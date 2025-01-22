為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北市大安區台北大安-[韓蒔HAN SHIH 敦南店] 敦南商圈近科技大樓站10分鐘，銅盤烤肉與多樣韓式特色料理，附贈小菜道地可口，親切服務…

台北市大安區台北大安-[韓蒔HAN SHIH 敦南店] 敦南商圈近科技大樓站10分鐘，銅盤烤肉與多樣韓式特色料理，附贈小菜道地可口，親切服務推薦聚餐餐廳

2025年菜外帶 台北 大安區 韓式料理 more
2025-01-22 19:31:00 文字：Elisa
share
Elisa

Elisa

PXL_20220714_052306775_结果

自從韓蒔開幕以來就成為我想吃韓式料理的首選之一

店家位在敦南商圈的巷弄裡鬧中取靜

平日午餐時段常常可以遇到週邊商辦大樓的上班族來聚餐聊天

PXL_20220714_060249426_结果

內用空間的牆上有很多文青感滿滿的標語

整體布置白色系木質調清新舒服

PXL_20220714_060234088_结果

桌數大約有10多桌可以容納的人數不少

桌次之間的空間很足夠不會有壓迫感

PXL_20220714_060128287_结果

從雙人到四人以上還可併桌供團體用餐

牆上掛了許多繽紛的料理照片更加勾起食慾

PXL_20220714_052733628_结果

整面來自韓國的各種特色酒瓶一字排開非常壯觀

如果喜歡韓國燒酒或啤酒的話在這裡可以喝到眾多品牌原汁原味

PXL_20220714_060240285_结果

服務人員會先送上韓國特色的扁筷跟湯匙

紙巾跟調味料則可以根據個人需求自取

店家還有免費提供清涼的麥茶回甘解渴

PXL_20250109_114207563_结果

從開幕到現在菜色持續根據銷售情形新增或停售

除了直接掃QR Code看菜單之外還是有紙本菜單可以參考

像是最近新開賣的辣炒年糕就只能在點餐APP畫面看到

有不少道地的經典韓式中華料理跟燉煮鍋物適合多人聚餐分享

PXL_20250109_114214478_结果

豆腐煲的口味多樣也有比較少遇到的大醬湯

除了單品料理之外主食都會附上三樣小菜

吃完還可以免費續一次

PXL_20250109_114230573_结果

韓蒔最吸引我的是有一人份的銅盤烤肉

即使一人用餐也可以盡情品嘗烤肉對常常獨自用餐的人來說很方便

PXL_20250109_114222885_结果

單純的飯跟麵類有大家熟知的石鍋拌飯跟辛拉麵

除了菜色道地之外連餐具碗盤都很有韓國特色

PXL_20250109_114237393_结果

軟式飲料有許多韓國的特色果汁

酒精飲料選單也比想像豐富超多

除了台灣特色精釀品牌酉鬼之外也有各種韓國酒

連韓劇常看到聚會必出現的燒啤喝法都有詳細介紹

PXL_20250109_114938418_结果

銅盤烤肉 單人套餐 (牛肉) 350元

銅盤烤肉提供單人或雙人套餐

主食根據選擇牛肉或豬肉價格略有差異

難得遇到可以一個人吃的銅盤烤肉令人開心

PXL_20250109_115610616_结果

附贈的小菜一次有三種可以品嘗

吃完還可以免費續一次很不錯

韓蒔的小菜口味不少樣樣都是經典韓風

兩次上桌幾乎都是完全不同的菜色不容易膩

我個人最喜歡清脆酸甜的醃蘿蔔與海帶絲以及小辣的泡菜辛奇

PXL_20250109_114943275_结果

上桌的銅盤上除了牛肉之外還有許多蔬菜跟豆腐

賣相跟我在韓劇看過的相差無幾

隨著溫度升高鍋緣的蔬菜與高湯跟火鍋類似會漸漸煮熟

正中央在銅盤上的肉片則利用熱度烤熟

但因為有高湯感覺更帶蒸氣濕潤度

PXL_20250109_115531359_结果

乍看份量不算多但其實吃完蠻飽足

牛肉片以瘦肉為主沒有太多肥肉

如果烤太久容易沾黏在烤盤上需要留意

高湯蔬菜調味不會太鹹

搭配專門調配的烤肉醬或單吃都不錯

PXL_20220714_053011621_结果

辣炒魷魚飯 280元

辣炒魷魚的辣度遠比我想像厲害

超級辣到我耳朵都有點痛

辣度退去後才能感覺到一點點甜味

PXL_20220714_053018450_结果

醬料跟一般我熟悉的辣炒年糕的辣醬不太像

有點像沙茶醬質地的感覺

魷魚份量算是蠻多口感很有嚼勁但不會有橡皮筋的感覺

可惜的是現在想吃的話只能單點料理沒有搭配飯類的套餐

 

從新開幕到最近甚至還在永春開了新的分店

可以感受到是間在地居民與上班族喜歡的韓式料理

價格算是合理料理選擇性也很多

特別是如果我一個人想吃銅盤烤肉的話就會想來韓蒔吃

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2025/01/09

花費: TWD350(銅盤烤肉單人牛肉套餐x1)

韓蒔HAN SHIH 敦南店

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 17:30-20:30

公休日: 週三、四

有無服務費: No

有無Wifi: NO

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿候位70分鐘)

低消限制: 每人一份餐點

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 106 台北市大安區四維路180號

電話: 02-2708-0202


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

台北大安-[未央咖啡店] 敦南商圈近科技大樓捷運站，美味水餃與貓飯佐咖啡甜點，營業至凌晨一點夜貓子推薦，愈夜愈美麗的寧靜深夜咖啡廳

台北大安-[Boulangerie Ours] 成功國宅旁敦南商圈近六張犁科技大樓站，多口味可頌與少見特色巴布卡Babka，手工三明治與披薩酸種麵包推薦，美味質感歐風麵包專門

台北大安-[The Folks] 遠企對面成功市場旁，多款經典特色康寶藍，自家烘焙豆冰滴細膩好喝，外帶親民銅板價開啟美好早晨，在地人推薦小巧人情味滿滿私藏好店

 
文章標籤
台北 大安區 韓蒔 HAN SHIH 韓蒔HAN SHIH 韓式料理 韓國烤肉 台北美食 大安區美食 科技大樓美食 科技大樓站 台北韓式料理 台北韓式 大安區韓式 辣炒魷魚 銅盤烤肉
創作者介紹
創作者 Elisa 的頭像
Elisa

Addicted。戒不掉的癮

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

韓蒔HAN SHIH

phone02-27080202
place台北市大安區四維路180號
4.08 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up