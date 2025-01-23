下新莊美食推薦，四維夜市這間【辣媽鴨血臭豆腐（紅燒鴨血臭豆腐）】（ＱＱ手工粉條冰冬季版）絕對是身為在地新莊人的秘密推薦，且這麻辣燙是位在下新莊四維夜市（市場）的隱藏版巷弄美食，真的一吃就回不去了，超好喝的麻辣湯頭及紅燒湯頭，看似相同的鍋物，但吃起來截然不同。有別於外頭的麻辣鴨血或是麻辣鍋物，【辣媽】的麻辣及紅燒湯頭，絕對有米其林三星的給分。

不少人很喜歡吃紅燒牛肉麵或是麻辣燙，簡單的一個鍋物，就可以滿足想吃辣或是熬煮濃郁的紅燒湯頭，但這多年來吃了多少的牛肉麵及麻辣鍋、麻辣燙，到這次吃到【辣媽】實在非常推薦，那難以忘懷的紅燒又辣又甜的味道，以及那又麻又辣的麻辣湯頭，直接洗去目前其他類似鍋物的記憶點。



【辣媽】麻辣鴨血臭豆腐、紅燒鴨血臭豆腐這間麻辣燙店，就位在非常熱鬧的下新莊四維夜市內，四維路可說是下新莊晚上非常熱鬧的地方，裡頭隱藏著很多美食及攤位，而【辣媽】就是隱藏在四維路周邊內的巷弄中，可以說是真正的新莊隱藏版美食，無誤！必推！



四維路的巷弄很多，因此【辣媽】並不好找，這次也是誤打誤撞地進入１５２巷，才吃到如此好吃及驚豔的麻辣燙



【辣媽】其實就是四維路很有名的ＱＱ手工粉條冰，因為季節的關係，所以冬天轉作麻辣燙，雖然招牌並不太明顯，不多人知道，但真沒想到老闆及老闆娘手藝不得了，很用心的以ＲＯ淨化水煮湯頭，每日以數十種中藥，新鮮熬煮出唇香齒辣留香的湯頭，麻辣鴨血臭豆腐使用的火鍋料還都是日本火鍋料，吃起來的口感跟外頭大不相同！也成為版主到四維夜市必吃的隱藏版巷弄小吃。

【四維辣媽麻辣/QQ手工粉條冰】新莊麻辣/紅燒鴨血臭豆腐

時 間：11:00~22:00

電 話：0916 007 455

地 址：新北市新莊區四維路152巷1號

粉 絲 團： https://www.facebook.com/profile.php?id=100091397170121

【辣媽】的麻辣招牌，從巷口看進來看到ＱＱ手工粉條冰就是了，再走進入一點，就可以看到麻辣燙的店面，現在還有集點活動唷！



非常清楚的門面菜單，湯頭是用RO磁化淨水器來煮，比起一般用自來水或是過濾水就有很大的差異性，再來特別的地方是在食材部分，下重本使用的是手工貢丸、日式火鍋料，當季新鮮的蔬菜（還不是檔次低的落葉菜根）這點就覺得吃起來cp值就很高了，而且能在美味間更加提升了質感及健康。



【辣媽】麻辣/紅燒鴨血臭豆腐，也有線上Line點餐的服務，可以先點後取，每一碗都是點了才開始煮的，不想等待可以線上點餐，另外也可以加入臉書，可以看有沒有不定時的優惠活動，另外也有跟外送平台結合，可以多多利用，光今天來吃，就看到很多外送胖達來收單。



店內黑板上又特殊的新火鍋料，魚卵卷、京之蟹角，這些很特殊的日式火鍋料，還有紅心雞蛋耶！都是可以另外加點的好料。也可以另外單點滷鴨血



隱藏在四維夜市巷弄中的【辣媽】店面其實不大，所以外帶的居多，很幸運的今天來有位置可以做，實在太想吃麻辣燙了～



菜單在前台，不論外帶還是內用都可自行自取，



點餐的方式不用想太多，第一步驟就是，想吃 紅燒 還是 麻辣 選好了就看主餐想要哪種，例如：讚岐烏龍麵、粉絲、王子麵、白飯，以及辣的程度，喜歡吃辣的真的可以挑戰唷！這次點了讚岐烏龍麵的麻辣雙拼中辣鍋以及紅燒臭豆腐王子麵小辣鍋～～真的非常香濃帶勁



等待的同時，可以先準備起可以解辣的內用暢飲－冬瓜茶－，店家自己煮的，清香好喝



餐具別忘了是自取～～小小店家，老闆們可是很忙的～



終於～～～～等到了！太想吃～這一大碗端上來～頓時瞳孔地震，好來勁的湯頭色澤，再來麻辣氣味好香濃，整鍋看起來不論以賣相來看，都很有性價比，這比起現在一碗已經超過200的小火鍋(但菜一點點還一堆不想吃的平價火鍋料)來看，真的寧願吃上【辣媽】這更便宜，但料多味美的麻辣燙



麻辣口味的讚岐烏龍麵（中辣）鴨血、臭豆腐雙拼鍋。目測來看青菜就很新鮮，而且是嫩葉，還有肉片、鴨血、日式火鍋料，好大的一個蟹腳



Ｑ彈的讚岐烏龍麵在麻辣湯中正吸允著麻辣湯的滋味，



麻辣鴨血，好嫩好彈好大塊，裏頭滿滿的麻辣湯汁



麻辣的湯頭比較偏紅一些些，用的鮮紅辣椒也比較多，但湯頭都是每日以中藥熬煮，所以喝起來就很不一樣，不死辣、不死鹹，是超好喝的麻辣湯



裡頭的臭豆腐，也非常大塊，湯汁吸飽飽，超級飽滿多汁，真的有辣，而且要小心會噴唷！



吸滿辣油的高麗菜，愛吃辣的都知道，菜～其實才是最辣的！但吃起來真心好過癮～～菜的脆度依舊存在，口感非常好，



讚岐烏龍不用說，Ｑ彈程度可以說是烏龍麵界的法拉利，每回吃到讚岐烏龍，都不自覺幸福起來



每一鍋麻辣燙都是豬肉片，不乾柴，有彈性，選用的部位應該是中等部位，老闆真的不計成本！想把麻辣燙做到好～



手工貢丸，相當彈牙～雖不到新竹貢丸的程度，但手工貢丸吃的出那飽滿的彈性及貢丸味，



紅燒鴨血豆腐鍋／王子麵／微辣 真的非常推薦【辣媽】的紅燒湯頭，令人相當驚豔，別看著紅通通的湯汁，這可是由13種中藥調製，且可以做成（素）鍋，真的非常特別，給吃素的族群更多選擇



這個日式火鍋料的蟹螯也未免太大了吧！吃起來甜甜的也很過癮～比起吃一般的蟹味棒，口感差太多了～



日式一口干貝，吃起來香中帶甜，特別有質感，美味也很加分～



【辣媽】之所以選用日式火鍋料，也是希望帶給消費者那吃得有質感的小確幸，也算是在麻辣燙的市場中獨樹一格



非常欣賞及愛上【辣媽】的主因之一，青菜類真的選用新鮮嫩葉，很不隨便，是很用心在做料理的～



還不只放上一種蔬菜，金針菇、及當季蔬菜應該就放上三種



最搭麻辣燙的王子麵，滿滿一鍋，絕對可以吃得很飽



紅燒鴨血臭豆腐鍋，鴨血的Ｑ彈依舊，保水度十足



說是臭豆腐，但其實已經是紅燒麻辣等級，剛吃下去還有點臭豆腐的發酵感，但後面就被吸飽的香辣湯給蓋過了～



看看～吸的飽飽的豆腐，裏頭就像是蜂巢窩一樣的彈軟好吃～



【辣媽】紅燒／麻辣臭豆腐鴨血鍋麻辣燙，兩種湯頭都非常值得吃吃看，紅燒的尾韻有相當明顯的甘甜，麻辣則是清香帶麻，卻非常順口，兩種湯頭都是可以喝的湯頭唷！



能在美食小吃為主的四維路上，殺出一條血路，雖然隱藏在巷弄中，但【辣媽】真心值得推薦，這並非一般的麻辣燙，而是很有品質及檔次的麻辣鴨血鍋，價格非常合理，因為吃到的跟外面的麻辣燙非常不一樣。快放進口袋名單中吧！



也可以多多利用訂購專線，或是Line訂購取餐服務，參加集點活動，滿點有折扣唷！

【四維辣媽麻辣/QQ手工粉條冰】新莊麻辣/紅燒鴨血臭豆腐

時 間：11:00~22:00

電 話：0916 007 455

地 址：新北市新莊區四維路152巷1號

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