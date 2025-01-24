上班族工作忙碌，常需要外帶餐點，麵條容易因久放，變軟爛，失去口感。

湯心麵屋，袁彬大力推薦的南港美食，主打拉麵、乾拌麵以及湯品等料理。最大賣點就是麵條久放也不會變軟，淋上獨門醬汁，作成湯拌麵，口感更顯Q彈。



趁著去南港展覽館看展覽，順道去湯心麵屋品嚐美食，因為店內座位滿了，所以帶到南港展覽館2館地下一樓享用，點了濤饕海味套餐跟椒麻乾拌麵來品嚐，拉麵淋上湯汁，做成湯拌麵，好吃到讓人回味無窮。



提供的湯品也很厲害，湯頭喝起來口感濃郁，雞肉鮮嫩，配料也很豐富，味道可不輸給雙月食品社。

湯心麵屋的環境

店面位於南港路一段，南港展覽館2館正對面，空間不大。招牌明顯，還有一個小小的圓形招牌。



店面右側有一面牆，木架呈列湯心選物的商品，除了生茶、午後紅茶以及ASAHI啤酒，還有雞高湯包，日本婦女常用的茅乃舍柴魚昆布以及蔬菜高湯包。



點單及結帳的櫃台可以看到獺祭純米大吟釀，店家還會提供湯品試飲杯，讓民眾享用。

入口處的標語相當吸引人，在門後方還有單人座位區。

內用座位不多，共有6個座位。

湯心麵屋的料理

濤饕海味套餐

日式柚香胡麻醬搭配手打勁麵

麵條是手打拉麵，外帶不會軟爛，配料除了炙燒舒肥雞，還有溏心蛋，玉米筍，花椰菜以及薑片，色彩繽紛誘人。



袁彬愛喝湯，所以將滋味清香的日式柚香胡麻醬全淋上了，將麵條裹上醬料，吃起來滋味濃郁有層次，帶有柚子的清香味。

炙燒舒肥雞

經過舒肥的雞肉吃起來口感鮮嫩多汁，外皮經過炙燒，帶有一點焦香味。

干貝蛤蠣雞湯

外帶食用，仍有一定的溫度，湯頭醇厚甘甜，非常好喝。



用湯匙一舀，除了口感脆甜的娃娃菜，還有切塊的雞腿、蛤蠣以及干貝。

另外還有香菇以及木耳等食材，配料豐富，好吃的程度不輸給雙月食品社！愛喝湯的朋友推薦必吃。

椒麻乾拌麵

袁彬愛吃乾麵，加點一份椒麻乾拌麵，麵條選擇Q蛋細麵，吃起來口感更顯Q彈，與椒麻醬汁攪拌在一起，香辣開胃，非常美味。

白桃.可爾必思

喝一口，可以感受到可爾必思的酸甜冰涼滋味，還能聞到濃厚的白桃香氣，好喝！

湯心麵屋的菜單

湯心麵屋的資訊

湯心麵屋スープの心----為外帶而生的湯拌麵

評分： / 5

/ 5 地址：115台北市南港區南港路一段65號( 地圖 )

電話：0916 981 755

營業時間

星期一: 11:00 – 20:00,

星期二: 11:00 – 20:00,

星期三: 11:00 – 20:00,

星期四: 11:00 – 20:00,

星期五: 11:00 – 20:00,

星期六: 11:00 – 20:00,

星期日: 休息

星期一: 11:00 – 20:00, 星期二: 11:00 – 20:00, 星期三: 11:00 – 20:00, 星期四: 11:00 – 20:00, 星期五: 11:00 – 20:00, 星期六: 11:00 – 20:00, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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