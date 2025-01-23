為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 高雄楠梓人氣早餐推薦！山本丸創意飯糰系列，特色台式刈包及健康無糖豆漿，營養滿分又超親民。

高雄楠梓人氣早餐推薦！山本丸創意飯糰系列，特色台式刈包及健康無糖豆漿，營養滿分又超親民。

2025年菜外帶 高雄 山本丸 早午餐 more
2025-01-23 12:18:05 文字：高雄旅遊王
share
高雄旅遊王

高雄旅遊王

關於山本丸的兩三事

  1. 多樣化健康餐點：主打健康又多樣化的餐點，特別是人氣商品舒肥雞飯糰和無糖豆漿，成為健身族和注重飲食健康的人的最愛。
  2. 溫馨舒適的環境：從店內柔和的燈光到精緻的裝飾，再到店外整潔的空間，絕對是朋友聚會和家庭聚餐的好選擇。
  3. 友善的服務：服務人員都超親切，熱情又周到，讓人每次來用餐都像回到家一樣舒服。

高雄楠梓人氣早餐推薦！山本丸創意飯糰系列，特色台式刈包及健康無糖豆漿，營養滿分又超親民。

高雄楠梓人氣早餐推薦！山本丸創意飯糰系列，特色台式刈包及健康無糖豆漿，營養滿分又超親民。
▲▼山本丸的位置非常方便，一抬頭就能看到醒目的招牌，而周圍環境乾淨整潔，讓人一來就感受到店家的貼心與用心。

高雄楠梓人氣早餐推薦！山本丸創意飯糰系列，特色台式刈包及健康無糖豆漿，營養滿分又超親民。

走進山本丸，你會被溫馨又整潔的環境吸引住。簡約卻精緻的裝潢，加上柔和的燈光和牆上山景圖案的點綴，整個氛圍令人放鬆又愜意。店裡的桌椅擺放得井然有序，每張桌子上還有可愛的小裝飾品，讓用餐空間充滿了活力。

高雄楠梓人氣早餐推薦！山本丸創意飯糰系列，特色台式刈包及健康無糖豆漿，營養滿分又超親民。

柔和的燈光讓人倍感溫暖，是和親朋好友一起共享美食的理想環境。牆上的黃布幔搭配其他小巧的裝飾品，讓整個空間既有特色又充滿溫馨感。

山本丸菜單

高雄楠梓人氣早餐推薦！山本丸創意飯糰系列，特色台式刈包及健康無糖豆漿，營養滿分又超親民。

  • 創意飯糰系列
    提供多樣化飯糰選擇，從素食飯糰$50元，到口味較重的香噴噴燒肉飯糰$60元，與健身族最愛的健身舒肥雞飯糰$65元。
    價格親民，主要在$50～$65元之間。
    強調營養均衡，內含蛋白質（雞肉、燒肉、蛋）、蔬菜及少量碳水化合物，兼顧健康與飽足感。

  • 特色刈包系列
    經典刈包價格範圍在$50～$60元之間。
    推出多種口味，像是素食刈包$50元，與口感豐富的客家媽媽燒肉刈包$60元，滿足不同顧客需求。
    搭配酸菜、小黃瓜及獨家醬料，強調台式風味。

  • 飲品多元化
    主要分為豆漿類、茶飲及咖啡，提供大、中杯選擇，價格從$25元起。
    健康飲品如無糖豆漿及特調豆漿紅茶，迎合現代消費者對少糖飲品的需求。
    還有冷泡茶與奶茶系列，讓顧客輕鬆搭配主食。

  • 加料選項豐富
    可以加飯、蛋、豆皮等配料，價格落在$5～$12元之間。
    加料靈活，讓顧客自行搭配喜好，增添客製化的樂趣。

高雄楠梓人氣早餐推薦！山本丸創意飯糰系列，特色台式刈包及健康無糖豆漿，營養滿分又超親民。

健身舒肥雞飯糰 $65元

內餡包含酸菜、油條、蛋、素鬆、豆棗和舒肥雞胸肉，完美結合健康與美味。高蛋白質的舒肥雞胸肉搭配酸菜和油條，讓整體口感層次更加豐富，吃起來特別滿足。

高雄楠梓人氣早餐推薦！山本丸創意飯糰系列，特色台式刈包及健康無糖豆漿，營養滿分又超親民。

高雄楠梓人氣早餐推薦！山本丸創意飯糰系列，特色台式刈包及健康無糖豆漿，營養滿分又超親民。

無糖豆漿 $30元（大杯）$25元（小杯）

健康飲品的首選，低熱量又富含纖維與營養素，特別適合追求健康生活的朋友，喝起來清爽又安心！

店家資訊

  • 店名：山本丸飯糰 早午餐
  • 地址：高雄市楠梓區後昌路1043號
  • 營業時間：06:00-13:00（星期日公休）
  • 電話：07-364-0357
  • 臉書粉絲團：山本丸
 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#高雄
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

山本丸飯糰

phone07-3640357
place高雄市楠梓區後昌路1043號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up