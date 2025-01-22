人生好累！尤其最近氣溫轉冷，加上連日降雨

心情不知不覺煩悶起來，每天上課上班都好厭世怎麼辦？

這個時候肯定要用美食療癒一下肚皮心靈

【台中美食推薦】【厭世夯肉·輕食 沙拉 喝茶茶】

提供多種風味現烤夯肉飯、低ＧＩ溫野菜菜夯肉

還有烤丹麥夯肉與炸物點心、飲料等豐富、多樣化的美味餐點

現在更有會員第二份主食+1元多1件，樣樣都是真材實料、物超所值,值得一訪再訪

【厭世夯肉·輕食 沙拉 喝茶茶】 總部/博館店

位於台中科博館前的館前路上

遠遠就可以看到黃、白色系相間的招牌

洋溢著輕快舒爽的氛圍

位置很好找，門口就可以停機車

開車則館前路二旁都有公有汽車停車格

或是停去科博館停車場

假日吃個飽飽還可以去科博館植物園逛逛

店裡裝潢帶工業美式風,空間挑高又舒適

每張桌子之間擺設的空間很大

牆上還有超多超Q厭世夯語錄

給人一股輕鬆愜意的氛圍

中間有大桌,靠牆邊也有座位

不論是三五好友一起還是一個人想來獨享,都可以自在享用

點餐採掃桌上QR CODE自助點餐方式

餐具醬料也同樣也採自助取用方式

加入LINE

位在附近上班的寶貝與閨蜜同學

更是他們公司平常叫uber eats foodpanda外送的第一名

厭世烤雪花牛飯飯（New!十勝炭火燒肉）

有著滿滿炭香氣味雪花牛、法式嫩炒滑蛋、溫野菜與Q彈米飯

十勝炭火烤雪花牛一入口

當炭烤肉香氣伴隨著雪花牛口感釋放在口中

油脂的甘甜與醬汁完美融合，每一口都帶著熱騰騰的溫度

搭配上法式嫩炒滑蛋、增添滑順與濃郁口感

溫野菜則提供清爽的平衡感

最後再搭配鬆軟帶Q的米飯

令人一口接一口停不下來

厭世烤雪花牛飯飯（New!十勝炭火燒肉），更帶來無比的滿足感

北海道咖哩可樂餅VS巨無霸是洋葱圈圈

炸著金黃酥脆的北海道咖哩可樂餅

外皮酥脆，內餡軟嫩

濃郁咖哩香味,，吃多了一點也不會膩的好吃

巨無霸是洋葱圈圈

炸至酥脆金黃，入口是香酥的口感

緊接著是洋葱圈內層的鬆軟香甜融合在一起

讓人越吃越涮嘴

特別適合作為聊天點心或是下午茶的小確幸

每次來一定必點的

烤丹麥泥白玉燒胖-蛋奶素

裏頭白玉誘人鬆軟又充滿彈性

豪放芋頭加入白玉燒後口味特別有層次

綿密的芋頭入口即化

再搭配柔軟間帶點微酥口感的丹麥麵包

甜香而不膩，柔滑綿密，瞬間把味蕾帶到極致的幸福感

絕對是放鬆心情的好選擇

從側面看就能看到內餡食材滿滿，真的是超有誠意！

厭世烤丹麥QQ嫩雞腿肉胖（New!十勝炭火燒肉）

烤的金黃香脆的丹麥麵包裡面夾著滿滿QQ鮮嫩雞腿肉與起司蛋

雞腿肉除了口感嫩外還帶有炭燒香

搭配軟嫩的起司蛋，層層疊加出豐富的口感

飽滿的口感令人回味無窮

英格蘭紅茶vs豆豆咖啡-美式

基底為錫蘭紅茶，通過花茶大師獨家製茶技術

使其帶有煙燻焦香氣息的重烘焙紅茶，茶香濃郁渾厚

冷冷的冬天來上一杯特別暖和

豆豆咖啡-美式

略酸不澀的回甘層次扣人心弦

隨著豐盈的咖啡芳醇盈滿在齒唇之間

點綴難得的放鬆靜謐時刻

工作超忙,心累厭世時還在煩惱要吃什麼嗎？

厭世夯肉·輕食 沙拉 喝茶茶

▪︎ 總部/博館店

台中市北區館前路17號

0958208432

10:00-19:00

UberEats訂餐>>> https://tinyurl.com/24kwpxut

🏠崇大店

地址在這邊：台中市北屯區大連路二段123號