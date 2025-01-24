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在出國唸書前，想說帶爸媽吃一些好吃的美食，特地一起來中壢的義沐享用豐盛大餐，沒想到挑嘴的爸媽，一直讚不絕口。不論是燉飯、義大利麵，甚至到最後的甜點，他們一道也沒放過😂早午餐、下午茶都很適合的早午餐餐廳

義沐 Eat MU 中壢中美店(粉專)

📍桃園市中壢區中美路一段12號

☎️ 03 427 5880

🕰週一至週日 11:00~21:00

義沐 Eat MU 中壢中美店 環境

從中壢火車站出發，步行約15分鐘，或是距離機捷老街溪站也不遠，周邊交通便利，且店外設有停車場，自駕來的家庭也很適合。

一踏入義沐，簡約又帶有點網美的現代感裝潢、柔和燈光與細緻擺設營造出舒適的用餐氛圍。

他們有會員集點活動喔！註冊立刻就有100元抵用券，而且消費每100元一點，生日等相關活動還會送好禮喔！

義沐 Eat MU 中壢中美店 餐點

鮮煎干貝佐松露 NT.290 不客觀推薦★★★★★

干貝煎得外酥內嫩，表層帶有誘人的焦香，內裡則保留了豐富的鮮甜。搭配濃郁而高雅的松露醬，香氣瞬間充滿整個嘴中。

和風油醋鮭魚排溫沙拉 NT.480 不客觀推薦★★★★★

鮭魚排內層保有鮮嫩多汁的肉質，豐厚的魚油香味與煎烤香氣相輔相成。我很喜歡吃溫沙拉，他的蔬菜不只清爽脆口，更有種溫潤的香氣。

三種起司烤蕃茄薄餅(10吋) NT.360 不客觀推薦★★★★★

薄餅的餅皮每咬一口都能感受到恰到好處的脆度。三種起司——馬茲瑞拉的絲滑、帕瑪森的鹹香、切達起司的濃烈——交融出層次豐富的風味。再加上烤蕃茄的自然酸甜，整體豐富又均衡。

奶油燻鴨胸義大利麵(寬麵) NT.360 不客觀推薦★★★★★

寬麵均勻地裹上濃厚的奶油醬汁，奶香與微鹹的完美融合。燻鴨胸柔嫩中帶著淡淡的煙燻香氣，與奶香滋味相得益彰。雖然濃郁，但不會過於膩口，一點點辣度慢慢竄出，最後停留一股嗆辣香氣在嘴中。

西班牙海鮮燉飯 NT.460 不客觀推薦★★★★★

燉飯的米粒帶著微微的嚼勁，粒粒吸滿了湯汁的精華，不只蛋香十足，還浸入新鮮的海味。不只蝦、干貝，刨開燉飯，底下還有鮮甜的蛤蜊。

紅酒燉牛肉奶油燉飯 NT.490 不客觀推薦★★★★★

每顆米粒都均勻吸收了紅酒與牛肉燉煮的精華，帶來濃郁的香氣與醇厚的口感。牛肉塊燉得入口即化，鮮嫩多汁。搭配微甜的紅蘿蔔與軟糯的馬鈴薯丁，讓這道料理層次更加豐富。

D主套餐(主廚濃湯、麵包、140元飲品、甜點) +NT.280 不客觀推薦★★★★★

一三五日的套餐湯品是玉米濃湯，二四六則是巧達濃湯！今天剛好是巧達濃湯，香濃順滑，感受到滿滿的奶香，背後襯著高湯氣息，醇厚不過於濃膩。外酥內軟麵包，輕輕抹上一層自製的大蒜醬後，比一般外面販售的更有層次，不會只有強烈的大蒜味，而是溫溫的帶出大蒜香氣。

錫蘭鮮奶茶(無糖) NT.160 不客觀推薦★★★★★

奶茶入口時茶香濃郁，尾韻則是淡淡的奶香，茶香與奶味剛剛好的平衡，適合在飽餐後來上一杯，既解膩又讓整個用餐體驗更圓滿。

蘋果百香優格飲 NT.200 不客觀推薦★★★★★

入口是蘋果甜香，接著衝出優格的酸味，背後襯一點百香果，口感豐富又清新。

奇異果柳橙汁 NT.220 不客觀推薦★★★★★

柳橙的清甜與奇異果的微酸巧妙交織，豐富而自然。每一口都能感受到純天然的果汁香氣。

蒙布朗 NT.180 不客觀推薦★★★★★

細緻的栗子泥帶著濃郁的栗香，搭配不甜不膩的奶油，口感絲滑又輕盈。塔皮酥脆充斥豐盈奶味，咬下時帶來愉悅的聲響，讓人每一口都感到幸福。

香橙牛奶巧克力 NT.180 不客觀推薦★★★★★

濃郁的巧克力香中隱隱透出清新的橙香，層次分明且甜度剛剛好，放進嘴裡立刻入口即化。切開後發現裡面有柳橙，吃到柳橙時更為驚喜！和巧克力好搭。

紐約起士 NT.150 不客觀推薦★★★★★

起士蛋糕的口感紮實卻不乾硬，濃厚的乳酪味中帶有微微的檸檬清香，完美平衡了整體的濃郁感，讓人忍不住一口接一口。

義沐 Eat MU 不僅提供豐富的義式料理，更在每道菜餚中展現了對食材的講究與料理的用心。無論是朋友聚餐、家庭聚會，還是情侶約會，這裡都能滿足對美食與氛圍的期待。