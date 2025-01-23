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台中西屯｜莊家火雞肉飯新品牌！CP值超高！跳脫傳統、給你清爽新體驗｜莊家 莊一盤

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2025-01-23 16:10:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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台中西屯｜莊家火雞肉飯新品牌！CP值超高！跳脫傳統、給你清爽

 

知名連鎖火雞肉飯品牌「莊家火雞肉飯」，推出全新品牌「莊家 莊一盤」，以傳統台式結合異國料理，打拋豬飯、蔥油雞胸飯、乾拌麵、各式創新口味飯食、麵食、飲品、甜點應有盡有！重點份量大、CP值超高！美味又實惠！

台中西屯｜莊家火雞肉飯新品牌！CP值超高！跳脫傳統、給你清爽

 

店家介紹

莊家莊一盤」位於西屯路上，在鮮友火鍋跟康是美中間，內外裝潢以木質文青風格為主，給人溫馨氛圍~座位寬大不擁擠，而且乾淨整潔！

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櫃台用餐車形式蠻可愛的，也有甜點櫃展示每日甜點~

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內用外帶都可享用熱湯~每日湯品都不太一樣，採用新鮮食材熬煮，這天剛好是暖呼呼的海帶湯

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莊家莊一盤菜單

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有飯有麵、飲品甜點任君挑選！而且價格真的CP值很高啊！

 

餐點介紹

台中西屯｜莊家火雞肉飯新品牌！CP值超高！跳脫傳統、給你清爽

特製麻香麵$80

不只麵還附半顆溏心蛋與一份燙青菜，補足了一餐需要的蔬菜量~

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麻香麵使用中藥材製作的特製香麻醬汁，拌勻後香氣逼人！彈牙麵條超加分！吃起來微辣涮嘴！尾韻還帶有椒麻勁！

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燙青菜是小白菜淋上肉燥，好香~份量也不少~單點就附一盤好貼心！

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羅勒毆打豬$70升級套餐+$50

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名子取得很趣味，其實就是打拋豬飯，自行調配研發的口味，真的蠻泰式的！吃起來濃郁不厚重~香辣帶勁！

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升級套餐除了附一顆荷包蛋，還有4樣隨機配菜，配菜都蠻好吃的，比起一般便當菜豐富許多！

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戳開半熟蛋，蛋黃液緩緩流下，與打拋豬肉一起搭配很美味！

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蒜香胡椒肉片$70加蛋+$20

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給我的感覺比較像燒肉飯~肉片使用較彈牙的豬里肌，調味不會太重~很剛好！

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肉片份量不少又不薄，吃起來彈牙帶點嚼勁~

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而且白飯部分煮得Q彈，與肉片一起享用很美味！

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嗶嗶波波的魚蛋$100

切片的魚蛋，擠上美乃滋再灑上海苔絲~絕對是很涮嘴的小菜！魚蛋吃起來嗶嗶波波~

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G不可洩肉$119

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名字也是很逗趣，是雞胸生菜沙拉，份量超多耶！生菜很新鮮清脆~還有加入蘋果片增加豐富度！

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舒肥雞胸吃起來嫩口~搭配和風醬汁很開胃！

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泰國奶奶$60／黑白配$60

這個泰式奶茶我給過！甜度適中，茶香奶味比例很完美！黑白配是喝起來很清爽的拿鐵咖啡~很不錯！

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蕾檬$55

竟然還有甜點可以點！檸檬酸味十足！酸甜滋味不膩口~

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巴斯克$55

綿密口感~濃郁乳酪奶香！會忍不住一口接一口！

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手工餅乾$89

手工餅乾口味有可可和原味，原味加入可可豆、可可加入杏仁片，美味好吃！

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結語

整體來說，如果我在附近上班會很常來買！吃飯吃麵都有~而且價格實惠、CP值超高！嚴選各種食材、還自行研發調料~用心程度100分！而且還有販售甜點~下午茶想吃個甜的這裡也有！

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店家優惠

好康道相報
1.滿額500送涼拌小菜
2. GOOGLE5星送泰奶
3.下午茶時段活動14:00~16:30，購買西西里咖啡即送一杯美式或拿鐵，低消一人一份蛋糕

 

店家資訊

【 莊家 莊一盤 】
店家FB https://www.facebook.com/profile.php?id=61568549879564
店家IG https://www.instagram.com/shanxi.zhuangjia/
地址｜台中市西屯區西屯路三段15041
電話｜04-24608208
營業時間｜11:00-19:00


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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.25
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