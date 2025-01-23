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［大溪老街］少年嬤の碗粿～食尚玩家的推薦名店

2025年菜外帶 少年嬤の碗粿 少年嬤 碗粿 more
2025-01-23 16:44:00 文字：只是一杯溫可可
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只是一杯溫可可

只是一杯溫可可

少年嬤碗粿.png

 店家資訊：少年嬤の碗粿

 付款方式：現金

 營業時間：12:30–18:30

 地　　址：335桃園市大溪區和平路45號

 FaceBookhttps://www.facebook.com/

 GOOGLE 地圖  ：https://maps.app.goo.gl/AWC85PHDCK2xt4EQ8

                               距離 桃園客運大溪總站 200 M 走路3分鐘

［大溪老街］少年嬤の碗粿～食尚玩家的推薦名店

真的很猛的店，總統跟市長都來過這間店，食尚玩家也有來採訪

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要內用第一件事情就是，進店裡找到位子坐下，阿嬤超可愛問我們要點什麼

超厲害的　講一次他就說：好　等等錢放桌上我來收

［大溪老街］少年嬤の碗粿～食尚玩家的推薦名店

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然後我就跟著他出來，門口有食尚玩家的報導ㄟ

［大溪老街］少年嬤の碗粿～食尚玩家的推薦名店

門口還有賣香跟檀香粉～～

［大溪老街］少年嬤の碗粿～食尚玩家的推薦名店

門口的招牌非常的古早味，阿嬤就賣這四樣～～

［大溪老街］少年嬤の碗粿～食尚玩家的推薦名店

招牌後面就是湯的備料台～～

超喜歡阿嬤加了很多芹菜末及胡椒粉，好好喝

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊閱讀全文＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 

 店家資訊：少年嬤の碗粿

 付款方式：現金

 營業時間：12:30–18:30

 地　　址：335桃園市大溪區和平路45號

 FaceBookhttps://www.facebook.com/

 GOOGLE 地圖  ：https://maps.app.goo.gl/AWC85PHDCK2xt4EQ8

                               距離 桃園客運大溪總站 200 M 走路3分鐘

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少年嬤の碗粿

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place桃園市大溪區和平路45號
4.43 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.75
CP值
4.50
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