還記得那些年下課後，肚子餓得咕咕叫經過麵包店時，那股熟悉的麥香味總是讓人不自覺停下腳步；買上一個剛出爐的麵包，溫暖的香氣和細膩的口感，撫平上了一天課疲累心情。

長大後這樣的單純幸福彷彿漸漸遠去，直到我走進了穀街 Good Job那段熟悉的幸福記憶再次被喚醒。

穀街 Good Job位於竹南五谷街上，是一間小巧卻充滿溫度的烘焙坊；店裡木質調的裝潢簡約自然，陽光灑在麵包櫃上彷彿給每一款麵包都披上了溫柔的光而空氣中飄散著奶油與麥香交織的氣息，彷彿在對我說：「快把我帶回家吧！」

麵包的溫度，總是療癒人心穀街的麵包，彷彿有著魔力每個都好想吃那就看看我買了些什麼吧！

穀街GoodJob僅供瀏覽菜單

季節限定的草莓維也納，柔軟的麵包夾著香滑的奶油與酸甜的草莓，

草莓維也納在這個草莓季裡成為了穀街的主角，柔軟的麵包裡內餡則是濃郁鮮奶油與新鮮的草莓酸甜恰到好處既清爽又不膩口。

草莓的個頭大而鮮艷，光是看著就令人心情愉悅，彷彿為寒冷的季節注入了一抹溫暖這可是季節限量供應千萬別錯過不然要等明年囉！

我原以為草莓維也納已經是冬日的極致驚喜，然而奶油維也納卻是純粹的美味，柔軟的麵包配上絲滑濃郁的奶油，吃起來沒有油膩感多了份單純的麵包與奶香味很好吃！

春鹽捲乍看平凡，實則暗藏驚喜選用日本麵粉與法國蒙太古發酵奶油，配合細膩的法國鹽之花，讓鹹香在每一口中層層展開這個我很推薦！

菠蘿餐包：幸福藏在酥皮裡濃醇花生餐包4入(星期二/三限定)

人氣推薦來了菠蘿濃醇花生餐包，外層酥脆的菠蘿皮，帶著微甜香氣麵包內餡花生的香氣濃郁卻不膩，特別推薦給花生控的朋友，這款更是星期二和星期三限定，記得趁熱品嚐！

內餡花生的天然香氣跟麵包的濕潤度，都讓人很喜歡；不過我個人更喜歡滑順的口感，可能會稍顯堅實一些。儘管如此，它的花生內餡無疑是一大亮點，而外皮的酥脆度則讓人無法抗拒。

軟法系列：滿足每個味蕾的細膩手作穀街的軟法麵包系列，從經典到創新，每一款都像是麵包師傅傾注心血的藝術品必須品嚐一下。

花生軟法細緻且輕柔卻不失彈性的質地，外咀嚼間充滿麥香的味在這相比之下，花生的香氣淡了些的；而奶酥軟法奶酥軟法咬一口散發甜甜地奶酥香氣甜度剛剛好；明太子軟法很特別帶著日式的鮮香與微微微的辣，讓每一口都充滿層次感大家可以試試這款！

穀街的生吐司和日式抹茶手撕，兩者各具特色是店裡超人氣商品，使用日本麵粉、歐洲進口發酵奶油、法國鮮奶油與鮮奶製作，麵包體如棉花般輕盈柔軟帶著濃厚的奶香，單吃或夾果醬都很不錯！

生吐司帶著微微濕潤的質感，輕輕咬下去，奶香馥郁，質地柔軟得彷彿融化在口中早上或是下午茶來一片頓時感到滿足。

至於日式抹茶手撕（星期二和星期三限定，記得預訂！）抹茶香氣繚繞在空氣中，不會過於濃烈，而是淡雅地滲透每一層吐司的纖維吐司構鬆軟卻又帶有細膩的韌性朋友們都很喜歡這口味！

穀街的甜燒餅可單買或是禮盒，這甜燒餅彷彿將記憶中的古早味帶回了現代。每一片燒餅外層烘得金黃酥脆，輕輕咬下一口，酥皮在唇齒間輕碎，瞬間滿溢出濃郁的古早味的香氣。

內裡柔軟中帶著紮實的層次感，甜度拿捏得恰到好處，不膩口卻能口齒留香禮盒的包裝既典雅又簡單，無論是節日送禮還是家庭聚會，都是傳遞心意的絕佳選擇。

店內還有餐盒服務，無論是野餐、下午茶、餐會還是宴會，店家都能為你客製化餐盒，讓每一場聚會都更添質感與溫馨。

預購服務說明如下:

➡️前兩天前預訂滿600打9折

➡️前兩天前預訂同品項商品買10送一

➡️穀街禮盒/餐盒/餐袋不適用上述優惠會另行公告，歡迎來電洽詢

預訂優惠擇一使用，歡迎電洽預訂或私訊店家LINE or fb粉專 or ig。

外送服務說明如下，與預訂相關優惠擇一使用。

1.新竹市/竹北市/苗栗市2天前預購滿4500元可免運送貨到府(單一地點)，未滿4500元酌收運費400元，偏遠訂地區運費另行計算。

2.頭份/竹南地區2天前預購滿2000元可免運送貨到府，未滿2000元酌收運費100-250元(依里程計算)，偏遠地區運費另行計算。

3.其他地區請電洽。

4.因人力有限，送貨至指定地點，需由訂購者派員協助搬運。

不浪費的愛心，傳遞更多溫暖穀街堅持麵包不隔夜銷售，當天若有剩餘，便捐贈給弱勢團體這份善心與對資源珍惜的態度，讓人對這家店心生敬意。

無論你是想買麵包、甜點，還是定製餐盒，穀街都能滿足你的需求，找回那屬於記憶中的美好滋味吧！

店家資訊

➡️穀街 Good Job _ 手作烘焙

🏠地址：苗栗縣竹南鎮五谷街39號

🕦營業時間：11:30~19:30（公休請查詢 Google）

☎️電話：03-762-6636