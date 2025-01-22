麻久製食所

麻久製食所在中原商圈主打學生價位，卻能吃到日本洋食餐廳的平價食堂，可愛的日式風格裝潢，很多吉卜力的公仔，學生族很推薦。

冬天有提供溫熱水，非常暖心。

店內很溫馨，布置文青，很好拍~

壁燈很可愛，到處都可以拍美照。

冬天有提供溫熱水，非常暖心。

菜單

除了洋食、咖飯，還有兩款拉麵，選擇不多，可以加購套餐組合。

餐點

▷ 春日厚切極上豬排$169⭐️⭐️⭐️⭐️☆

厚切豬排很紮實好吃，豬排份量也很多，淋上特調的豬排醬，很解膩。

也有花椰菜、玉蜀黍、地瓜，很均衡，但飯量對男生來說吃不飽。

▷根島彈牙海老咖喱$149⭐️⭐️⭐️⭐️

炸蝦非常好吃，這個價位能吃到炸蝦很滿足，咖喱飯吃第一口很驚艷，但後面會有點辣，可能我吃不習慣太辣，重口味的人會很愛。

▷手作濃醇鮮奶麻糬$45⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

不像一般麻糬黏牙，很Q彈，奶香還很濃郁，是我最愛的一道甜點，小小一罐還想再吃。

也可以加套餐$59，有鮮奶麻糬+冷泡茶

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🍛 麻久製食所

📌 桃園市中壢區大智街8號

⏰ 11:00~14:00 ，17:00~20:00（週五公休）

☎️ 可線上訂位



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