這家絕對是中原夜市最搶手的小吃之一！別被看似沒排隊的人潮騙了，大家都是一營業就先搶號碼牌，等時間到再回來拿。我們也等了一個半小時，還趁機去吃了御冠園鮮肉湯包和小8三色地瓜球！

每日只賣20份的牛小排絕對是必點！超大一盒只要140元，CP值破表卻超難買。而他們的雞腿排使用台灣溫體雞肉，大份也只要120元，還有8種口味任你選。雖然隱身在巷弄裡，但來中原夜市沒吃這家真的會捶心肝！

店家資訊 店名：扯厚腿

地址：桃園市中壢區大仁四街13號

營業時間：15:30-18:30

電話：0930-576-720

備註：當天中午12:00會更新是否公休，記得搜尋「扯厚腿」確認營業狀況喔！ 店位於大仁四街與五街的交叉口，斜對面就是全家新仁店。全家門口還有座位，可以買杯飲料邊配牛排。 千萬別因為沒看到長長人龍就忽略這家，因為大家都是先拿號碼牌再耐心等待！如果你不是排在很前面，至少得等上一兩小時才吃得到。

菜單超簡單，只賣去骨雞腿排和牛小排兩種選擇！

去骨雞腿排價格 $65元（小份）$120元（大份）

牛排 $140元（小漲了一些！）

除了經典原味，他們還有香濃起司、玫瑰礦鹽、檸檬椒鹽、蒙特婁黑胡椒、綜合香蒜、辣味、孜然和胡椒鹽共8種口味，選擇超多！下午3點半開賣，但通常不到5點就賣光，尤其是牛小排，根本一肉難求。

煎台忙得停不下來，香氣更是讓人忍不住流口水。

以前牛小排還能排到42號吃到，現在限量20份，真的要運氣夠好才有機會！

等了一個半小時，終於把牛小排帶回家啦～～～

一打開盒子，那牛排的厚度真的超有誠意！而且下面還貼心鋪了洋蔥，搭配著吃完全不膩口。

美味牛小排 NT.140

每一口都能感受到原肉的扎實口感，厚度、嫩度與調味都恰到好處，帶點筋的嚼勁加上肉汁超滿足！

這家真的是夜市的隱藏版人氣王！雖然位置不在主要街道，但還是吸引了大批人潮。原因無他，就是因為CP值爆表！這麼厚實多汁的牛小排，一大盒才140元，根本佛心價！

雞腿排 NT.65元（小份）

煎得金黃酥香的雞腿排看起來就讓人食指大動！我們點的小份，卻已經厚實又超值。老實說，現在光是生雞腿排都要賣你65元，但這裡不僅幫你煎好，還能選口味，下面再鋪滿洋蔥吸滿肉汁，超級划算！

我們選了檸檬鹽口味，淡淡的檸檬香超清爽解膩，下方的洋蔥吸滿肉汁，再搭配著雞腿排一起吃，真的是完美搭配！而且份量真的超有誠意！

雞腿排煎得又軟又嫩，肉汁滿滿，真的超愛！這家便宜又好吃，難怪天天爆賣，下次我一定三點半準時衝去拿號碼牌！要提醒大家，目前這家不接受電話預約，只能現場排隊拿號碼牌喔～

光是看照片我就又餓了！中原夜市的美食也太多，住附近的人真的好幸福！

這家營業時間可能會有變動，建議當天中午12:00搜尋「扯厚腿」，確認是否公休再前往喔！

店家資訊

店名：扯厚腿

地址：桃園市中壢區大仁四街13號

營業時間：15:30-18:30

電話：0930-576-720

備註：當天中午12:00會更新是否公休，記得搜尋「扯厚腿」確認營業狀況喔！





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