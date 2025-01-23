MoMo壽喜燒南港潤泰牧場和 BELLINI Pasta Pasta貝里尼義大利餐廳同屬於「三澧企業」集團旗下的美食餐廳。主打壽喜燒和日式火鍋特色美食。冷颼颼的天氣，就是吃火鍋的最佳時節。吃著暖心暖身的鍋物，就是滿滿的幸福感。

營業資訊

MO-MO-PARADISE 南港潤泰牧場

評分： / 4.5

地址：115台北市南港區忠孝東路七段369號C棟10樓( 地圖 )

電話：02 2785 1881

營業時間

星期一: 11:00 – 21:30,

星期二: 11:00 – 21:30,

星期三: 11:00 – 21:30,

星期四: 11:00 – 21:30,

星期五: 11:00 – 22:00,

星期六: 11:00 – 22:00,

星期日: 11:00 – 21:30

星期一: 11:00 – 21:30, 星期二: 11:00 – 21:30, 星期三: 11:00 – 21:30, 星期四: 11:00 – 21:30, 星期五: 11:00 – 22:00, 星期六: 11:00 – 22:00, 星期日: 11:00 – 21:30 官網、FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通 : 捷運南港站 A1 出口

新鮮蔬果展示架

用餐環境

整體裝潢風格走日式溫馨路線，走道空間寬敞舒適。兩人、四人、六人座。即使一個人來用餐也可以很自在地享用美味餐點。

消費方式

平日午餐16:00前進場，一款湯底469元/ 每位，兩種湯底519元/ 每位。

平日晚餐及周末例假日 16:00後進場，一款湯底629元/ 每位 ，兩種湯底679元/ 每位。

兒童價，未滿12足歲以下半價；未滿2足歲以下免費 ；2足歲以上未滿 6足歲，每位酌收 100 元。

用餐時間限制 90 分鐘，所有餐點均須外加 10 %服務費。

可現場排隊候位。假日建議事前線上訂位避免久候。

自助飲料吧，提供了冰沙、氣泡類飲品、茶與果汁、熱飲( 美式咖啡、拿鐵、巧克力等 )，飲品會適時更換，依現場供應為主。

MOMO 壽喜燒菜單

MO-MO-PARADISE 壽喜燒菜單，有五種湯底分別為壽喜燒、涮涮鍋、番茄鮮蔬鍋、和風辛味噌鍋、鹽味豚骨鍋供其選用。一般菜單有五種鮮切肉品 ( 牛、豬、雞 )、米飯與麵、鮮力蛋、嚴選25種當季時蔬和自助飲料吧無限供應品嚐。

雙人和牛饗宴必是熱愛和牛的老饕們不能錯過的 Specical Menu 。任選兩種湯底、前菜、八種肉品、主食、嚴選25種當季時蔬和自助飲料吧無限供應。 用餐結束前每人還可享用一份美味的甜點作為完美的句點。

※ 菜單內容、價位變動調整請依店家現場菜單或其餐廳官網公布為主※

和牛饗宴價位，成人950元；6歲以上未滿12歲 /499元/人；2歲以上未滿6歲 /299元/人；2 歲以下免費。

雙人和牛饗宴用餐分享

現場掃描訂位候位流程完成，由服務員引領至座位區並提供座位 QRcode 菜單點餐。

親子兩人各點選了 MOMO 壽喜燒最具特色獨家風味的人氣壽喜燒和清爽養生的番茄鮮蔬鍋兩種湯底，開啟當日的美食饗宴。

每款的湯底各有各的沾醬，番茄鮮蔬鍋搭配的是柚子醬和辣蘿蔔泥。壽喜燒則是配鮮力蛋和七味粉。

前菜 炙燒和牛握壽司

香Q越光米飯裹覆著油脂焦香的和牛肉握壽司。挺美的食物擺盤賣相，可惜和牛肉質口扎實略乾、不夠軟嫩。

MO-MO-PARADISE 南港潤泰牧場的每日鮮蔬室，這間展示間非工作人員不得進入的。分層排列整齊的25種新鮮時蔬，可以清楚看見食材的存放與處理，讓消費者每一口都能吃得安心。

服務親切的服務人員推著有25種新鮮蔬菜食材的桌邊服務。補充頻率很高，隨時都能享受到無限供應的補給服務。

點選了平常少吃的牛蒡切片和腐皮和新鮮蔬菜丟進鍋煮，湯頭顯得濃郁滑順。尤其牛蒡的清脆甘甜真是好吃。

主食 泡菜豚肉豆乳冷麵

非常適合夏天吃的泡菜豚肉豆乳冷麵。以豆乳為湯底拌入泡菜豚肉和辛味噌，清爽溫潤帶點微辣的風味，麵條 Q 彈帶點嚼勁是好吃的口感。

除了雞肉沒點外，豬肉和牛肉、和牛，各輪替了一回。肉肉吃到飽對於肉控老饕者真的CP值很高。

澳洲和牛 M8-9 三叉肉

澳洲和牛 M8-9 前腿心

澳洲和牛有著讓人口水直流的外表色澤，經過涮煮後，三叉肉的嚼勁扎實口感，前腿心保有油脂的香氣，口感軟嫩。

甜點 英式焦糖布丁

英式焦糖布丁屬於大人系的甜點，微苦的焦糖搭配著十足的蛋奶香，口感很紮實。

甜點 抹茶慕斯蜜豆脆片

有著絕妙層次口感的抹茶慕斯蜜豆脆片。綿密的抹茶慕斯搭配著抹茶脆片和甜度比例剛剛好的蜜豆，微苦香甜酥脆滋味盡在其中。細細品嘗這大人系的甜點，有種欲罷不能的一口接一口。是抹茶控迷絕不能錯過的甜點。