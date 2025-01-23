「實心蛋捲」月銷超過＂100萬＂捲，還曾榮獲台中市十大伴手禮首獎、台灣百大糕餅、亞太十大伴手禮跟日本國際伴手禮設計競賽金牌；近期還和小小兵、立頓奶茶合作推出小小兵蛋捲禮盒跟立頓奶茶蛋捲，更加豐富了送禮選擇：只要來到門市所有口味的蛋捲都能試吃，吃到喜歡再購買，不過，PEKO也要提醒大家，逢年過節的過年禮盒、中秋禮盒、端午禮盒常常都賣到缺貨，建議提早訂購哦！

食記：

【東區伴手禮】實心蛋捲來台北展店了，小小兵蛋捲、2025過年禮盒通通現貨供應

「實心蛋捲」目前在台北、台中、高雄皆有實體門市，全台各地不定期也會有快閃店；而PEKO這回來到的是「實心蛋捲」最新開幕的台北忠孝敦化門市，就位於台北敦化南路一段上，君悅排骨樓下，鄰近捷運忠孝敦化站８號口，台北的朋友不用再網購等宅配，直接到實心蛋捲台北門市購買，提了就走，現買現吃。

大大小小的禮盒、實心蛋捲、粹蛋捲、曲奇、實心糖果，看的PEKO眼花撩亂，比起PEKO幾年前到「實心蛋捲」台中永春總店時，多了好幾倍，不愧是月銷超過＂100萬＂捲的超人氣台中伴手禮，研發新品的速度真的是有夠快。

門市有設置蛋捲試吃區，檯面上有10款粹蛋捲，一旁更有實心紅玉紅茶讓大家搭配，不會越吃越口渴，連小朋友都吃得不亦樂乎。

獻瑞雙蛋禮盒

鐵觀音粹蛋捲、經典肉鬆蛋捲、香濃花生蛋捲

打開盒蓋，裡頭還有一層封膜，真空包裝，隔絕細菌；一盒有四支實心蛋捲，小包裝設計對PEKO這種容易吃到停不下來的人，可說是踩剎車的好幫手，告訴自己一次最多只能吃一盒。

經典肉鬆蛋捲

「實心蛋捲」的肉鬆蛋捲是PEKO最喜歡的，一入口先是感受迷人的蛋奶香，接著才是鹹香的肉鬆，肉鬆細緻如寶寶肉鬆，一入口就化在嘴裡，一口氣吃完一盒真的只是剛好。

香濃花生蛋捲

比起肉鬆的細緻，花生蛋捲走的是比較粗曠路線，嚐的到花生的顆粒，除此之外，由於使用海藻糖製作，所以甜度較一般市售的花生蛋捲低，吃多也不會膩口。

鐵觀音粹蛋捲

說到台灣茶品，鐵觀音跟烏龍是PEKO最喜歡的，鐵觀音茶香濃，韻味深沉，長輩一定會喜歡。

說到人氣IP，小小兵絕對名列前茅，只要跟小小兵搭上線的產品，絕對都是熱賣爆紅，「實心蛋捲」真的很有實力，竟然能跟小小兵聯名，推出小小兵聯名禮盒、小小兵提袋、小小兵撲克牌，甚至還有聯名口味蛋捲、曲奇。

購買小小兵蛋捲禮盒還可以加價搭配小小兵提袋或小小兵聯名撲克牌，小小兵提袋有大款（20元）跟小款（15元），提袋質感不錯，身為小小兵控，PEKO忍不住也買了一個小的紅色提袋。

除了提袋，也可+10元購買粹蛋捲提盒，不只更可愛也方便手提，小朋友絕對喜歡。

小小兵禮盒超可愛~禮盒內容物可依喜好任意搭配，買來送給家裡有小小孩朋友絕對討喜，廢話不多說，咱們開箱去～

小小兵四入禮盒

經典肉鬆、香濃花生、濃醇芝麻、海鹽焦糖香蕉

海鹽焦糖香蕉

說到小小兵的最愛，絕對是香蕉BANANA～「實心蛋捲」顛覆傳統蛋捲口味，研發出海鹽焦糖香蕉蛋捲，入口鹹中帶甜，前味是濃郁的香蕉味，尾韻則是海鹽焦糖，讓人回味無窮。

經典肉鬆蛋捲

「實心蛋捲」的肉鬆蛋捲是PEKO最喜歡的，一入口先是感受迷人的蛋奶香，接著才是鹹香的肉鬆，肉鬆細緻如寶寶肉鬆，一入口就化在嘴裡，一口氣吃完一盒真的只是剛好。

濃醇芝麻蛋捲

從撕開薄膜那刻起就讓PEKO驚艷，撲鼻而來的香氣濃到像是人就身處於芝麻油工廠，直球對決的濃、醇、香，在口中久久不散，甜度比花生蛋捲高一些，芝麻控必買！

香濃花生蛋捲

比起肉鬆的細緻，「實心蛋捲」的花生蛋捲走的是比較粗曠路線，嚐的到花生的顆粒，除此之外，由於使用海藻糖製作，所以甜度較一般市售的花生蛋捲低，吃多也不會膩口。

小小兵輕奢禮盒

濃香原味蛋捲+綜合曲奇

濃香原味蛋捲

在「實心蛋捲」選購時聽到店員跟帶著小朋友的說，原味蛋捲、蜂蜜蛋捲是最是小朋友歡迎的口味，純粹的蛋香味，真的很適合小朋友，不喜歡太複雜的買原味蛋捲也絕對安全。

綜合曲奇

雖然開盒後看起來像是單一口味，但其實裡頭包含厚奶原味曲奇跟海鹽焦糖香蕉曲奇，奶香濃郁迷人，口感酥鬆綿密，不用費力咬，就會慢慢地化開，怕胖的最好各拿一個就快速關蓋，不然你會一直吃一直吃～

媽咪懷孕32週至產後一個月內，只要憑媽媽／寶寶手冊，就能申請彌月禮盒試吃，準媽咪可好好把握！（申請方式）

蛋捲吃完，盒子不要丟，門市有空盒回收的活動，實心蛋捲空盒=5點，粹蛋捲空盒=10點，1點等於是1元回饋金，以PEKO這趟帶回家的蛋捲來說，回收後可獲得105元的回饋金，再加上新會員贈送的30點，立刻就有135元的購物金，何樂而不為呢？

「實心蛋捲」目前台北、台中、高雄皆有實體門市，全台各地不定期也會有快閃店，以大台北地區來說，目前除了新開幕的忠孝敦化門店，中和環球B2也有快閃攤位（即日起~2025/2/2），限定聯名組合還有優惠價格哦！

食記：

【東區伴手禮】實心蛋捲來台北展店了，小小兵蛋捲、2025過年禮盒通通現貨供應

實心蛋捲

客服專線：04-23822178

實心蛋捲官網：https://www.trueroll.com.tw/

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網購須知：滿$2,500免運、滿$5,000享95折

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