快2個月『二訪』已變色啦! 

落羽松變色全部轉紅後(大約)可撐1週左右(葉子)就會陸續掉落!

若不巧~遇連日下雨則是會加快其落葉時間

每年大溪月眉人工濕地生態公園(落羽松)變色時間會受當時氣候或天氣影響『提早或延後』您可關注fb各旅遊社團網友之打卡貼文(掌握即時資訊)

月眉人工生態濕地變色落羽松 (5).jpg

2025-1/20 隔週再訪!

前幾天有下雨。很多落羽松已經開始落葉;今年想賞遊的話(請把握這週喔) 

下週可能葉子就會掉光!

月眉人工生態濕地變色落羽松 (17).jpg

月眉人工生態濕地變色落羽松 (21).jpg

月眉人工溼地(馬路旁)有免費停車場公廁

此停車場若滿停! 可以繼續往前開約610m(山豬湖生態親水園區)也有免費停車格可停車(再往回走~步行610m)即可抵月眉人工溼地

山豬湖園區內景色天然腹地大；很適合散步漫遊(小紫之前有去過)印象中賞遊全園區至少需1小時以上

山豬湖生態園區到落羽松距離.jpg

冬天賞落羽松季節月眉人工溼地(若有交通管制)請依現場人員(指引)停車。

小紫每次都是熱血的騎車來

so機車直接停放(下圖)汽機車停車場(如果您從大溪方向來賞落羽松/停車場是位在您的『左手邊』) 這個景點離大溪老街約10分鐘車程是旅人們遊大溪時可安排順遊的景點

停車場出入口(馬路對面)有一小巷道直接通往落羽松捷徑!

(下圖)是從山豬湖生態園區抵達落羽松區入口相片

PS: 此路段禁止(路邊停車) 不想被開罰或拖吊的話(請停放停車場內)

大溪-月眉人工生態濕地停車場.JPG

只要您來對季節! 相機不必套濾鏡!  手機拍照直出~美的像偶像劇場景般(極度浪漫)

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月眉人工生態濕地變色落羽松 (9).jpg

2022年桃園地景藝術節(此景點是活動展場之一)

當時的地景藝術『蝦毀』已從白蝦變色成與地貌合而為一湖邊灰色大蝦

月眉人工生態濕地變色落羽松 (7).jpg

2022夏季『月眉人工濕地生態公園(地景&夏季落羽松)桃園免費景點/大溪落羽松【月眉人工濕地生態公園落羽松】轉紅時遊記

月眉人工生態濕地-首圖.jpg

湖畔(生態池)旁落羽松大道、葉片由綠轉黃(漸層色澤)很美

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月眉人工生態濕地變色落羽松 (20).jpg

月眉人工生態濕地變色落羽松 (23).jpg

我更愛天晴時(樹影倒映在水上)那如畫般夢幻美景!

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生態公園內大約有300棵落羽松

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月眉人工生態濕地變色落羽松 (3).jpg

生態池(內部)也有步道可以進入拍攝不同角度之杉景

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月眉人工生態濕地變色落羽松 (11).jpg

內部的落羽松步道有一段是舖設碎石子

若女孩們怕愛鞋(鞋跟)會損傷! 建議您穿無跟鞋子(行走方便也比較不會傷到鞋跟)

月眉人工生態濕地變色落羽松 (18).jpg

落羽松轉紅(最美季節)

通常也是(石門水庫)梅花(北橫)角板山梅花(盛開時期)

so今年小紫連續兩週都趁天晴時(一早)先騎車上山賞梅花；下午4點左右才來此賞落羽松；順便等拍夕陽西下(不同意境)美景

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2025月眉人工生態濕地變色落羽松 (2).jpg

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(下圖)2025-1/20現場落羽松景色

(超多杉樹葉子)已掉光so若想拍浪漫美景趕快來! 若錯過就需等明年囉!

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同場加映  小紫2024-11/18來賞遊1年一次大溪『月眉花彩節

賞完花後順路騎車遊(月眉人工濕地生態公園)尚未變色之落羽松(杉樹之美)

這天天氣不太好(陰天)若晴天有藍天白雲、拍起來更美更好看

月眉人工生態濕地公園綠落羽松-20241118 (12).jpg

綠意盎然(未變色)落羽松、搭配清澈湖景也很美

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月眉人工生態濕地公園綠落羽松-20241118 (8).jpg

生態公園以調整池、草澤濕地、埤濕地、林濕地、生態池的『淨化順序』減緩水的流速；削減60%水中汙染物以達『水質淨化』之效果! 提升了魚類、水鳥、昆蟲棲息環境

池水清澈、肉眼就能看到魚兒悠游於池中

月眉人工生態濕地公園綠落羽松-20241118 (11).jpg

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月眉人工生態濕地公園綠落羽松-20241118 (1).jpg

月眉人工濕地生態公園

免費參觀、附設免費停車場

地址: 桃園市大溪區月湖路36號

 

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2024大溪韭菜花季-首圖.jpg

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大溪-大嵙崁親水園區首圖.jpg 

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北橫蝙蝠洞首圖.jpg  

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2021恩愛農場櫻花首圖.jpg 

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拉拉山旅遊服務中心櫻花季首圖.jpg 

 

每個人對2025『月眉人工濕地生態公園』景點喜好不盡相同2024-11/18(綠葉)與2025-1/20(轉紅)遊記圖文僅供參考。喜歡小紫遊記分享文嗎？幫     小紫吃喝玩樂．享食煮藝  按讚+追蹤(您的讚是我繼續寫文分享的動力)一  起趴趴走找尋下一站美食景點go   桃園賞花景點/北橫賞櫻景點/寵物友善【恩愛農場】富士櫻/千島

 

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