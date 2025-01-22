中壢不限時咖啡館/中原夜市商圈美食【魔法氛子蛋糕店】免費玩桌遊/手作千層蛋糕專賣店! 好吃彩虹綜合水果千層蛋糕/季節限定草莓鬆餅(有外送/宅配生日蛋糕服務)

1 分鐘 今日 午茶食記 ( 短影)快速看 https://youtube.com/shorts/YOlboND9G68?si=qedzQ33CPI9SIy2O

早上9點就營業!甜點選擇多了現做現烤鬆餅! 季節限定現烤草莓鬆餅最近很夯(內用~當早午餐很可以)

魔法氛子蛋糕店

電話:0912-135-971

營業時間: 09:00~21:00 (星期一公休)

地址:桃園市中壢區力行北街33號

粉絲頁: 魔法氛子蛋糕店

預訂/宅配生日蛋糕官網: https://shop.specialthank.com/

蛋糕外送(官方廚房入口): https://lin.ee/jthepyx

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2025春節公休日期

1/28(除夕)~2/1(初四)公休

2/2(初五) 開工~正常營業&專人外送蛋糕服務

想吃甜點又沒空到店購買!有熊貓外送!

訂(買)生日蛋糕或禮盒裝切片蛋糕!

大桃園地區(桃園/中壢/平鎮/楊梅/八德) 消費金額滿1200元(店家提供專人免運外送到府服務)

每日配送時間: 大約10:00~14:00之間

若另有指定的時間或其它預訂蛋糕疑問(請您自己電洽詢問)相關事宜

住大桃園地區若不方便自己到店自取蛋糕。購買金額又未達店家親自外送免運費門檻，會另外酌收$80~160元運費!

生日朋友送的宅配9吋(芋頭千層)生日蛋糕( 食記點我 )

大仁哥送的4吋(芋頭千層蛋糕)則是2~3人小家庭慶生首選 (食記點我)

魔法氛子內用環境!

蝴蝶打卡牆(已換裝)最新打卡牆非常適合慶生開趴拍照

氛圍棒棒! 姐妹淘辦慶生趴~包場很可以

魔法氛子消費方式:

有Wifi。用餐不限時。不收服務費

免費玩桌遊

每人 低消1杯飲料 (幼稚園不計低銷)

有插座、外送與宅配服務

內用(甜點櫃內商品)以切片千層蛋糕為主。

4吋手作圓型生日蛋糕! 則是每日限量販售~賣完就需等明天才有喔!

圓型蛋糕(千層蛋糕)有4吋/6吋/9吋(3種尺寸)可預約訂購

(下圖)4吋彩虹綜合水果千層蛋糕(適合2~3人享用)

若您有慶生、送生日蛋糕需求!

建議您至少提前2~3天預約訂購再到店自取或宅配

(大桃園地區~也可請老闆親自外送到府唷) 外送運費？滿多少"免收運費？"請您加 店家官方line(點我) 詢問

內用附插座。有大學生帶筆電來此寫作業!

店長超貼心！立馬拉延長線幫座位旁(沒插座客人)即時提供電源! so若約客戶來此喝咖啡、吃甜點談生意(很適合)

魔法氛子蛋糕店最新MENU 2025起蛋糕價格微調嚕!

但~禮盒裝切片蛋糕組合(價格維持不變)=買外帶盒裝(切片)蛋糕比較划算捏!

甜點櫃蛋糕口味!

以當日店內展售品項為準!(下圖/僅供參考)

季節不同! 推出的蛋糕口味也會略不同。最近幾次帶朋友來吃！至少有9種千層蛋糕口味可選擇!

小山園抹茶千層

是超愛吃抹茶甜點(抹茶控)板橋堂妹的愛(之前專程載她來吃過)

老闆堅持選用日本『若竹抹茶』製作日本味抹茶甜點。 最近來吃發現抹茶千層內餡微調配方啦! 內層夾心新食感『有包夾』莓果脆片

元旦朋友放假搭火車來中壢(中原文創園區玩)

問小紫附近有沒有可以內用(不限時)可坐下來聊聊天甜點店？

我當然直接載甜點控朋友來我的愛店

『吃甜點喝午茶』

(巧克力口味)蛋糕! 每一款看起來都是『厚重濃郁可可香』視覺! 就連這芝麻松露蛋糕也是走濃郁fu

(招牌)芋頭千層蛋糕一直是我的最愛!!

包夾兩層『超厚』芋泥內餡附蜂蜜起司醬。

除了品嚐綿密大甲芋頭餡香氣，還吃的到芋頭顆粒口感。澆淋店家自製『蜂蜜起司醬』鹹甜交織、雙重食感很棒!

因為有點季節限定草莓鬆餅。否則『芋頭千層蛋糕』真的是每來必點『人氣招牌甜點口味』

我這芋頭控吃不膩!

色彩繽紛新品 彩虹綜合水果千層蛋糕 蛋奶素可食

這款是水果千層蛋糕升級版！

也是網美內用『拍照打卡』必點款! 手工煎製不同顏色『薄千層蛋糕皮』再一層層堆疊~包夾水果內餡

多色漸層千層蛋糕皮! 塗抹低糖香草香緹；包夾4~5層當季新鮮水果；上方還有新鮮藍莓做點綴!

冬天(草莓季)夾層吃的到新鮮草莓

夏天(芒果季)則是可以吃到香甜芒果果粒與夏季盛產的水果滋味

誰說吃甜點! 一定會口口甜滋滋(甜到膩)？

老闆夫妻希望大家吃了會開心! 身體又不會造成太大的負擔so手作甜點(甜度)都有減糖、有調整過甜度

像這個水果千層蛋糕(甜度)走自然風!

挑選的新鮮水果滋味如何？就是客人品嚐時天然甜味

今天是葡萄/奇異果/草莓+百香果製成的百香果慕斯？

又像百香果布丁口感？(我傻傻分不清楚)

綜合水果千層蛋糕口感~酸酸甜甜

很得今天板橋女友的喜愛!

我平常很少買巧克力蛋糕吃(每來都點芋頭千層居多)

但今天看到甜點櫃出現多款(巧克力風味蛋糕)

加上店長說:老闆夫妻用料真的不手軟!像這款蛋奶素可食 草莓松露蛋糕就是選用75%苦甜純生巧克力+巧克力戚風蛋糕+手工草莓醬製作而成；頗受客人的喜愛

後來小紫(我)直接放棄最愛的( 芋頭千層蛋糕 )改點草莓松露蛋糕

超誇張!! 每層75%苦甜純生巧克力厚度(快比)巧克力戚風蛋糕高

可可香氣醇厚濃郁! 入口微苦尾韻微甜

不是那種甜到吃沒幾口就會膩的甜巧克力蛋糕

巧克力內餡厚又濃!

如果您是『巧克力控』有來可以點吃看看唷!

我與朋友一起分食共享! 朋友吃的超開心! 一直說: 沒想到桃園中壢竟然也有低調隱身在(中原夜市商圈)巷弄內優質甜點店

偷偷跟大家報報(省錢方式)

今天內用發現2025年起(單點)切片蛋糕價格有調整(調漲)。

但『綜合蛋糕禮盒』價格竟然"沒有"漲價!

仍維持去年的優惠價格

so買6片或12片禮盒裝切片蛋糕卡划算!

PS: 下圖『注意事項』請詳閱! 至少需任選3種以上口味(自選)當日櫃內蛋糕做組合；無法只選2種口味『組』綜合蛋糕禮盒

(下圖) 2022年(春節前)小紫客戶知道這家(魔法氛子)是我的愛店

訂購了6入切片禮盒(新年禮)送紫吃! 我覺得6片蛋糕禮盒也很適合買去閨蜜朋友家串門子當『伴手禮』一起喝下午茶~品甜點(友你、真好)

12入綜合千層禮盒 (口味任選)優惠價2000元

誰說: 慶生一定要買單一口味蛋糕吃？

其實某年紫家小弟生日! 我也曾買過這種自選(切片蛋糕口味)組合而成的綜合蛋糕；插上蠟燭一樣可享歡樂慶生氛圍且(口味多)

大家可以挑自己想吃的千層蛋糕口味吃

我個人覺得更讚!

買圓型(生日蛋糕)附一支單支蠟燭

店內也有賣數字蠟燭與生日插牌(可自行加購)

買生日蛋糕(提前預約)外送或宅配。 還可請店家幫您『手寫暖心小卡、生日祝福卡片』一起送給您想送的佳人

內用免費玩桌遊!

很多咖啡館、桌遊店『玩桌遊』都需另外付費

在(魔法氛子玩桌遊)真的免加價! 免費玩

小寶貝們放假或媽咪想帶家中孩童吃鬆餅早午餐或喝下午茶! 這兒有桌遊可玩、孩子比較不會躁動；玩完~記得收拾遊戲盒內物件並物歸原位

草莓鬆餅現點現做!

意指從『打麵糊』到『烤鬆餅』及『打鮮奶油』!都是客人『點餐時』店長才開始製作! 不是事先打好麵糊或鮮奶油等客人點餐

so等待製作時間到少需15~20分鐘

除了『草莓口味鬆餅』屬季節限定(每日限量)

另外還有『藍莓/巧克力/蜂蜜煉乳鬆餅』均是全天都可點食(現點現烤)

今天點的草莓鬆餅，除了放新鮮草莓，還有+草莓果醬

店長說: 有些客人不想吃太甜會指定(不灑糖粉)so點餐時可選擇出餐草莓上方『灑or不灑糖粉點綴』

(下圖)去年11月(內用點的)草莓鬆餅(沒有加草莓果醬)鮮奶油擠比較多、草莓也比較多(cp值棒棒)

so『現做』草莓鬆餅鮮奶油盤飾與草莓數量多寡(以店家當日出餐為準)小紫食記圖文(僅供參考)

朋友是甜點控! 也是視覺系~愛拍照一族(選~灑糖粉)

草莓果粒下方有草莓醬! 這口味走的是養生路線(不會甜) 搭配微酸微甜草莓很可以！

鬆餅表層微脆、內部紥實! +草莓果醬! 多了些許滋潤感也更有草莓香

點了一杯榛果鮮奶茶 $150元 甜度~微甜! 蠻順口的

想品好茶! 可點(現泡)世界冠軍果香紅茶(茶飲可回沖)

也有現泡咖啡與手沖咖啡 (您可請店長)做介紹與推薦

朋友請店長推薦(熱)果茶

後來點了蜜桃玫瑰果茶 $130元/壺 (可回沖)

帶著水蜜桃+玫瑰花香果茶

茶韻酸酸甜甜! 很適合點甜點時品飲! 很解膩

熱茶飲~可2人共飲一壺

可回沖!

外食點熱茶飲(何時)回沖最適宜？

答: 不是快喝完時才請服務生回沖嘿! 是在您的壺內~大約還剩半壺原茶時就要回沖+熱水(這樣才能保有)回沖後的果茶韻味喝起來和『第一泡』一樣的濃郁好喝

若您是喝完了『才請』店員回沖(肯定)會覺得滋味淡如水so記住這訣竅、回沖後依然好喝唷!

咖啡店內放了一台古箏

店長若店務不忙!有空檔時會彈古箏讓客人邊吃甜點、邊聆聽古樂動人弦律

還貼心的免費出借古裝讓客人(穿著)體驗自彈古箏樂趣! 可惜~我們都太大隻啦! 這些古典美衣(我們穿不下)只能純欣賞

(店長親切現場指導)體驗自彈古箏!

朋友和我都覺得好有趣! 覺得自己突然變的好有氣質

魔法氛子現在除了是咖啡館、甜點店竟然也幫客人『線上』塔羅牌占卜及算紫微斗數；另外也當起紅娘

消費滿500元(可免費線上占卜一題)消費滿1000元(免費線上排盤一題)均限當日(掃描服務項目上方老師的LINE~當日使用/免費占卜)

我在櫃檯看到一本(我愛紅娘)月老姻緣簿

男生只需付500元(到牽線為止)免再付費

女生每次100元(可從姻緣簿內選擇心怡男生1次)

哎油~總之有疑問的話~請您自己詢問店家；我只是順手拍一下(甜點店內)還有什麼商品或服務(詳情我不太清楚)

內用座位(2~4人座為主) 少部份座位區可併桌!

順帶一提! 魔法氛子也是『韓團-應援咖啡廳』

經常舉辦『應援活動』

聽店長說: 去年12月底辦的『SEVENTEEN黑泡展』人氣旺旺! 現在桃園也有『韓團應援咖啡廳』囉! 不用衝台北、也不用跑台中

關注 魔法氛子粉專 即可掌握(下次)舉辦韓團應援活動的時間

吃甜點! 對我而言是一種可以療癒身心與紓解工作壓力的方式

無法騎車上山散心時就會想吃個甜食~紓壓一下

這家內用不收服務費、不限時、有wife、有插座。推薦給您

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每個人對(魔法氛子)甜點飲品口感喜好不盡相同『2025-1/1食記』僅供參考； 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!喜歡小紫分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤；您的『按讚』是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go