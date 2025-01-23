為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【台北市中正區】南門市場｜南北貨 熟食年菜 地方特產｜中正紀念堂站二號出口｜2F有美食廣場

【台北市中正區】南門市場｜南北貨 熟食年菜 地方特產｜中正紀念堂站二號出口｜2F有美食廣場

2025年菜外帶
2025-01-23 18:15:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
share
珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

6.jpg

上周六來南門市場買東西，一進來就看到爆滿的人潮，買氣相當旺！

 

0.jpg

▲南門市場有B1、1F及2F可以逛

一樓是賣南北貨、獨門醬料、熟食年菜及地方特產

其中不乏傳承數代的知名老字號店家

二樓有美食街，B1是生鮮市場，販售蔬菜、肉品

那天一樓最擁擠，再來是二樓美食街，B1有些攤位有排隊人潮

更詳細的內容請上南門市場官網瀏覽

 

3.jpg

▲我們在西門站轉乘松山新店線至中正紀念堂站，二號出口電扶梯一上來就到囉！

 

A.jpg

汽車、機車停車場皆由南門市場與金峰滷肉飯巷口進入

B2F設有機車停車位、B3F~B5F汽車停車位車位

 

4.jpg

▲一樓及Ｂ１都有洗手間可使用

 

5.jpg

▲立家湖州粽

 

6.jpg

上海火腿，販售臘肉、臘腸、金華火腿...

 

9.jpg

▲港式臘腸、港式肝腸、廣東臘腸、廣東肝腸...

 

10.jpg

▲種類很多

 

11.jpg

12.jpg

▲蜜餞零嘴

 

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

▲協盛福州商店

 

17.jpg

▲福州年糕，福州魚丸、福州燕丸

 

19.jpg

20.jpg

合興糕糰店

 

21.jpg

22.jpg

▲買包子點心不用排隊，鬆糕要排，要看好動線喔！

 

23.jpg

▲這些可以直接買不用排隊

 

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

▲快車肉乾，上次表妹來有買一些帶回家

 

28.jpg

南園食品店

 

29.jpg

31.jpg

32.jpg

億長御坊，長長一條人龍，名氣響噹噹

 

33.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

▲賣很多熟食、年菜

 

37.jpg

▲東坡肉

 

38.jpg

▲冰糖蓮藕

 

39.jpg

▲燻雞半隻

 

40.jpg

▲這邊的作業方式是一個店員帶一組顧客，要買什麼直接跟那位店員說就可以了

 

41.jpg

42.jpg

▲這邊計價方式也是秤重，像小魚乾辣椒就是每300公克220元

 

43.jpg

44.jpg

45.jpg

46.jpg

47.jpg

▲當天買了三樣，味道還不錯

大概就是京都排骨肉質硬了點，口感及味道普通

 

48.jpg

49.jpg

50.jpg

51.jpg

52.jpg

53.jpg

54.jpg

▲大部分都有標價，如果有不清楚的建議先向店家詢問

 

55.jpg

56.jpg

57.jpg

▲各種年糕

 

58.jpg

59.jpg

60.jpg

▲二樓人氣名店，合歡刀削麵館，人潮已經排到了外面電扶梯

美食廣場的開門時間跟市場沒有同步，太早來是沒有的！

 

61.jpg

62.jpg

▲接著來到B1，一下來就看到J-sweetie排了好多人，賣的圓可頌

 

64.jpg

65.jpg

66.jpg

67.jpg

▲徐徐咖啡 Hsu Hsu Cafe

 

68.jpg

▲鰻魚乾

 

69.jpg

▲生鮮魚肉

 

71.jpg

▲蔬菜

 

72.jpg

▲成記道口燒雞

 

73.jpg

74.jpg

75.jpg

▲南門魚丸店

 

76.jpg

▲手工現做

 

77.jpg

▲各種火鍋料

 

78.jpg

1.jpg

▲南門市場對面的胡椒餅

 

2.jpg

▲胡椒餅旁邊的樂天羊肉，都有排隊人潮

市場春節營業時間略有不同，請自行了解欲購買的店家時間是否有變動喔！

 

【南門市場】

地址：台北市中正區羅斯福路一段8號

電話：02-23218069

營業時間：市場07:00-19:00

星期一公休

官網

✿點此瀏覽更多大台北地區美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538

創作者介紹
創作者 珍妮佛 的頭像
珍妮佛

❤珍妮佛的花草呢喃❤

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up