PS：請注意，「喝酒不開車，開車不喝酒」！

最近這段時間，幾次坐公車到台北轉運站搭國道客運，或是台北火車站換乘火車，都有經過這間從早上營業就喝得到酒類飲品的Nowhere Taipei墨西哥餐酒館，由於主推墨西哥料理的台北餐酒館似乎很少看到，就還蠻感興趣的。而不久前約朋友談事情，就決定選擇這裡然後順便用餐，結果才知道店裡有設置100吋大螢幕播放運動賽事，因此Nowhere Taipei墨西哥餐酒館也是間台北運動酒吧。至於當天吃飯過程中，剛好看到道奇隊大谷翔平開轟第53發全壘打，加上選來享用餐點也很合我們的口味，所以就決定來簡單分享一下，讓在找台北墨西哥料理推薦餐廳、台北火車站餐酒館、台北火車站運動酒吧、台北火車站酒吧的大大做參考。

從早上就開始營業的Nowhere Taipei墨西哥餐酒館，店面位置是在台北市承德路一段上，過馬路很快可以到台北京站時尚廣場、台北轉運站跟台北火車站。

這裡可以吃到正宗墨西哥早料理，而店家也有在門口擺放菜單讓路過有興趣的人翻閱參考。

有兩層樓可以用餐的這間台北市餐酒館，我們當天是選擇在二樓用餐，因為可以順道透過100吋大螢幕觀看大聯盟道奇隊比賽，看看大谷翔平會不會開轟？

二樓座位區靠近樓梯的櫃子，有擺放餐具、開水、菜單，讓用餐客人自行拿取。我們除了餐具外，也拿了一本菜單回座位翻閱，發現這裡提供的墨西哥料理選擇還不少。

雖然是餐酒館，不過從Nowhere Taipei墨西哥餐酒館菜單上也看到包含咖啡在內軟性飲品選擇也很多，因此也可以來這裡喝下午茶哦！

Nowhere Taipei墨西哥餐酒館備餐速度蠻快的，因此我們選的餐點沒多久就都送來了，因此來張大合照後正式開吃啦！

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