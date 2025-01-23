{台中美食}一鰻～美村匠人味自慢，唯一鰻魚飯 / 使用頂級活鰻料理，必點鰻魚飯、鰻魚玉子燒，還有限量超特別的烤鰻肝，絕對是台中最好吃的鰻魚飯！

說到台中的鰻魚飯，一定要大推這一間在國美館旁邊的：一鰻～美村匠人味自慢，唯一鰻魚飯，

對面就是國美館的停車場，交通相當方便，店面使用木質裝潢搭配燈籠裝飾，濃厚的日式風格，彷彿置身在日本國度，

店家堅持每天使用頂級青口活鰻，手工拔刺，再加上獨家醬汁燒烤，每一尾烤鰻魚都鮮甜多汁，肉質彈牙細膩，也非常推薦鰻魚玉子燒、鰻魚骨，

還有每天限量的烤鰻肝，都非常特別好吃，不吃海鮮的朋友，他們家的嫩雞親子丼也好吃到不行啊！

一鰻～美村匠人味自慢，唯一鰻魚飯

營業時間：11:30 - 14:00 17:30-21:00。(每週二店休)

聯絡電話：04-2376 3036

店家地址：403台中市西區美村路一段496號

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一鰻～美村匠人味自慢，唯一鰻魚飯就在國美館停車場的正對面的美村路上，

附近有路邊停車格，也有收費的停車場，停車交通相當方便，

店家離國美館、審計新村都相當近，很適合活動結束後一起來用餐。

店面使用木質裝潢搭配燈籠、布條以及竹葉，濃濃的日本風情，

彷彿一秒就來到日本，品嚐最道地的鰻魚飯料理。

店內裝潢相當明亮寬敞舒適，有單人的吧台區、也有二到四人的座位，可以入座大約10人

在店家牆上還有老闆珍藏的各國星巴克馬克杯，滿滿一牆真的是太壯觀了。

店家還有二樓的用餐空間更加寬敞，可以容納大約50人，

靠近窗邊還有設計成小包廂的概念，很適合家庭聚餐、慶生或者三五好友聚會用餐，都相當適合。

餐點上，店家有提供套餐、食事、先付、烤物、炸物、一品料理、生魚片以及甜點，選擇上相當豐富，

店內的工作人員都非常友善、熱情，對於餐點的詢問都非常有耐心，

個人推薦直接先來份「炭造鰻魚飯套餐」就對了，可以再加點幾份點心加甜點，絕對超滿足。

如果喜歡小酌的朋友，店家也有提供酒精飲品。

（18歲以下禁止飲酒，酒後不開車喔！）

入座後，店家也會貼心的奉上麥茶，服務人員還不時的過來添茶，服務超好。

鰻魚骨

一上桌，店家就送上招待的小點心：鰻魚骨，

第一次品嚐到如此特別的小點，鰻魚骨酥脆不刺嘴，相當有口感，我們家小孩一根接著一根超順嘴。

手工胡麻豆腐

芝麻豆腐口感綿密細緻，清爽的醬汁搭配爽口小黃瓜相當開胃，再加上獨特風味的魚子醬與山葵，口感吃起來層次更加豐富。

炭造鰻魚套餐

鰻魚套餐包含了鰻魚飯外，還有生菜沙拉季節時蔬，海帶湯，漬物，茶碗蒸，

整體分量來說相當澎湃，尤其掀開鰻魚飯的蓋子時，

鰻魚油亮的光澤與鮮美香甜的味道撲鼻而來，真的是太誘人了！

使用頂級新鮮青口鰻魚，手工拔刺料理過的烤鰻魚真的是太讓人驚艷，

鰻魚淋上獨特醬汁細心烤後，鰻魚金黃油亮，鹹香的醬汁又帶點焦香，肉質相當細嫩綿密香甜，

再搭配上圓潤飽滿的米飯，吸附了醬汁後，一口吃下真的是大大的滿足啊！

我們家小孩也好愛他們家的茶碗蒸，滿滿的鮮味吃起來綿密細緻香甜，小朋友自己吃完一杯，爸爸都沒有分到一杯羹。

嫩雞親子丼套餐

如果不吃海鮮的朋友也別擔心，他們家的嫩雞親子丼也是好吃到不行啊！

先炸過後的雞肉鋪滿整個碗面，用料相當彭湃有誠意，雞肉吃起來相當軟嫩多汁，

再淋上入店家特製的醬汁與蛋液，半熟的蛋液加上醬汁與米飯完美融合後，忍不住一口接著一口停不下來。

烤鰻肝（限量）

第一次聽到烤鰻肝的料理，據說是老饕的最愛，而且還是限量，當然要來一份品嘗一番。

數量稀少的鰻肝，沾裹醬汁後進行燒烤，鰻肝口感吃起來Ｑ彈有嚼勁，尤其鰻肝本身帶有些甘苦的獨特氣味，

搭配鹹甜的醬汁帶點焦香的氣味讓人相當著迷，適合大人的口感，當作下酒菜超適合。

（18歲以下禁止飲酒，酒後不開車喔！）

鰻魚玉子燒

玉子燒一直都是家人的最愛，沒想到店家竟然推出了鰻魚玉子燒，真的是太特別了！

一層一層的玉子燒鬆軟綿密，當中夾著烤鰻魚，鹹香的浦燒醬汁與玉子燒完美融合，

一口咬下層次感十足，絕對是店內必點的一品料理。

名古屋手羽先

酥炸過後的雞翅與雞腿，再淋上店家特製的醬汁，最後再撒上芝麻提味，

口感吃起來外皮帶些酥脆，吸附醬汁後鹹甜鮮美，一口咬下雞翅的肉質鮮美湯汁滿溢。

鹽烤午仔魚

整尾的新鮮的午仔魚使用最簡單的鹽烤方式，

肉質鮮嫩細緻香甜，完全沒有魚腥味，再擠上檸檬提味，鮮味十足。

酥炸中卷

中卷裹上麵衣炸得恰到好處，麵衣金黃酥脆，中卷軟Ｑ有嚼勁，肉質相當鮮甜多汁，

在沾上一點胡椒與檸檬提味，一盤根本就不夠吃啊！

北海道男爵咖哩可樂餅

可樂餅炸的金黃酥脆，一口咬下卡滋卡滋的外皮搭配綿密的咖哩內餡，好吃順嘴。

麻糬三兄弟

吃飽飯當然要來份甜點，烤過的麻糬淋上醬油與黃豆粉，軟Ｑ軟Ｑ的口感搭配鹹甜醬油，相當有日系風味。

紫米粥/銀耳露

紫米綿密、紅豆飽滿，再加上奶香的紫米粥，不管大人小孩都讚不絕口。

充滿膠質的銀耳吃起來順滑帶有些脆度，搭配鬆軟綿密的蓮子，養身又好喝。

左：海鹽檸檬氣泡飲/右：彈珠汽水氣泡飲

如果自駕或者不能喝酒精飲料的朋友也別擔心，店家還有推出各式的氣泡飲品過過癮，

海鹽口味喝起來鹹甜鹹甜很解膩/彈珠汽水口味獨特的香氣與甜味瞬間有種滿滿的童年回憶。

這次來「一鰻～美村匠人味自慢，唯一鰻魚飯」的感覺相當不錯，

店內的木質裝潢、日式燈籠與充滿日系風格的造景，讓人彷彿置身在日本國度，

餐點選擇相當多樣，必點他們吃的「炭造鰻魚套餐」，使用頂級鰻魚手工拔刺、燒烤，鰻魚肉質鮮美細緻，

也很推薦他們家的各種鰻魚料理：限量的烤鰻肝、鰻魚玉子燒等等，每一口都讓人相當驚豔，

這次點的餐真的是隨便點，每一道料理都好好吃，是會繼續二訪，甚至會帶家人、親戚朋友再次來享用的寶藏鰻魚專賣店！