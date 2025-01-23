去(2024)年春季我曾到雲林斗南半日遊，遇到一家鴨蛋糕小攤車「茶．福掌燒」

鴨蛋糕麵糊、奶酥、卡士達醬全都是用自家飼養紅面番鴨產的鴨蛋

今年月初再訪目標就是新品「芋粿巧」，鹹香的肉燥菜脯芋粿巧與現烤鴨蛋糕的鹹甜風味果真好吃!

還有隱藏版「紅龜粿」和冬季限定「黑芝麻湯圓燒」口味，讓我農曆年前便嚐遍傳統年節糕點的滋味

【好文參考】

[雲林斗南]茶．福掌燒 鴨蛋糕 第I訪。高山烏龍茶麻吉/鴨蛋牛奶卡士達/低甜手作奶酥

雲林縣旅遊資訊可參考

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餐廳名稱：茶．福掌燒(雲林縣斗南鎮光復街45號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

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營業資訊：0955850148 8:00-12:30

餐點介紹：無餡原味鴨蛋糕/包餡鴨蛋糕/袋裝茶飲/茶包禮盒/茶葉禮盒

用餐日期：2025.01



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▲茶．福掌燒 店面

老闆在前(2023)年創業，原先是在斗南 順安宮旁的下午營業的攤車

後來因緣際會在去年中(我初訪後約一個多月)搬遷到斗南車站前的菜市場內，營業時間也改為早上和中午

(客串演出：J哥)

▲茶．福掌燒 鴨蛋糕製作過程

攤車上有三組不同造型的模具：小鴨(固定)、福袋(固定)、笑臉鬆餅，另外還有貓掌、梅花、骨頭造型會作輪替

小鴨造型一份6顆，其他造型則是一份4顆； 部分口味(湯圓、拉絲起司)會因為餡料體積大而不能用小鴨和笑臉鬆餅烤模

老闆先在烤模上倒少量麵糊，並從保冷箱中拿出芋粿巧和紅龜粿，用剪刀將粿剪成數小塊

芋粿巧和紅龜粿就是攤位正前方的傳統糕餅攤的大姐親手做的! 在地產地新鮮直送

大姐也會做蘿蔔糕、發糕、草仔粿等各式傳統糕粿，而茶．福掌燒老闆...每樣都拿來做成鴨蛋糕過!

當然在嚐遍百粿後決定正式開賣「芋粿巧」新口味，其他口味則是隱藏版或是期間限定啦

我：那端午節會不會有肉粽口味啊?

老闆：咦~~~你怎麼知道?

我：瞎猜的，居然真的有?!(OS: 那清明節有沒有春捲口味啊?)

▲茶．福掌燒 鴨蛋糕製作過程

再淋上麵糊後，就可以壓合起來囉!

鴨蛋比雞蛋水份少，鴨蛋糕麵糊也會比較稠、顏色則偏白

老闆的鴨蛋糕烤模是接瓦斯的直火燒烤爐，相比新式電熱式爐具，會比較容易有火源不均、烤不熟或太焦的問題，比較考驗老闆與爐具培養出的默契(經驗啦)

市面上較常見的鴨蛋是「褐色菜鴨」的蛋； 而老闆用的是自家養殖「紅面番鴨」鴨蛋，她說她曾經比較各種鴨蛋做的麵糊，發現紅面番鴨蛋最無蛋腥味

但老闆也笑說她的客人都吃不出來風味差異，只有 打了上百缸麵糊、烤了上千顆鴨蛋糕(、試吃了N顆鴨蛋糕)的她才總能察覺到這細微差異

▲茶．福掌燒 鴨蛋糕們烤好出爐!

擺在一起的鴨鴨們，看起來像在互相依偎取暖，模樣好可愛

▲(左)紅龜巧和(右)芋頭粿

芋粿巧鴨蛋燒(小鴨造型)

對面攤位大姐做的芋粿巧是像個刈包般大顆且有包料的，內餡有瘦肉燥、菜脯、香菇、蝦米等炒餡。

▲剛出爐燒燒的時候吃，鹹香撲鼻，能吃的到脆脆的菜脯的肉燥顆粒口感，外層芋頭粿因為是純糯米製作，軟綿而無粉感、不會黏到沾牙。慢慢降溫後，芋粿巧會略帶點咬勁，散發淡淡芋頭香氣。熱、溫、冷不同溫度狀態吃都會有不同口感

紅龜粿鴨蛋燒(小鴨造型)

紅龜粿本身比較扁平，烤過加熱後比芋粿巧還軟濡、易延展拉絲，放涼後會像小米麻糬般放涼後柔軟又黏牙，是我不喜歡的口感，好在和鴨蛋糕一起吃就沒有那種嚼不到重心的感覺，可接受。此外，紅龜粿內餡本身紅豆餡就薄薄一層，所以鴨蛋糕內的紅豆也僅是零星點綴

芝麻湯圓燒鴨蛋燒(福袋造型)

*期間限定(冬至~過年前)

*固定福袋造型

在麵糊中放進整顆黑芝麻湯圓(元宵)，剛烤好就馬上吃的話千萬要小心滴汁和燙口!

糯米粉做的湯圓皮Q軟但不至於黏糊或會拉絲，裡面的黑芝麻餡如岩漿般流淌，呈現最外層蛋糕皮脆內實、中層糯米皮軟Q、內層芝麻餡濃郁流漿的豐富口感層次

▲茶．福掌燒 微笑鬆餅造型

這個造型因為比較薄，所以只能做經典原味或固態內餡(奶酥、 紫山藥)

經典原味(微笑鬆餅造型)

我個人發現這個造型的特色，那就是「一體兩面」!

點餐時跟老闆說要烤脆一點，因為笑臉半面仍有鴨蛋糕那密實帶點彈性的糕體口感，另一格子鬆餅面則會很酥脆，就會有一個蛋糕有兩面不同口感的特色

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▲茶．福掌燒

近年雞蛋糕市場飽和，不論在造型和口味上都已經趨於無太多新意

老闆選擇做鴨蛋糕的原因，就是因為想要不一樣(因為家裡有很多鴨蛋!!)

鴨蛋糕口感有別於雞蛋糕，風味也更濃郁，搭配老闆自豪的奶酥、卡士達醬以及鹹口味新品芋粿巧，都超好吃的

到斗南旅遊時，來試試看紅面番鴨蛋糕的滋味吧!

【好文參考】

[雲林斗南]茶．福掌燒 鴨蛋糕 第I訪。高山烏龍茶麻吉/鴨蛋牛奶卡士達/低甜手作奶酥

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以上。