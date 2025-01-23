​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​

​​​​​​​​​

​​​​

​​​​

​​​​

# 🍴 美食推薦：下午茶、炸物、簡餐一次滿足

來到這裡，除了享受風景，怎麼能錯過美食呢？【映象水岸】提供多樣化的餐點選擇，無論是想來份輕鬆的下午茶，還是吃點飽足感十足的簡餐，都能滿足你的味蕾。

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​

​​​​​​

​​

# 🚤 天鵝船體驗：湖上輕舟，樂趣無窮

除了美食與美景，【映象水岸】還提供天鵝船體驗！坐上可愛的天鵝船，踩著腳踏板在湖面上悠遊，不僅可以近距離欣賞湖中的倒影，還能感受微風輕拂臉龐的舒適感，這項活動特別適合親子同遊，小朋友們一定會玩得不亦樂乎！

# 📍 周邊景點推薦

如果時間充裕，不妨把【映象水岸】安排進你的苗栗一日遊行程中。周邊還有許多值得造訪的景點：

*勝興車站：充滿懷舊氛圍的舊山線火車站。

*龍騰斷橋：壯觀的紅磚橋遺址，是拍照的絕佳地點。

*三義木雕街：手工藝品琳琅滿目，還能感受木雕文化的魅力。

​​​​​​​​​

​​​​​

​​​​​

​​​​​

​​​​​​​

​​​

​

# 🌴 峇里島氛圍滿滿，彷彿度假天堂

一踏進【映象水岸】，映入眼簾的是一片湖光水色，搭配木質建築與綠意盎然的植栽，整個空間充滿濃濃的峇里島度假風情。湖邊設有露天座位區，陽光灑下來的瞬間，簡直美得像明信片一樣！如果喜歡拍照打卡，這裡絕對是必訪之地，每個角落都能拍出夢幻美照。

# 📝 小提醒

1. 建議提前預約座位，特別是假日人潮較多。

2. 天鵝船有一定的使用時間，記得把握機會體驗！

3. 湖邊蚊蟲稍多，建議攜帶防蚊液。

​​​​​​​​​

​​​​​​

​​​​

​​

​​​​​

​​

# 🌟 推薦餐點：

1. **水果鬆餅**：酥脆的鬆餅搭配新鮮水果與香甜鮮奶油，視覺與味覺雙重享受。

2. **炸物拼盤**：雞翅、薯條、洋蔥圈一次滿足，是聚會時最棒的小點心。

3. **泰式打拋豬飯**：帶點微辣口感的泰式料理，讓人食指大動。

4. **手沖咖啡**：咖啡香氣濃郁，是午後提神的好選擇。

每道餐點都用心製作，價格也相當親民，一邊品嚐美食，一邊欣賞湖景，幸福感直接爆棚！

​​​​​​​

​​​​​

​​​​​

​​​​​​

​​​​​

無論是家庭出遊、情侶約會還是朋友聚會，【映象水岸】都是一個放鬆身心、享受生活的小天堂。下一次來到苗栗三義，不妨把這裡列入你的行程清單，一起度過一個充滿峇里島氛圍的美好午後吧！

【映象水岸】 ·地址：苗栗縣三義鄉西湖11號

·營業時間：10:00-19:00，週三公休

·電話：03 537 3075



本文為邀約體驗文，內文皆是本人體驗後的心得分享，產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人口味習慣、體質不同，實際餐點、功效依每人體驗為主。