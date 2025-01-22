假日臨時到宜蘭冬山鄉的三清宮拜拜，萬里晴空神清氣爽，除了很幸運俯瞰優美碧綠的梅花湖，也順便到附近的「大進休閒農業區」逛一逛，大進地區每逢假日都會吸引不少遊客，除了街道上有幾間知名的伴手禮店(劉記花生、春記麥芽酥、順進蜜餞) 還有一串心、花生卷冰淇淋、大腸包小腸…等等美食，這裡是到三清宮或梅花湖遊玩的朋友都會順便來採買的地方。

▲冬山｜三清宮

▲冬山｜梅花湖

大進休閒農業區 怎麼去 ?

■ 宜蘭縣冬山鄉大進村大進九路56號

■ 開車導航即可抵達，有小型停車場

開車快要抵達大進休閒農業區時，發現小村落街道人車洶湧就是了，假日遊客還不少，停車場就在上圖這個「大進社區假日市集」的後方，不過車位供不應求，假日有可能需要等待一下。記得多年前來過幾次，除了吃吃小吃還買過很有名的順進蜜餞，這天又再度回訪春記麥芽酥，感覺好久沒吃想再回味一下

春記麥芽酥從早期推車的小攤子到現在自家鐵皮屋販賣至今，主打每日手工現做的麥芽酥，研發改良出符合大眾口味又不失健康的味道，沒有添加物，不甜不膩不黏牙，香Q口感老少咸宜，小小的店面有著很顯著的大招牌，很難不注意到

店外有一小塊空地鋪設木棧板，買好如果實在忍不住誘惑，也可以直接坐在外面開吃 😂

門一開走進春記麥芽酥，唉唷喂呀~ 撲鼻而來的花生香好濃郁，整間店充滿香味快要迷死人啦，一聞到就腦波弱掉，大腦直接跟你說「這不買不行」

櫃台上有兩種商品 麥芽酥 跟 花生糖 ，因為感覺花生糖吃起來會比較硬，不想跟牙齒過不去，所以二話不說就買 麥芽酥 ，價格一包是$180元，直接跟老闆點就可以了

櫃台旁邊就是他們的工作區，用透明板隔開讓客人對製作流程一目了然， 麥芽酥 的做法是以晶瑩剔透的麥芽糖，鋪上細緻的花生粉和芝麻，用純手工揉製，將原料逐一揉成長條狀再用刀切成小塊，每一塊好吃香Q不黏牙的麥芽酥便完成了

工作區域有兩位同仁一起合作，一個負責將麥芽糖裹入麵團，來來回回壓製並沾上花生粉與芝麻，另一個則是將原料塑型成長方條狀，再以利刀迅速切成大小一致的塊狀放入盒中，來採買的遊客大家都看得出奇，手工現做很新鮮，熟練的一盒一盒裝袋

買了幾包 麥芽酥 自己吃也送幾盒分享給好友，回到家打開直接嗑了兩塊才想到要拍照，他們家的麥芽酥不會過甜也不會膩，吃起來是鬆軟的口感，所以大人小孩都以放心吃，不會有牙口不好太硬難咬的問題，花生粉的味道相當濃郁，還有一點點的芝麻香，這一小塊大概兩口就解決了，我朋友說他一吃就停不下來，還連吃了五六塊

香Q的 麥芽酥 當作午茶小甜點，搭配茶飲和咖啡一起吃更棒喔，分享這一家宜蘭冬山的 春記麥芽酥 ，來到 梅花湖 或 三清宮 附近的大進社區，可以來逛一逛，買回去自用或當伴手禮也很不錯唷

春記麥芽酥｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣冬山鄉大進路450號

■ 電話 : 03-951 0015

■ 營業時間 10:00-18:00

■ 公休日: 周一周二

歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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