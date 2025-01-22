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【桃園美食】中原平價小資百元出頭日式洋食|厚切豬排&炸蝦咖哩飯|好吃鮮奶麻糬

2025年菜外帶
2025-01-22 19:43:00 文字：愛麗絲的奇幻旅程
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愛麗絲的奇幻旅程

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【桃園美食】中原平價小資百元出頭日式洋食|厚切豬排&炸蝦咖哩

 

麻久製食所

【桃園美食】中原平價小資百元出頭日式洋食|厚切豬排&炸蝦咖哩

麻久製食所在中原商圈主打學生價位，卻能吃到日本洋食餐廳的平價食堂，可愛的日式風格裝潢，很多吉卜力的公仔，學生族很推薦。

冬天有提供溫熱水，非常暖心。

【桃園美食】中原平價小資百元出頭日式洋食|厚切豬排&炸蝦咖哩

店內很溫馨，布置文青，很好拍~

【桃園美食】中原平價小資百元出頭日式洋食|厚切豬排&炸蝦咖哩

壁燈很可愛，到處都可以拍美照。

【桃園美食】中原平價小資百元出頭日式洋食|厚切豬排&炸蝦咖哩

冬天有提供溫熱水，非常暖心。

菜單

 

【桃園美食】中原平價小資百元出頭日式洋食|厚切豬排&炸蝦咖哩

除了洋食、咖飯，還有兩款拉麵，選擇不多，可以加購套餐組合。

 

 

餐點

 

 

 

 

▷ 春日厚切極上豬排$169⭐️⭐️⭐️⭐️☆
厚切豬排很紮實好吃，豬排份量也很多，淋上特調的豬排醬，很解膩。
也有花椰菜、玉蜀黍、地瓜，很均衡，但飯量對男生來說吃不飽。

【桃園美食】中原平價小資百元出頭日式洋食|厚切豬排&炸蝦咖哩

▷根島彈牙海老咖喱$149⭐️⭐️⭐️⭐️
炸蝦非常好吃，這個價位能吃到炸蝦很滿足，咖喱飯吃第一口很驚艷，但後面會有點辣，可能我吃不習慣太辣，重口味的人會很愛。

【桃園美食】中原平價小資百元出頭日式洋食|厚切豬排&炸蝦咖哩

▷手作濃醇鮮奶麻糬$45⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
不像一般麻糬黏牙，很Q彈，奶香還很濃郁，是我最愛的一道甜點，小小一罐還想再吃。
也可以加套餐$59，有鮮奶麻糬+冷泡茶

【桃園美食】中原平價小資百元出頭日式洋食|厚切豬排&炸蝦咖哩

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍛 麻久製食所
📌 桃園市中壢區大智街8號
⏰ 11:00~14:00 ，17:00~20:00（週五公休）
☎️ 可線上訂位


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麻久製食所

phone09-83646661
place桃園市中壢區大智街8號
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美味度
4.83
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
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