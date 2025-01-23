關於山本丸的兩三事

友善的服務：服務人員都超親切，熱情又周到，讓人每次來用餐都像回到家一樣舒服。

友善的服務：服務人員都超親切，熱情又周到，讓人每次來用餐都像回到家一樣舒服。

溫馨舒適的環境：從店內柔和的燈光到精緻的裝飾，再到店外整潔的空間，絕對是朋友聚會和家庭聚餐的好選擇。

溫馨舒適的環境：從店內柔和的燈光到精緻的裝飾，再到店外整潔的空間，絕對是朋友聚會和家庭聚餐的好選擇。

多樣化健康餐點：主打健康又多樣化的餐點，特別是人氣商品舒肥雞飯糰和無糖豆漿，成為健身族和注重飲食健康的人的最愛。

多樣化健康餐點：主打健康又多樣化的餐點，特別是人氣商品舒肥雞飯糰和無糖豆漿，成為健身族和注重飲食健康的人的最愛。



▲▼山本丸的位置非常方便，一抬頭就能看到醒目的招牌，而周圍環境乾淨整潔，讓人一來就感受到店家的貼心與用心。

走進山本丸，你會被溫馨又整潔的環境吸引住。簡約卻精緻的裝潢，加上柔和的燈光和牆上山景圖案的點綴，整個氛圍令人放鬆又愜意。店裡的桌椅擺放得井然有序，每張桌子上還有可愛的小裝飾品，讓用餐空間充滿了活力。

柔和的燈光讓人倍感溫暖，是和親朋好友一起共享美食的理想環境。牆上的黃布幔搭配其他小巧的裝飾品，讓整個空間既有特色又充滿溫馨感。

山本丸菜單

創意飯糰系列

提供多樣化飯糰選擇，從素食飯糰$50元，到口味較重的香噴噴燒肉飯糰$60元，與健身族最愛的健身舒肥雞飯糰$65元。

價格親民，主要在$50～$65元之間。

強調營養均衡，內含蛋白質（雞肉、燒肉、蛋）、蔬菜及少量碳水化合物，兼顧健康與飽足感。

特色刈包系列

經典刈包價格範圍在$50～$60元之間。

推出多種口味，像是素食刈包$50元，與口感豐富的客家媽媽燒肉刈包$60元，滿足不同顧客需求。

搭配酸菜、小黃瓜及獨家醬料，強調台式風味。

飲品多元化

主要分為豆漿類、茶飲及咖啡，提供大、中杯選擇，價格從$25元起。

健康飲品如無糖豆漿及特調豆漿紅茶，迎合現代消費者對少糖飲品的需求。

還有冷泡茶與奶茶系列，讓顧客輕鬆搭配主食。

加料選項豐富

可以加飯、蛋、豆皮等配料，價格落在$5～$12元之間。

加料靈活，讓顧客自行搭配喜好，增添客製化的樂趣。

健身舒肥雞飯糰 $65元

內餡包含酸菜、油條、蛋、素鬆、豆棗和舒肥雞胸肉，完美結合健康與美味。高蛋白質的舒肥雞胸肉搭配酸菜和油條，讓整體口感層次更加豐富，吃起來特別滿足。

無糖豆漿 $30元（大杯）$25元（小杯）

健康飲品的首選，低熱量又富含纖維與營養素，特別適合追求健康生活的朋友，喝起來清爽又安心！

店家資訊