從小攤子到連鎖炸物店，已經開業超過40年，每次經過「台灣塩酥雞」都會看到滿滿的炸物食材，這回仔細一看台灣鹽酥雞菜單竟然有近百種，堪稱鹽酥雞界的天花板！

食記

【西門町鹽酥雞】台灣鹽酥雞，營業到凌晨4點的西門町宵夜，有座位可內用

「台灣鹽酥雞」目前有三間直營店，分別位於大直、西門町跟通化夜市（臨江街觀光夜市）；PEKO這回造訪的是西門店，就位於中華路一段上，「成都楊桃冰」對面，距離捷運西門站6號口，約莫是2分鐘的腳程。

話說前陣子《黑白大廚》中的白湯匙主廚崔鉉碩來台逛通化夜市，也有特別到「台灣塩酥雞通化直營店」品嚐跟拍攝，PEKO還剛好巧遇，真的是太幸運，崔主廚雖然年過半百，但保養的超好！

大L型的冷藏冰凍櫃裡有近百種炸物食材，仔細看會發現有上下兩層，上層都是人氣商品，初訪者可從上層食材下手。

點餐卡超特別，竟然設計成電腦卡，近百種食材任君挑選，想吃什麼直接劃卡，辣度跟是否加醬也是直接劃記，電腦機器讀取2秒就OK，簡單快速又不會出錯。

結帳後會拿到號碼，就等叫號再到取餐台領取。

拿到餐點後不用急著走，這裡有提供座位區，可以直接坐下來大快朵頤。

無骨鹽酥雞

雞肉有醃製過，吃起來酥脆多汁，加上九層塔提味，涮嘴可口！

三角骨

如果你是一個喜歡啃骨頭的人，那三角骨請你一定要點，三角骨是雞的肩胛骨連接雞翅膀的部位，是雞隻最常活動的肌肉，好吃度不輸雞翅，但因為一隻雞僅有兩支三角骨，加上處理費時費工，很多炸物攤都沒賣，但「台灣塩酥雞」你想買多少都有，加點辣粉，酥香辣一次到位，包你吃到欲罷不能。

不愧是鹽酥雞界的天花板，「台灣塩酥雞」還有提供海鮮的部份，炸螃蟹、鹽酥鮮蝦、柳葉魚、章魚腳都有提供。

炸螃蟹

不要懷疑你的眼睛，這裡不是餐廳也不是熱炒店，鹽酥雞攤也買的到炸螃蟹，炸至金黃酥脆，免吐殼，一口一隻，有夠涮嘴，如果聚會有喝酒，這絕對是最完美的下酒菜。

鹽酥鮮蝦

蝦子的鬚鬚已經處理掉，整隻連殼都能吃，根本是逼人大白天喝酒。

大甲芋頭餅

一般鹹酥雞攤的芋頭餅PEKO是不會拿的，但耳聞「台灣塩酥雞」的古早味芋頭餅很強，蘇打餅是特別從彰化訂的，內餡則是使用大甲芋頭與牛奶製作而成，外酥內綿，讓PEKO這個芋頭控也豎起大拇指給讚！

黃金蚵仔酥(素食)

吃塩酥雞不是葷食者的權益，「台灣塩酥雞」也有提供素食鹽酥雞（奶蛋素），而且還炸油跟葷食是分開的；黃金蚵仔酥的外觀跟平常吃的真的相似度極高，雖然是豆製品，但一入口還真有蚵仔酥的味道，太神奇了，你們一定要吃看看！

素麥克雞塊(素食)

這~簡直神模仿麥當勞的炸雞塊，口感鬆軟又有彈性，只差沒肉汁，PEKO都想拿番茄醬來沾了，建議「台灣塩酥雞」可以提供番茄醬包。

酥皮炸絲瓜(素食)

鹹酥雞攤通常炸蔬菜常見的是花椰菜、四季豆、青椒、玉米筍、筊白筍以及菇類，炸絲瓜還真的是第一次看到，麵衣的前面的炸物都一樣，是有點蓬鬆厚度的酥皮，一口咬下，跟絲瓜的甜超搭，而且PEKO選擇的是素食的油，感覺又更加爽口。

食記

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