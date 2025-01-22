台南中西區靜謐一隅，讓人傾心的舒適空間 旅幸福台南館， 2024全新開幕，以日式侘寂美學結合清水模設計，這次入住高級雙人房，從乾濕分離浴室、免治馬桶，迎賓啤酒，九宮格中式早餐，每個細節都為追求生活質感的旅人量身打造。旅幸福台南館 鄰近海安路商圈及河樂廣場，直達台南各大景點的便利位置，對面有停車場，平日入住不到兩千，輕鬆享受侘寂美學的質感旅宿

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旅幸福 台南館 台南平價住宿推薦

今年8月全新開幕的 旅幸福-台南館 落腳在台南中西區，鄰近海安路商圈與河樂廣場，地處市中心的便利讓它成為商務與休閒旅行的理想選擇，無論是自駕旅客還是自由行愛好者，飯店對面即有停車場，也有提供單車借用，讓出行更加輕鬆無憂

旅幸福-台南館

地址：台南市中西區康樂街142號

電話：(06)222-0935

*備有配合的停車場，入夜11點後沒有櫃檯人員

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旅幸福 台南館 環境

旅幸福-台南館 以日式侘寂美學結合清水模設計，簡約線條便映入眼簾，展現低調而洗鍊的現代美感，一樓為共用空間，有舒適沙發區及木質大桌，對旅人們提供平靜空間，讓每個人在繁忙步調中都能找到專屬的寧靜角落

晚間11點後，大廳暫時歇息，櫃檯服務也告一段落，但便利的自助報到機依然全天候為旅人服務，只需房卡感應，便可輕鬆進出，響應環保，房間內不主動提供備品，但需要時，仍可在自助機下方櫃子內自行取用

入住 旅幸福-台南館，迎接不只是舒適的房間，還有專屬微醺儀式！櫃檯旁特設的啤酒吧，為每位旅客準備了免費的迎賓酒，即刻享受這份小小的歡愉，為旅程增添一抹輕鬆氣息。

當夜幕降臨，大廳便搖身一變為放鬆小天地，牆面投放著體育台直播，不論你是運動迷，單純想找個地方坐下放鬆，現場供應的精釀啤酒與自家瓶裝啤酒，與三五好友舉杯暢談，享受專屬愜意

旅幸福 台南館 高級雙人房

此次入住的是位於 8樓的高級雙人房，房間設計以木質調為主，散發出溫暖而有質感的氛圍，加大的雙人床，軟硬適中躺感極佳，牆面電視支持YouTube、netflix播放，多媒體娛樂隨時滿足，

房內配備完善，從 Nespresso義式膠囊咖啡機 到茶包、小冰箱、飲用水一應俱全，還有穿衣鏡、衣架、行李架與休閒椅，呵護每刻旅途時光。

浴廁部分採用乾濕分離設計，搭配免治馬桶與 阿原天然洗沐用品，更添舒適感。

入住時間為下午3點後，退房需於早上11點前完成，隔天還有精緻的 九宮格中式早餐，九款小菜，搭配白粥，溫潤脾胃，調味也都恰到好處，以在地美味喚醒美好一天

旅幸福台南館以侘寂美學和清水模設計，為旅人帶來一段舒適且質感滿點的住宿體驗。從迎賓啤酒到九宮格早餐，從乾濕分離浴室到貼心設施，每一處都洋溢著溫暖與用心。

鄰近海安路商圈與河樂廣場，便利位置讓城市探索更添愜意，平價入住，停車方便，旅幸福台南館是台南旅程中的理想歇腳地

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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