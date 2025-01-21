福心古早味三角餅低調地出現在向上市場邊緣的小攤車上，充滿復古氛圍。木板釘成的價目表上有經典花生、芝麻、紅豆等口味，也有鹹口味像起司和高麗菜。薄脆的麵餅皮包裹著豐富餡料，PA最喜歡啃咬那薄脆的邊邊。餅是現點現做，一份約需5分鐘，排隊人多時建議先點餐再去市場逛逛，回頭取餅剛剛好。

福心古早味三角餅

福心｜古早味三角餅菜單

小攤車直接將各種口味標示在餐車上，價格從半鍋40元起（兩片）。我好奇地問老闆：「可以雙拼不同口味嗎？」老闆笑著回答：「整鍋都是你的，當然可以！」

我選了紅豆、花生芝麻和高麗菜三種口味的麥仔煎。店家的紅豆泥是自製的，餡料超級紮實！

高麗菜口味比較特別，是捲起來的形狀，並不是三角形，當午餐剛剛好！

外帶的部分，我選了花生芝麻一鍋，其他兩種口味各半鍋。

經典花生芝麻口味（老闆建議試試花生加香菜，味道也很棒）。回家後，因為熱氣悶住，餅皮變得Q彈，濃郁的花生香氣更是讓人垂涎！如果喜歡酥脆的口感，可以用烤箱稍微加熱一下，就能恢復剛出爐的脆皮口感！

紅豆口味半鍋有兩塊，紅豆餡料滿滿，而且保留顆粒的綿軟口感！這是婆婆最喜歡的口味，甜度僅是微微的甜（如果再甜一點就更完美）。特別適合喜歡麥仔煎卻不愛過甜的朋友。

高麗菜加玉米口味（一捲）：高麗菜只加了一點點鹽調味，第一口可以感受到麵皮的甜香，接著是高麗菜的脆甜和玉米的清香。我吃到一半時，還試著淋上東泉辣椒醬，竟然意外地搭配得非常好！

這一捲吃完我就已經飽到宣布不行了，本來還想再試花生芝麻口味，只好等到下午再享用啦！

這樣紮實的一捲麥仔煎，怎麼可能不飽呢？下次我一定要拜託老闆幫我多撒一點花生芝麻！

愛吃傳統小吃的朋友，一定要來向上市場試試這家剛開張的古早味點心！記得店家週一不營業，週二再出發喔！

Traditional Crispy Crepe /麥仔煎-Taiwanse Street Food (Taiwanese local snacks)

Address: No. 240, Huamei Street, West District, Taichung City (Arcade)

Tel: 093597752

Time: am10:00~pm4:00 (closed on Mondays and every other Sunday)

Half a portion $40up/one portion (one pot) $80up Taste: sweet/salty Peanuts and Sesame Peanut Cilantro red beans Taro Potato corn cheese (salty) Cabbage (salty)

古早味…More

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