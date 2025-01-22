上個月底終於有個難得的休假，所以和好友一起去中壢玩🎉

我這個人旅行的首要任務就是美食！

所以來到中壢當然要找找看有什麼好吃的伴手禮🤩

一查才發現中壢的美食真的是多到數不清，差點選擇障礙發作

就在這時，我看到了中壢伴手禮推薦蓁古早味蛋糕的文章～

點開他們的官網一看，發現雖然是古早味蛋糕

但他們的口味創新很多，瞬間就有了決定

馬上就跟朋友說，目的地就是這裡了😎

他們家的蛋糕種類真的是超多～

而且是現烤的，所以建議要在三天內吃完

有那麼多種口味，我真的是捨不得放過任何一款🤔

後來得知他們還有雙拼蛋糕的選擇，真的太好了！

這樣我可以一次嘗試多種口味，還可以跟家人分享～

這時候住家裡的好處就顯現出來了🤣

朋友聽了也很羨慕，說她要來我們家一起吃

不然她一個人住，一整條蛋糕三天內吃不完😂

來跟大家分享一下我選的口味吧！

我挑了藍莓優格、新鮮芋頭、奶酥葡萄乾和爆漿巧克力

其實他們也有四拼組合，但我朋友說她也想帶幾塊回家

所以最後我們選了兩條雙拼

這樣我可以切一些讓她帶回去😉

首先介紹的是奶酥葡萄乾和爆漿巧克力✨

爆漿巧克力上的巧克力豆真的是太加分了，整體不會太甜

反而帶一點微微的苦味，吃起來更有層次

再搭配巧克力豆的脆口感，真的是讓人忍不住一口接一口🤤

當下我就和我媽說這塊留給我，妳不准偷吃😆

而奶酥葡萄乾的口感也很棒～鬆軟的蛋糕體加上葡萄乾

香氣十足，吃起來超過癮！

感覺是下午茶的完美搭配，超幸福的～

接下來是新鮮芋頭和藍莓優格

這兩個口味是我朋友指定要試的

所以我們先切好，等我拍完照

各留幾塊給我，她就要準備帶走啦😋

後來朋友和我分享心得，說她超愛芋頭的口味

因為芋頭餡真的是給得超足，綿密到讓芋頭控非常滿足！

藍莓優格也是她喜歡的口味，藍莓醬的酸甜味和優格塊的搭配

口感清爽又美味，覺得他們家真的很會搭配口感😍

如果你來到中壢，真心建議可以試試看中壢伴手禮推薦的蓁古早味蛋糕！

他們的蛋糕不僅口味超級多，也做了很多創新

吃了真的會讓你回味無窮😋

不管是自己享用，還是當作伴手禮送人

都是個很棒的選擇🎁

下次來中壢，記得可以到蓁古早味走一趟哦💖

中壢伴手禮推薦👉👉👉蓁古早味