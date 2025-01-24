【咖啡廳推薦】全台首間航空主題的頂級按摩椅療癒咖啡館「輝葉放空站」享受咖啡甜點還能紓壓按摩！

只要$299就能享受26萬8的頂級超夢椅！

身體硬梆梆好想按摩、又好想坐下來享受一杯咖啡，這時候就要來『輝葉放空站』，這是全台第一家以航空為主題的頂級按摩椅療癒咖啡館，

店門口開始，招牌『Departures』(出港)，進咖啡廳後牆壁上有多國的當地時間時鐘，點餐櫃檯是『CHECK-IN』，然後進入『RELAX CABIN』(放空艙)，不用出國，就可以感受到仿若出國的放鬆與休閒感。

『輝葉放空站』將空間設計成頭等艙，可以在放空艙裡，徹底的放鬆身心。咖啡廳準備世界各地精選頂級咖啡豆，舌尖上的旅行，不出國就可以喝到世界各地的咖啡風味。

來「輝葉放空站」可以享受到：

全新休憩體驗

打破按摩會館動輒一、兩小時的時間限制，自由掌控休憩時長，提供更沉浸式的按摩椅體驗，不喜歡被真人按摩師碰觸或業務打擾的人也能安心享受按摩樂趣，省時省心又省錢！上班族午休不再只能趴在辦公桌上，旅人逛累了也能即刻躺平、說睡就睡，還有獨立VIP包廂完整保護隱私，提供絕對的Me Time。 如頭等艙的頂級禮遇

以航空為主題的按摩椅療癒咖啡館，從牆身裝飾丶包廂隔間和配色等細節都創造出如頭等艙般舒適豪華的環境，餐食都是精挑細選的，咖啡也是專業咖啡師現場烹製，可以喝到世界各地的咖啡風味，從踏進機場侯機室的剎那就讓你感受到那VVIP級的上乘服務。 沉浸式的紓壓新境

置身於舒適精美的環境，根據客人體感需求，提供相對應適合的按摩服務，搭配放鬆的音樂、天然精油的迷人香氛，同時可自由選擇療癒前或後品嚐精緻的餐點，與充滿香氣的各式咖啡，五感體驗一應俱全，可以卸去滿身疲憊。

點餐區

Keep calm and drink coffee.(保持冷靜，來喝咖啡。)

每當覺得心煩氣躁時，我就想去咖啡廳喝杯咖啡，咖啡總能讓人的心安定下來，在咖啡香中煩躁隨之而去。

CHECK IN 服務台

上面的字很有趣「不想上班，我想放空。」

使用Tempesta Gara，世界盃咖啡師錦標賽WBC指定咖啡機。

早晨的咖啡是起床的動力，中午的咖啡是工作的激勵，夜晚的咖啡是情緒的安慰。

店內備有世界各地精選頂級咖啡豆，可供選擇，不用出國就可以品嚐到世界各地特色咖啡。

咖啡不能治癒一切，但可以療癒心情。看著店員煮咖啡，急切忙碌的心也跟著靜下來，生活有時候也需要緩一下、靜一下、慢下來。

精品咖啡/餐點

冰美式。

熱美式。

有提供外帶。

杯內是耳塞，提供享受按摩椅的客人使用。

每天都有不同種類的甜點蛋糕。

也有提供無咖啡因飲品和蛋奶素餐點可供選擇。

快節奏的生活步調中，需要偶爾偷個閒。喝一杯咖啡、來幾口蛋糕，享受愜意人生、品味生活。

人生唯有甜點不可辜負，一口一口地吃掉憂愁，散發幸福。

店景

舒適的環境，猶如機場貴賓室，有提供免費Wi-Fi。

牆上擺滿時鐘，多國時間一目了然。

有TAIPEI台北、LONDON英國倫敦、NEW YORK美國紐約、PARIS法國巴黎、TOKYO日本東京，不出國能知天下時。

提供各種款式的座位，從工作區到舒適的沙發區應有盡有，可以充分享受極致放鬆的空間。

不論是辦公讀書或是閒聊都可以找到適合的位置。

沙發感覺就很舒服，很想窩在那就不起來。

牆壁上寫著：

每個人都值得擁有一段專屬於自己的片刻時光，無論是從咖啡的香氣中尋找靈感，還是在柔和的按摩中解放身心。

體驗區

現場有各種小型的按摩器材，可以現場體驗與選購。

女星徐若瑄代言的輝葉AI追夢椅。

放空艙

『RELAX CABIN』(放空艙)

按摩的時間長度可以自由決定，20分鐘也可以做到全身按摩。

門口做得就像要去坐飛機一樣。

『煩惱的事，坐上他，就不會發生。』

一間間獨立的空間。

一進來空氣中感受舒服的香氛味。

來到『輝葉放空站』可以一站式感受『全五感放鬆』的新體驗。

哪五感呢？

視覺：如頭等艙的設計與舒適環境。 聽覺：店內播放療癒的音樂。 觸覺：全身按摩X拉筋X熱敷。 嗅覺：每周限定香氛。 味覺：品嚐精品咖啡與餐點。

就像坐頭等艙一樣，可以關門，自己就是一個獨立的空間。

來這裡可以滿足不喜歡被人碰觸但又想按摩的人的需求。

貼心細節

頭枕套和腳套每次使用後都會更換，讓人可以很安心地享受按摩。

按摩椅旁有一次性的腳套。

使用前套上腳套。

這樣就可以安心地把腳放入按摩腳的按摩椅處。

有衣架可以掛衣服。

準備小檯燈跟小椅子。

按摩椅旁有服務鈴，隨時可以按鈴詢問。

頂級VIP獨立包廂

星空VIP室

夫妻情侶、閨蜜好友兩人一同前來，訂這間CP值超高的，可以享受兩人的私人空間，不被打擾。

備有2台要價26萬8的超夢椅。

超大電視。

舒適沙發。

特殊星空燈，燈光可自由調整，感覺在極光下按摩，好浪漫。

可選擇自己喜歡的香氛。

眼部按摩器可選用搭配。

附贈兩杯精品美式咖啡。

星空燈變換不同氣氛。

獨立的空間，兩台按摩椅，一起八卦聊天，一起按摩放鬆。

放鬆按摩

榮獲2025台灣精品獎的AI追夢椅。

腰部和小腿部都有溫熱功能，可以舒緩緊繃的肌肉。

因為工作關係，我長久坐也很懶得動，所以常常手腳冰冷，下半身腫脹，每次去看中醫，都說我水腫，就好需要來按摩一下腿部的肌肉。

最新的AI追夢椅有首創的AI智能旋鈕，可以根據當下想要的手法/力道和部位做選擇，AI就會自行運算了，輕鬆訂製專屬的完美按摩行程。

獨家專利的V-Motion搖擺拉伸，可以邊按摩邊拉筋，整個下半身都被鬆開了！

按鈕簡單易懂，旋轉是選擇、按壓就是確認，第一次使用的人也可以輕鬆操控。

現代人坐辦公室常用電腦、會常使用手機、或是像我容易緊張的人，肩頸都常常痠痛硬梆梆，就超需要按摩肩頸的。

頂級超夢椅有超4D機芯，滾輪超服貼，就像真人按摩一般，全身各處氣囊也完整包覆，還可開啟熱敷功能，按完超放鬆。

手腳都被細膩地完整包覆，小腿中間還會上下揉搓，腳底的刮痧滾輪真的很像有人在幫我指壓頂推。

無重力模式，整個身體都可以躺平放鬆。

選擇方案

按摩椅收費方式

放空艙

快速放鬆：按摩椅療程20分鐘。NT$299.

小瞇一下：按摩椅療程30分鐘。NT$399.

我享放空：按摩椅療程45分鐘。NT$499.

尊爵享受：按摩椅療程60分鐘。NT$599.

均附贈一杯精品美式咖啡

星空VIP室

獨立包廂

兩台按摩椅

按摩椅療程60分鐘。NT$1680

附贈兩杯精品美式咖啡。

選購後，會拿到一張飛往放鬆身心的旅程的機票。

大門上方『Departures』出發，好像要出國玩，那種期待的心情，喜悅充滿內心。

大片的落地窗，坐在裡面看太陽慢慢地下山，看著窗外的人來去匆匆，就如同窗戶上的『Departures』(出港)，讓壓力出去，輕鬆進來。

輝葉放空站 (複合式按摩椅咖啡館)

線上預約

電話：02-2718-7768

地址：台北市松山區復興北路193號

營業時間：09:00~21:00 週一至週日

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