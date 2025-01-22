網路票選新台式火鍋第一名「狂一鍋」揮軍到台北！試營運日排超長人龍！！

來到西門町不只是可以逛街，這裡也是火鍋的一級戰區

狂一鍋新台式火鍋 台北西門町店2025/1/22(三)正開幕

連國外網紅名人都來這邊朝聖的台式火鍋-狂一鍋，從新北中和爆紅到全台，現在來到台北

而且最近還榮獲２０２４鍋物優質嘉年華十大鍋物票選人氣第一耶

小編身為火鍋控，怎麼能不來開箱咧〜

人潮塞爆！

排隊人龍有夠長，下午14:00就已經累積超過60人排隊，想吃就乖乖排隊(攤手)

狂一鍋 西門町店位於漢口街與中華路的交叉口的黃金三角店面，萬華西門町索拉利亞西鐵飯店4樓

，西門捷運站步行約5-7分鐘，地點交通相當便利

搭乘電梯直達4樓，映入眼簾的是樂多多集團旗下品牌，無菜單鐵板燒品牌〈明水然．樂〉

、全新鍋物品牌〈狂一鍋酸菜魚〉、台式火鍋品牌〈狂一鍋〉，這裡簡直是美食天堂！

看到這張燈籠打卡，吃貨朋友們馬上猜到我們在吃狂一鍋XD

2025首發網紅名人必定來打卡的第一首選

空間設計主要是以藍綠為主要結構色系，裝潢時尚新潮，使用大膽的配色

，是一間年輕活力，具有設計感的火鍋店

走進店內，彷彿進入了另外一個世界，霓虹燈光頗有夜店、新潮的感覺

，座位區有4-6人方桌，走道相當寬敞

坐定位後，開始看狂一鍋西門町店菜單，平日午餐指定鍋物只要299元起

，就享有蔬食、飲料自助吧吃到飽

以這種價位300-500元不等的大台北小火鍋店來說，CP值真的很高！

點完餐就開始朝自助吧進攻了〜

狂一鍋的自助吧相當豐富都是無限享用，提供超過30多種新鮮蔬菜、招牌虱目魚滑、火鍋料應有盡有

直接讓你實現蔬菜自由，包括當季蔬菜，還有玉米、金針菇、貢丸、木耳及芋頭等

，喜歡什麼自己夾，外食族也能吃得健康

自助吧的蔬菜真的都特別鮮甜新鮮！高品質是吃得出來的

狂一鍋的虱目魚滑，非常推薦，濃濃虱目魚香，每口都能品嚐到鮮美的味道及Q彈的口感

狂一鍋西門町店升級2.0版，升級了日本樂天冰淇淋，美祿霜淇淋，還能喝到

冬季限定的大苑子草苺冰沙

這裡有提供各種飲品，有可樂機、台南府城義豐川冬瓜茶、芭樂汁多項台式飲品，點鍋就能喝通海〜

現在正值草莓季，愛吃草莓的朋友一定不能錯過狂一鍋西門店的「大苑子草苺冰沙」

草莓喝好喝滿！

濃郁草莓冰沙，口感超犯規，每一口都充滿了豐富的草莓風味，滿滿綿密的幸福感！

自助醬料區有日式醬油、沙茶醬、和風柚子醬、蔥花洋蔥、蒜泥、特製辣醬

、各式醋等，很乾淨擺放很整齊

超貼心的，白飯是用日本進口的電鍋，超香超Q超好吃

在迎賓及上菜時，都可以聽到店員很有精神的喊出"我狂一鍋我驕傲"，這口號同時也是招牌上的標語

，搭配著口號看著更有年輕人的感覺

店內的送餐速度很快，不一會的功夫，我們點的食材就放滿整桌了！

火鍋的部份有3種選擇，狂派酸菜魚+功夫排骨酥鍋+炙燒牛肉沙茶鍋

【炙燒牛肉沙茶鍋】

狂一鍋最大特色鍋物就是爆炒鍋，每鍋店員都會在桌邊爆炒出香氣！

將雪花牛炙燒後加入洋蔥、蛋、沙茶拌炒香氣十足

重點是每日午餐、晚餐限量各10份，晚來真的吃不到了！！

高溫火焰，喚醒牛排油脂香氣，焦香滋味立刻撲鼻而來〜

拌炒後，再加入獨家高湯，更能讓牛肉襯托沙茶令人魂牽夢縈的至高美味

甜甜的湯頭很開胃用來涮肉超過癮！

【狂派酸菜魚】

酸菜魚湯底服務人員會現場爆炒，最後加入花椒再淋上獨家比例的青花椒與大紅袍花椒油嗆香

本來就酸甘鹹香的酸菜，它本身的香氣就很棒，炒更能炒出蒜味的獨特香氣

發現它們家的酸菜真的是有夠酸，但是酸得我好愛

更厲害的是使用魚片是紅條石斑，這種魚可是五星級飯店或國宴餐廳的高檔美食呢

酸酸辣辣的湯底，再配上新鮮滑嫩的魚片，超開胃的！

喜歡酸酸麻麻口味的朋友又有新選擇囉

【功夫排骨酥鍋】

狂一鍋鎮店之寶，市場狂銷20座101大樓，排骨酥連骨頭都很入味！

煨煮5分鐘把鹹香滋味釋釋放，一個不需要沾醬就很鹹香下飯的火鍋

每日手工現炸排骨酥，外皮酥脆，肉質扎實不失軟嫩，連骨頭都入味透徹，精心熬煮的柴魚高湯

讓湯頭略帶一絲清甜，撲鼻而來的胡椒與蒜頭香氣使人垂涎欲滴的火鍋

湯底由手工製作的排骨酥、經過熬煮入味的冬瓜、爆炒過的紅蔥頭和油蔥酥組成

喝一口排骨酥湯，就像在口中爆炸了一團美味〜鹹香的湯頭，白胡椒的香氣

排骨又軟又嫩，咬起來特別鮮美多汁，讓人欲罷不能，難怪是每桌必點！

狂一鍋桌上都附有綠色啤酒瓶，裡面裝的是稀釋湯頭的水，另外小熱水壺裡面是高湯

，如果吃比較清淡，覺得湯頭太鹹，可以自行加水調整

我們今天開三鍋一共有三種肉品，真的是太滿足了

大口吃肉才能滿足味蕾呀，涮起來，開動〜

【雪花牛】

雪花牛是搭配炙燒牛肉沙茶鍋，它的肉質較為細膩柔軟，油花豐富，口感更加鮮美、多汁

輕輕涮幾下，呈現自然粉紅色即可，軟嫩入口即化的口感讓人停不下來，一口接一口

尤其涮沙茶鍋，柔嫩香甜還會回甘，簡單涮一下就好好吃！

【梅花豬】

梅花豬瘦肉中帶有放射狀的油花，油脂分布均勻

保持了梅花豬的柔嫩軟Q、滑潤不澀，每一口都能感受到豐滿的肉汁，口感更加鮮美

我覺得梅花豬的肉質很讚，嫩中帶點微Q美味度不輸給牛肉耶，好好吃啊〜

【翼板霜降牛】

稍微涮煮即可釋放出濃郁的牛肉香氣，口感滑順不乾柴

翼板霜降牛不論是煮炙燒牛肉沙茶鍋或是功夫排骨酥鍋都很適合

湯底的鮮香與牛肉的濃郁相得益彰，讓每一口牛肉都帶著豐富的層次感

狂一鍋真的超厲害的，火鍋竟然還有熱炒可以點也太爽吧

【香辣臭豆腐鴨血】

鮮嫩Q彈的鴨血、香嫩入味的豆腐，迷人帶勁的麻辣香氣〜

臭豆腐吸滿了香氣濃郁、辛香夠味的湯汁，鴨血也燉煮得軟嫩入味，吃起來滑潤帶彈性

又麻又辣，吃起來非常過癮！

【秘製牛肉煲】

裡面都是大塊牛腩肉，超爽的！

味道非常夠味，軟嫩多汁中帶點嚼勁，肉香與膠質完美結合〜

嚴選牛腩塊很軟嫩入味，釋放濃郁的肉香，征服每一位饕客的味蕾！

【美祿霜淇淋】

可可麥芽風味霜淇淋+布丁風味冰淇淋

餐後當然要擠一個霜淇淋，才算是完整享受新台式火鍋的儀式感呀

恰到好處好香甜，香濃可可與綿密布丁交織的滑順口感，一支在手每口停不下來

【APP優惠】

▷下載樂多多集團APP享：入會禮

▷下載樂多多集團APP消費$100累績1點：

5點可兌換6選1(梅花豬、鮮雞腿、蛤蜊、麻辣鴨血豆腐、季節鮮魚、小白蝦)

10點、15點可兌換品項詳如APP，將不定期更新品項

小珊珊碎碎念：

平日中午299元起就可以吃到飽，超過30款自助吧無限享用，CP值破表，這真的有夠划算

狂一鍋特別將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，每一種湯底都有其獨特的風味和魅力

還沒來吃過就遜掉了！喜愛火鍋的朋友們，還不趕快嚐鮮一波？

【INFO】

【狂一鍋－台北西門店－鹹香湯頭專門店】

地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓

訂位專線：02- 2971 8833

營業時間：一-五 11:30–15:00, 17:30–00:00/六-日 11:30–00:00

官方臉書：狂一鍋-台式火鍋第一品牌

官方IG：狂一鍋（@twfondueretro）• Instagram 相片與影片

官方網站：狂一鍋 新台式火鍋第一品牌

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