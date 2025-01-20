迎著徐徐的海風，椰子樹輕輕搖曳，茅草屋簷下映著無邊的海景，不出國就能感受滿滿的南洋氛圍！來到護山護魚區，可以讓孩子玩水、觀察潮間帶的小魚與生物，還能順道到旁邊的咖啡店享用咖啡和餐點，過個輕鬆愜意的假日。

店家資訊

✔️內用座位採自助方式，假日期間通常非常熱門，可能需要耐心等候。

✔️餐後還能順路遊覽富山護魚區。

✔️例假日用餐限時90分鐘，現場候位不接受事先訂位。

✔️低消為一杯飲品，無需服務費，餐具需自行取用。 可可娜咖啡座落在台11線上，是從台東往花蓮海線的必經路段。餐廳外的停車空間有限，建議將車停在附近的吳府三千歲廟停車場，步行過來相當方便。

由於鄰近護漁區，用餐後可直接散步探索，一舉兩得。

護山護魚區步道旁聚集了幾家特色咖啡館，這次選擇換換口味，來到可可娜咖啡。可可娜咖啡在網路上享有不小的名氣，是一間充滿網美風格的特色咖啡館。

餐廳入口左側設有結帳櫃檯，點餐流程是先拿取菜單，選定座位後劃單並先行結帳。為確保服務人員能準確送餐，請在確定座位後盡量避免更換位置。

用餐結束後，請將餐具帶回回收區自行清理。

庭園造景充滿質感，從各個角度拍照都非常美，只是造訪當天陰雨綿綿，稍微影響了氣氛。

庭院裡的大象龜成了小朋友們的焦點，吸引不少家庭駐足觀賞。

店內座位種類多樣，可選擇半開放的室內空間或戶外座位，每組桌椅都別具特色。

菜單

餐點選擇豐富，飲料品項最多，還有主餐、披薩、炸物和甜點可供搭配。雖然餐點價格稍高，但低消只需一杯飲品，相對親民。最貼心的是，這裡還提供素食選擇，讓茹素的朋友也能安心享用。

由於免收服務費，餐具須自行取用，餐後也需自助回收餐盤。

石鍋拌飯 200元

韓式拌飯的焦香鍋巴最讓人期待，但這次鍋巴的部分稍嫌不足。餐點帶有微辣的口感，整體味道中規中矩。

韓式辛拉麵 160元

這道微辣的泡麵加料提升了豐富感，但口味對我來說，算是比較清淡的。

BBQ雞披薩 320元

披薩的薄脆餅皮帶有酥脆口感，但邊緣稍微烤焦。 濃郁的起司搭配微鹹的燻雞肉，風味偏重口，特別受到家中小孩的喜愛。

綜合炸物 220元

來景觀餐廳，點炸物絕對是穩妥的選擇，幾乎不會踩雷。

茉香綠茶80元 / 阿薩姆奶茶90元

低消只需點一杯飲料，甜度與冰塊可自由調整，像我喜歡無糖飲品的人就特別適合。茉香綠茶清爽不澀，奶茶也表現中規中矩。

可可娜咖啡-其他照片

【旅遊路線】

大武南迴驛大武之心->台九遇到愛->富岡特選海產店–>富山漁業資源保育區

->都蘭(新東)糖廠->都蘭哇哇哇大骨麵->東河願井民宿

東河願井民宿->寧埔休憩區長濱觀景台->長濱海鹽爺爺->長濱八仙洞

長濱金剛大道->成功阿汶海產+萬善廟->成功三仙台->台東市浪閣民宿

台東市浪閣民宿->初鹿牧場->脫線牧場->關山米國學校->

老東台米苔目->台東市春享color民宿

台東市春享color民宿->成功都歷部落傳統海域->東河金樽遊憩區->東河馬利諾廚房->

卑南可可娜咖啡->太麻里華源觀景台天空之鏡+華源椰林大道