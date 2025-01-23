上周六來南門市場買東西，一進來就看到爆滿的人潮，買氣相當旺！

▲南門市場有B1、1F及2F可以逛

一樓是賣南北貨、獨門醬料、熟食年菜及地方特產

其中不乏傳承數代的知名老字號店家

二樓有美食街，B1是生鮮市場，販售蔬菜、肉品

那天一樓最擁擠，再來是二樓美食街，B1有些攤位有排隊人潮

更詳細的內容請上南門市場官網瀏覽

▲我們在西門站轉乘松山新店線至中正紀念堂站，二號出口電扶梯一上來就到囉！





▲汽車、機車停車場皆由南門市場與金峰滷肉飯巷口進入

B2F設有機車停車位、B3F~B5F汽車停車位車位

▲一樓及Ｂ１都有洗手間可使用

▲立家湖州粽

▲上海火腿，販售臘肉、臘腸、金華火腿...

▲港式臘腸、港式肝腸、廣東臘腸、廣東肝腸...

▲種類很多

▲蜜餞零嘴

▲協盛福州商店

▲福州年糕，福州魚丸、福州燕丸

▲合興糕糰店



▲買包子點心不用排隊，鬆糕要排，要看好動線喔！

▲這些可以直接買不用排隊

▲快車肉乾，上次表妹來有買一些帶回家

▲南園食品店

▲億長御坊，長長一條人龍，名氣響噹噹

▲賣很多熟食、年菜

▲東坡肉

▲冰糖蓮藕

▲燻雞半隻

▲這邊的作業方式是一個店員帶一組顧客，要買什麼直接跟那位店員說就可以了

▲這邊計價方式也是秤重，像小魚乾辣椒就是每300公克220元

▲當天買了三樣，味道還不錯

大概就是京都排骨肉質硬了點，口感及味道普通

▲大部分都有標價，如果有不清楚的建議先向店家詢問

▲各種年糕

▲二樓人氣名店，合歡刀削麵館，人潮已經排到了外面電扶梯

美食廣場的開門時間跟市場沒有同步，太早來是沒有的！

▲接著來到B1，一下來就看到J-sweetie排了好多人，賣的圓可頌

▲徐徐咖啡 Hsu Hsu Cafe

▲鰻魚乾

▲生鮮魚肉

▲蔬菜

▲成記道口燒雞

▲南門魚丸店

▲手工現做

▲各種火鍋料

▲南門市場對面的胡椒餅

▲胡椒餅旁邊的樂天羊肉，都有排隊人潮

市場春節營業時間略有不同，請自行了解欲購買的店家時間是否有變動喔！

【南門市場】

地址：台北市中正區羅斯福路一段8號

電話：02-23218069

營業時間：市場07:00-19:00

星期一公休

官網

✿點此瀏覽更多大台北地區美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538