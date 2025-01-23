＂ 店家資訊＂：少年嬤の碗粿
＂ 付款方式＂：現金
＂ 營業時間＂：12:30–18:30
＂ 地 址＂：335桃園市大溪區和平路45號
＂ FaceBook＂：https://www.facebook.com/
＂ GOOGLE 地圖 ＂ ：https://maps.app.goo.gl/AWC85PHDCK2xt4EQ8
距離 桃園客運大溪總站 200 M 走路3分鐘
真的很猛的店，總統跟市長都來過這間店，食尚玩家也有來採訪
要內用第一件事情就是，進店裡找到位子坐下，阿嬤超可愛問我們要點什麼
超厲害的 講一次他就說：好 等等錢放桌上我來收
然後我就跟著他出來，門口有食尚玩家的報導ㄟ
門口還有賣香跟檀香粉～～
門口的招牌非常的古早味，阿嬤就賣這四樣～～
招牌後面就是湯的備料台～～
超喜歡阿嬤加了很多芹菜末及胡椒粉，好好喝
＂ 店家資訊＂：少年嬤の碗粿
＂ 付款方式＂：現金
＂ 營業時間＂：12:30–18:30
＂ 地 址＂：335桃園市大溪區和平路45號
＂ FaceBook＂：https://www.facebook.com/
＂ GOOGLE 地圖 ＂ ：https://maps.app.goo.gl/AWC85PHDCK2xt4EQ8
距離 桃園客運大溪總站 200 M 走路3分鐘
- Jan 23 2025
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［大溪老街］少年嬤の碗粿～食尚玩家的推薦名店