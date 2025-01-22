【新竹食記】極黃燜雞米飯(新竹長春店)

黃燜雞米飯是源自山東濟南吉玲園的砂鍋名菜，已有近百年歷史，其中極黃悶雞米飯在全台有多間分店，這次吃的是新竹長春店，黃悶系列有十種口味四種辣度可選，如果敢吃辣建議點辣的更夠味，砂鍋內有滿滿的肉和蔬菜，內用白飯、飲料、熱湯可無限享用CP值非常高，這是一個人也能吃的中式砂鍋料理，想吃就吃而且還能吃得超飽。
開車前往可停新莊街停車場或光復路路邊停車格。
▲餐廳位在長春街上，有個黑底白字招牌，騎機車可直接停店店門白線內。
▲用餐空間營造出的氛圍很不錯，整體風格簡潔有質感，牆上有說明黃悶雞的起源和特色。
▲自助區提供老火燉雞湯、烏梅汁和冬瓜檸檬、白飯，飲料和湯品都很有水準。
▲極黃悶雞飯菜單：黃悶系列有十種口味，提供四種辣度可選，另外還有鍋邊素、川麻系列、乾鍋系列等品項。
▲使用掃QR CODE 點餐，支援LINEPAY等電子支付付款。
▲餐點來之前先來喝個熱湯，老火燉雞湯外觀呈現乳白色，湯頭濃郁喝得出來是使用雞大骨熬煮，沒有添加味精等調味。白飯粒粒分明軟硬適中，我這種"飯桶"最愛這類免費的白飯，黃悶系列又是極為下飯的菜，配上兩碗白飯以上只是剛好而已。
▲烏梅汁喝起來酸酸甜甜，味道香濃不會淡淡的，飲料和湯品都誠意滿滿。
▲黃悶雞米飯(不辣) 170元：內有滿滿的雞肉、馬鈴薯、木耳、香菇、青椒，使用砂鍋裝保溫效果極好，醬汁充滿鹹香與鮮甜，淋在白飯搭配超下飯！如果敢吃辣建議點小辣味道會更有層次。
▲馬鈴薯已燉至軟爛，醬汁有完全吃進去非常入味，青椒和木耳搭配悶雞讓口感更加豐富。
▲雞肉有5~6大塊用料完全不手軟，有帶骨的雞腿肉和其他不同部位，肉質滑嫩多汁，醬汁極為入味，雖然第一次吃悶黃雞就深深愛上這種味道，下次也許可以點個小辣試試。
雞蛋糕短評：店內白飯、飲料、熱湯可無限暢飲，熱湯是雞白湯很香濃，黃悶雞飯醬汁夠味雞肉軟嫩，非常下飯，老闆親切和善，是間CP值很高的店！
用餐環境★★★★
餐點★★★★☆
服務★★★★☆
CP值★★★★☆
【極黃燜雞米飯新竹長春店美食資訊】
地址：新竹市東區長春街3號
電話：035775234
官網：facebook
營業時間：10:30–21:00
外送：foodpanda、
線上預定：iding
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無(可linepay)
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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