之前有介紹過品臻國際的牛肉麵，這次來開箱好市多獨家販售的「名廚美饌 柚香和風蒟蒻雪麵」，清爽果香搭配低卡蒟蒻雪麵，加入各式蔬菜肉類，不管涼麵冷冷吃，或是熱湯熱熱吃都好吃！豐富一餐輕鬆滿足飲控人！

文章目錄 收合 店家介紹

餐點介紹

涼麵吃法



熱湯吃法

結語

店家資訊

店家介紹

品臻國際致力於研發各種方便又省時的美味料理，讓你在家也能輕鬆享用各種美食！而且這次的開箱是來自好市多獨家販售！價格CP值高！

有看我文章的朋友們應該都知道我是個懶人，很喜歡介紹各式懶人福音料理給大家！也喜歡開箱各式飲控人可以不用委屈自己，吃得符合飲控需求、也要吃得開心滿足~這樣飲控之路才能夠走得夠長久啊！

這次開箱的「名廚美饌 柚香和風蒟蒻雪麵」就是如此！方便料理、不需開火、輕鬆上桌，也符合飲控的目標，每份僅44.7大卡，又有飽足感、滿足口腹之慾！

一箱有8入，蒟蒻雪麵與柚香和風醬都是各8包

之前有單買過蒟蒻雪麵，我會加進味噌湯當湯麵或是加炸醬當拌麵炒麵，都非常好吃！很萬用~沒想到現在出了有醬汁的組合~不用再苦惱要做什麼口味好方便！

蒟蒻雪麵背面有清楚的營養標示與有效日期

透明包裝也可以看到裡頭清楚的麵條

柚香和風醬每包也都有寫上有效日期

蒟蒻雪麵都需要過水，才可以避免蒟蒻本身的異味~

餐點介紹

官方推薦的蒟蒻雪麵兩吃我都有試試看

涼麵吃法

將蒟蒻雪麵過常溫水後，再鋪上小黃瓜絲、紅蘿蔔絲、雞胸肉、蝦仁、溏心蛋等，可以依個人喜好加入配料！讓整體更豐富！再倒入柚香和風醬，均勻拌後就可以享用清爽的涼麵了！

蒟蒻雪麵超Q彈！搭配柚香和風醬，每一口都酸爽開胃！

熱湯吃法

熱水加入柚香和風醬，再加入各種食材煮後，再將已過水的蒟蒻雪麵加入，若鹹度不夠可以加點鹽等調味~

熱熱吃也很不錯！非常適合寒冬的晚餐煮法！

結語

整體來說，我很推薦這款蒟蒻雪麵~之前就常購入了，但現在竟然在好市多有獨家販售柚香和風蒟蒻雪麵組合，簡單便利、不需烹煮、低卡富飽足感，重點是又很好吃！冷吃熱吃都好吃！推薦給大家！

店家資訊

【 品臻國際 】

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