自從韓蒔開幕以來就成為我想吃韓式料理的首選之一

店家位在敦南商圈的巷弄裡鬧中取靜

平日午餐時段常常可以遇到週邊商辦大樓的上班族來聚餐聊天

內用空間的牆上有很多文青感滿滿的標語

整體布置白色系木質調清新舒服

桌數大約有10多桌可以容納的人數不少

桌次之間的空間很足夠不會有壓迫感

從雙人到四人以上還可併桌供團體用餐

牆上掛了許多繽紛的料理照片更加勾起食慾

整面來自韓國的各種特色酒瓶一字排開非常壯觀

如果喜歡韓國燒酒或啤酒的話在這裡可以喝到眾多品牌原汁原味

服務人員會先送上韓國特色的扁筷跟湯匙

紙巾跟調味料則可以根據個人需求自取

店家還有免費提供清涼的麥茶回甘解渴

從開幕到現在菜色持續根據銷售情形新增或停售

除了直接掃QR Code看菜單之外還是有紙本菜單可以參考

像是最近新開賣的辣炒年糕就只能在點餐APP畫面看到

有不少道地的經典韓式中華料理跟燉煮鍋物適合多人聚餐分享

豆腐煲的口味多樣也有比較少遇到的大醬湯

除了單品料理之外主食都會附上三樣小菜

吃完還可以免費續一次

韓蒔最吸引我的是有一人份的銅盤烤肉

即使一人用餐也可以盡情品嘗烤肉對常常獨自用餐的人來說很方便

單純的飯跟麵類有大家熟知的石鍋拌飯跟辛拉麵

除了菜色道地之外連餐具碗盤都很有韓國特色

軟式飲料有許多韓國的特色果汁

酒精飲料選單也比想像豐富超多

除了台灣特色精釀品牌酉鬼之外也有各種韓國酒

連韓劇常看到聚會必出現的燒啤喝法都有詳細介紹

銅盤烤肉 單人套餐 (牛肉) 350元

銅盤烤肉提供單人或雙人套餐

主食根據選擇牛肉或豬肉價格略有差異

難得遇到可以一個人吃的銅盤烤肉令人開心

附贈的小菜一次有三種可以品嘗

吃完還可以免費續一次很不錯

韓蒔的小菜口味不少樣樣都是經典韓風

兩次上桌幾乎都是完全不同的菜色不容易膩

我個人最喜歡清脆酸甜的醃蘿蔔與海帶絲以及小辣的泡菜辛奇

上桌的銅盤上除了牛肉之外還有許多蔬菜跟豆腐

賣相跟我在韓劇看過的相差無幾

隨著溫度升高鍋緣的蔬菜與高湯跟火鍋類似會漸漸煮熟

正中央在銅盤上的肉片則利用熱度烤熟

但因為有高湯感覺更帶蒸氣濕潤度

乍看份量不算多但其實吃完蠻飽足

牛肉片以瘦肉為主沒有太多肥肉

如果烤太久容易沾黏在烤盤上需要留意

高湯蔬菜調味不會太鹹

搭配專門調配的烤肉醬或單吃都不錯

辣炒魷魚飯 280元

辣炒魷魚的辣度遠比我想像厲害

超級辣到我耳朵都有點痛

辣度退去後才能感覺到一點點甜味

醬料跟一般我熟悉的辣炒年糕的辣醬不太像

有點像沙茶醬質地的感覺

魷魚份量算是蠻多口感很有嚼勁但不會有橡皮筋的感覺

可惜的是現在想吃的話只能單點料理沒有搭配飯類的套餐

從新開幕到最近甚至還在永春開了新的分店

可以感受到是間在地居民與上班族喜歡的韓式料理

價格算是合理料理選擇性也很多

特別是如果我一個人想吃銅盤烤肉的話就會想來韓蒔吃

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2025/01/09

花費: TWD350(銅盤烤肉單人牛肉套餐x1)

韓蒔HAN SHIH 敦南店

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Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 17:30-20:30

公休日: 週三、四

有無服務費: No

有無Wifi: NO

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿候位70分鐘)

低消限制: 每人一份餐點

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區四維路180號

電話: 02-2708-0202



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