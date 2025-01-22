桃園楊梅平價百元鍋物『逸小鍋鍋の物楊梅店』，內用享自助吧無限量吃到飽，提供王子麵、意麵、雞絲麵、烏龍麵、細冬粉、寬冬粉、黃麵多款麵食

也有白飯可搭配壽喜燒醬、椰香咖哩醬、麻辣拌飯醬、肉鬆，就連豆芽菜、魚板、各式冷熱飲、冰淇淋、霜淇淋也通通無限供應吃到飽

湯頭有20多種可以選擇，也有提供素食鍋物，點任兩鍋麻辣系列鍋物送麻辣滷鴨血

另有豬肉片、干貝買一送一！！

平日10:00~16:00商業午餐（外帶/外送）肉量增多方案，每鍋加送2片肉肉

提前一天於官方line預約訂餐（最慢當天早上10點前）外送5鍋（含）以上，享有每鍋多2片肉的好康

還有推出安親班專業，外帶/外送6款鍋燒麵食乙份只要90元

熟食小火鍋提供外帶或外送，若『外帶且自取』熟食小火鍋加送一瓶飲料

※2025/1/28~1/30過年公休、1/31無內用僅做外帶與外送，於2/1開始正常營業

【目錄索引】

‧逸小鍋鍋の物楊梅店-環境介紹

‧逸小鍋鍋の物楊梅店-自助吧介紹

‧逸小鍋鍋の物楊梅店-菜單／用餐方式

‧逸小鍋鍋の物楊梅店-優惠活動

‧逸小鍋鍋の物楊梅店-餐點介紹

‧逸小鍋鍋の物楊梅店-店家資訊

逸小鍋鍋の物楊梅店鄰近陽明國小，附近還有陽明國中、天成醫院、怡仁醫院，距離楊梅火車站也僅僅只有6分鐘的車程

位置算是楊梅鬧中取靜的區域，就在中山北路一段494巷與金山街275巷交叉口

吃飽後還可以到附近的楊明公園散散步，尤其是有帶小朋友來的更適合到楊明公園玩耍

紅底白字的招牌，還滿顯眼的，店面就在轉角處

附近有大金山停車場（步行3分鐘）、金山公有停車場（步行4分鐘）

【逸小鍋鍋の物楊梅店-環境介紹】

逸小鍋鍋の物楊梅店的用餐環境不算大但也不會太小

自助區就在旁邊，取用相當方便

座位以2人桌、4人桌為主，且一人一鍋可以自由選擇想要的鍋物

這一區的座位，有採光很好的大片玻璃窗

座椅底下的空間還可以放置隨身物品

【逸小鍋鍋の物楊梅店-自助吧介紹】

自助區提供白飯、多種麵食、肉鬆、壽喜燒醬、椰香咖哩醬、麻辣拌飯醬、肉鬆、豆芽菜、魚板、霜淇淋

麵食有黃麵、烏龍麵、細冬粉、寬冬粉、王子麵、意麵、雞絲麵，種類真的超豐富的，對於愛吃麵的我來說每種都很想吃

而且選擇不同的鍋物搭配麵食呈現出來的風味都不太一樣，就算常常來吃也不會吃膩

壽喜燒醬、椰香咖哩醬、麻辣拌飯醬，拿來拌飯、拌麵都好吃

肉鬆加白飯也是許多人喜愛的組合之一

調配專屬個人喜愛的沾醬口味

跟小麥一樣喜歡吃辣的人，推薦一定要加「特製辣醬」，辣度很夠而且很香

冷飲有橘子汽水、七喜、檸檬紅茶、可樂、乳酸菌飲料、油切綠茶，而熱飲有美式咖啡、義式咖非、卡布奇諾、拿鐵、抹茶拿鐵、可可歐蕾、巧克力奶茶、金選奶茶等等

冰淇淋是小美冰淇淋，當天提供的口味有瑞士巧克力、草莓、香草、乳酸菌四種口味

【逸小鍋鍋の物楊梅店-菜單／用餐方式】

逸小鍋鍋の物楊梅店菜單

有23種鍋物+4種素食鍋物可以選擇，可選擇豬肉、牛肉、羊肉、雞腿及魚片

也有提供肉品、海鮮、火鍋料類、蔬菜類、小菜可以加點

用餐方式：

每人低消一份鍋物（每鍋共鍋限一位）

110公分以上，未點鍋、共鍋收費80元（可以抵單點）

140公分以上共鍋收費100元（可以抵單點）

用餐時間90分鐘

【逸小鍋鍋の物楊梅店-優惠活動】

★豬肉片、干貝買一送一！！

★平日10:00~16:00商業午餐（外帶/外送）肉量增多方案，每鍋加送2片肉肉

★提前一天於官方line預約訂餐（最慢當天早上10點前）外送5鍋（含）以上，享有每鍋多2片肉的好康

★安親班專業，外帶/外送6款鍋燒麵食乙份只要90元

★熟食小火鍋提供『外帶或外送』，若外帶且自取熟食小火鍋加送一瓶飲料



【逸小鍋鍋の物楊梅店-餐點介紹】

▲剝皮辣椒鍋+牛肉 210元

剝皮辣椒鍋看的到大大條的剝皮辣椒，還有一塊冰磚

裡面還有大量的高麗菜、炸豆皮、豆腐及多樣的火鍋料，一次可以吃到超多種食材

湯頭看起來很清爽但喝起來非常濃郁夠味

即使後來又加了高湯再熬煮，剝皮辣椒的滋味還是很夠味的

牛肉帶有一定的油脂，肉質鮮嫩富有肉香及油脂香

微微吸收著剝皮辣椒的風味，更能帶出牛肉的甜味，即使不沾醬也好吃，當然搭配沾醬呈現出更豐富的味蕾

▲南瓜牛奶鍋+魚片 220元

南瓜牛奶鍋以牛奶為基底，加入南瓜、高麗菜等時蔬，還有炸豆皮等火鍋料

種類非常多樣化

魚片超大一塊，魚肉肉質非常細緻、嫩口

喜歡吃魚肉的推薦必點

南瓜牛奶有著香濃的奶香，但喝多又不會讓你覺得膩口那種

搭配魚片、海鮮、時蔬、肉片都很對味

▲豬肉片 70元（買一送一）

豬肉片享有買一送一的優惠，足足有12片

而且可以看到豬肉片有著一定的厚度

豬肉片的油脂介於豬梅花與豬五花中間，不會太多但又有著一定的油脂

口感鮮嫩並帶點彈性，雖然是平價鍋物但肉質吃起來還不錯

▲生干貝 80元（買一送一）

生干貝買一送一共有12顆，雖然不是特別大顆，但吃起來鮮甜的口感，還是讓人很滿足

重點是有買一送一真的超划算，說什麼豬肉片跟生干貝都一定要+1啊～

▲滷雙拼 50元

菜單有滷鴨血跟滷臭豆腐的選項，如果像我們只有兩人來吃又想兩種都吃到的話就可以選擇「滷雙拼」，這樣就能同時嚐到滷鴨血跟滷臭豆腐了

滷鴨血口感紮實中保有嫩口的口感，而且滷的非常入味還可以看到湯汁流竄著

而滷臭豆腐可以看到每個孔洞都吸收了滿滿的湯汁，一口咬下還會微微爆汁，兩種都好讓人喜歡

▲茼蒿 40元

好久沒吃到茼蒿了，非常脆綠且清洗的很乾淨

搭配著肉或是麵食類都超讚的

逸小鍋鍋の物楊梅店不僅提供白飯無限享用，還有提供超多種麵食也是吃到飽，真的是超佛心來著

曾經吃過小火鍋加點王子麵還要20元呢，在這裡不僅可以吃到飽，而且還提供多樣化的選擇，真的是麵食控的天堂

將自助區提供的多種麵食、白飯、醬汁拿來創意搭配

以飯跟麵食來說，小麥偏好麵食，頭一次先裝了烏龍麵、豆芽菜及魚板

煮好後搭配著青菜、肉片再淋上湯汁就是一碗剝皮辣椒烏龍湯麵

也可以搭配醬汁或是調味料的食材變成一碗乾拌烏龍麵，烏龍麵口感Q彈保有彈性，煮好後完全不會過於軟爛

有沒有人跟小麥一樣，喜歡麻辣鍋與王子麵的組合呢！

來來來~就算今天沒有點麻辣鍋底但一樣可以享受到這絕妙的組合

王子麵搭配肉片、青菜再淋上自助區的麻辣拌飯醬（喜歡吃辣的別忘了還有店家的特製辣醬），就變身成香辣的麻辣乾拌麵

DIY出來的美味程度完全不輸給外面賣的，還有更多創意的吃法都可以自由發揮唷

白飯加肉鬆更是許多長輩、小孩喜歡的吃法，也可以加點創意與個人喜好

加入壽喜燒醬讓肉鬆飯有著更豐富的風味

自助區提供多款冷熱飲、冰淇淋及霜淇淋，不管是喜歡用餐期間享用或是飯後來再享用都超讚的

小麥是喜歡飯後來支冰涼的霜淇淋，味道很香濃搭配餅皮更好吃

逸小鍋鍋の物楊梅店價格平價但提供的水準可不一般，自助區除了多種冷熱飲及冰品外，更是提供多樣的醬汁及麵食

完全不怕您吃， 就怕您吃不飽，真的超有誠意的

以目前吃過逸小鍋鍋の物楊梅店的多種火鍋湯頭來說，都很不錯完全無雷

如果想找楊梅小火鍋、楊梅火鍋吃到飽、楊梅素食火鍋，小麥真心推薦逸小鍋鍋の物楊梅店，吃到撐飽肚皮也不傷荷包，真的讓人有滿滿方幸福感唷

【逸小鍋鍋の物楊梅店-店家資訊】

逸小鍋鍋の物楊梅店

地址：桃園市楊梅區中山北路一段494巷76號

營業時間：10:00~22:00

電話：03-288 8137

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61568622305657

加盟專線：0927-527 933

逸小鍋鍋の物-中壢健行總店

地址：桃園市中壢區健行路245-1號

營業時間：10:00~23:00（不午休）

電話：03-428 5757

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100083386650283