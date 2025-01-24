龍潭牛排吃到飽推薦「煎豐厚切牛排」！

新開幕，真的超超超超~超級平價！菜單最便宜鐵板麵只要８０元就可以無限吃到飽，現在正值優惠期間，從1/10 ～ 1/27，每項單品還可以再折１０元，等於現在這段時間去，最低就只要７０元，將近４０種免費自助吧，有玉米濃湯、爆米花、小餅乾、麵包、冰淇淋、霜淇淋、還有超過１５種飲料通通無限讓你呷免驚，而吃排餐的話，最低也只要１７０元就可以讓你無限享用，忍不住想說，這價位真是太浮誇啦！XD

煎豐厚切牛排 龍潭平價牛排 牛排吃到飽 龍潭吃到飽 龍潭大池美食

「煎豐厚切牛排」座落於龍潭的龍元路上，剛好在三角窗位置，不管你從什麼地方看，都可以瞧見顯眼的他，忍不住想說，老闆這位置真的找的很好，就連經過你都會忍不住看他一眼。

而且店的位置就在龍潭大池旁邊，吃完還可以帶小孩去餵魚或著坐船去玩耍，現在這邊也開了不少咖啡廳，如果吃飽之後想休憩一下，還可以去龍潭大池上面、完全無死角的落地窗景觀咖啡喝個下午茶，一邊閒聊、一邊賞著大池的風景，光想就讓人覺得超愜意。

店的空間算是很寬暢，全部坐滿應該可以超過３０個人以上，不過店家並沒有訂位的服務，雖然我們去的時候是開幕第一天，但一開店就有不少客人跑來嚐鮮，簡直比我們還要熱血！XD

隨著用餐時間逼近，人潮也愈來愈多，一度幾乎到了快坐滿的程度，生意還真的蠻好的。

煎豐厚切牛排 | QRcode點餐+自助式付錢機器超方便

這裡的點餐模式採用現在都很流行的QRcode點餐，不用人力，掃碼之後只要在自己手機操作，接著到機器付錢，很省時又方便。

一進門就可以瞧見這台顯眼的機器，不用到櫃台，只要到機器付錢就可以，連外帶也可以使用這台點餐，完全不用人力真的很先進。

煎豐厚切牛排 | 將近４０種免費自助吧讓你無限吃到飽

立馬來瞧瞧店家的自助吧吧！

光是一排這樣，種類就高達將近４０種，重點是，現在來只要７０元就可以無限呷免驚。

冰淇淋有四種口味，每一種通通都好吃。

吐司也是無限吃，有巧克力、花生、奶酥及香蒜四種，偷偷告訴你們，這裡的醬真的很強大，不管哪種口味通通都超級好呷，我還偷偷問了老闆是什麼品牌的，因為吃了保證你也會想買回家自己弄來吃！

然後這些通通都是免費的，想吃個１００片也沒關係，銅板價就讓你吃到吐！XD

四種口味通通都超讚。

牛排還沒上，我們全家就一直狂烤吐司來吃，如果硬要推，我覺得奶酥跟巧克力是我的是愛，可是會爆漿的花生跟超香的香蒜也很誘人，怎麼辦？真的好難選！那麼就通通每種口味都來吧！XD

烤好之後長這樣，奶酥還可以吃得到許多葡萄乾，根本是小朋友的最愛，我也覺得好好吃，其它像是花生啦、巧克力跟香蒜，通通都超可以的啦！

醬料也很齊全，Ａ１醬、番茄醬、ＢＢ辣醬、黑糊椒粒、玫瑰鹽跟很特別的梅林醬。

餅乾有小朋友愛吃的飛機餅，還有連我這種很挑嘴的人都喜歡的古早味菜脯餅，這個也是免費無限吃。

大人、小朋友都愛的爆米花，吃不夠再來幾盤也不用怕，因為通通都免費！XD

飲料機足足有四台，全部超過２０種口味，冷的、熱的通通有，想喝咖啡的朋友也不怕，因為選擇種類有夠多，而且還有不嗜甜朋友喜歡的無糖茶飲，只能說老闆真的太佛心！：）

除了冰淇淋，這裡也有霜淇淋，然後還依季節固定更換不同的口味，讓你每次來，都享受不同種的滋味。

玉米濃湯也很好喝，裡面超多料，一撈起來就令人驚豔，加點黑胡椒粒味道更厚呷。

煎豐厚切牛排 | 小孩用餐免費再送你玩具玩

是說「煎豐厚切牛排」真的很貼心，帶小孩來竟然再免費送你玩具玩！

玩具種類也很多，整個櫃子裡面感覺什麼通通有，連之前很流行的尖叫雞也可以免費選，小男孩喜歡的汽車、望眼鏡、貼紙、打台機、拚圖、小飛機、碰碰球，連小女生超愛的公主裝飾品，在這裡全部看得到。

番薯選了兩種顏色的黏土，重點是店家態度超級好，我也很厚臉皮的要了一隻尖叫雞回家！XD

小番薯拿到玩具後超開心，用餐現在最便宜只要７０元，以上這些你通通都可以享受到，是不是整個超好康？！

煎豐厚切牛排 | 期間限定只要70元起，鐵板麵不限時間讓你無限續。

「煎豐厚切牛排」最便宜的鐵板麵只賣你８０元，到年前的優惠時間，是每個品項再折十塊錢，等於你只要花７０元就可以飽到爽。

鐵板麵還有通心粉跟油麵兩種選擇，醬汁則有黑胡椒醬跟蘑菇醬，還是你要混合醬通通都ＯＫ！

▲鐵板麵 80元

現在去每項都折１０元，所以等於結帳的時候只要付７０元就可以了，超佛心的是，不管是油麵還是通心粉，全部都可以無限續，就算你是超級大胃王，來到「煎豐厚切牛排」也不怕，就是吃不飽不准回家的概念！XD

然後我自己超推通心粉，質地咬起來偏軟一些些，但Q度可是相當不錯，重點是醬汁調得真的很棒。

「煎豐厚切牛排」最棒的地方就是，只要花不到１００元的錢，不管是通心粉還是油麵通通讓你無限續，照片上足足有九大盤，擺得整張桌子通通是，再加免費自助吧通通免費吃。

別看紅豆姐瘦瘦的，但她一直很能吃，還是幼幼班的時候，一個人就能吃掉十粒大水餃。

這次來這裡這麼平價，當然要使出她的能力好好享用，看她一口接著一口，吃到都快停不下來了啦！

▲海陸雙拚 440元／特級厚切牛排沙朗 330元+魷魚排 110元

比臉大厚切牛排（１２盎司）再外加一尾大魷魚，竟然還不用５００大洋，完全是平價中的平價，而且剛煎好的牛排在烤盤上烤得滋滋響，光聞香味就讓人受不了！XD

整個份量真的不是蓋的，連也算是蠻會吃的我都看了就有一種好像吃完會很飽的感覺，老實說這盤就算一個大男生來吃，真的也可以超滿足，甚至還有超過４０種免費自助吧可以瘋狂嗑。

看看這塊比臉大的牛排真的厚得有夠誇張，疊上去就快佔到鐵盤的一半。

因為我們剛好坐在自助吧的旁邊，來拿自助吧的客人經過，都還忍不住回頭瞧它一眼，因為大得真的有夠驚人。

拿出１０元銅板比一比，厚度足足有１０塊大洋那麼高，都還沒吃，就讓人超滿足。

煎到七分熟的熟度還蠻剛好的，「煎豐厚切牛排」使用的牛都是沙朗部份，牛肉味香濃是特色，本身非常有肉慾感，加上厚度夠，點這個真的是豪邁吃肉。

質地富含咬勁，甚至吃起來還帶有肉汁，完全是牛排界的興波，如果你想大口爽爽吃肉肉，點這個準沒錯，而且醬汁部份調得剛剛好，就連特別挑過的雞蛋也好好吃！

深海無敵超級大魷魚，整尾讓人直呼，天阿！長度就連鐵板都快裝不下啦！

這尾魷魚真的超級大，連拿叉子要叉，還有點困難性。

一拉起來整個好驚人，說它是巨無霸等級當真一點都不為過，新鮮的魷魚充滿了海味，就算是淋了黑胡椒醬，也遮不住它滿溢的鮮甜滋味，真的好好吃又過癮。

然後「煎豐厚切牛排」的黑胡椒醬是屬於香氣重但不太會辣的程度，就算小孩來吃也不怕，而蘑菇醬則是甜味比較鮮明，兩種我都覺得很不錯！：）

▲厚切梅花豬排 240元

這是店家最新推出的厚切豬，來這裡真的不能錯過這一份！

比臉大沙朗牛吃起來超有爽感，是屬於比較富含嚼勁的肉質，這個已經更好吃了，但吃了這個厚切豬之後，完全讓人整個大驚豔，因為肉真的有夠嫩，難怪是店家的推薦款，真的無敵美味的啦！

豬肉光看就叫人充滿食慾。

肉質本身非常嫩，你很難想像，煎到全熟的豬肉竟然會這麼具有甜度，超軟而不柴，有肉汁又有豬肉帶來的鮮甜味，完全是我們今天全家的第一名，來這裡一定要點！大推！

▲沙朗牛排 170元

在「煎豐厚切牛排」，排餐最便宜只要１７０大洋就能吃得到，除了我們點的牛，還有豬肉及雞腿肉的選擇，如果想要吃得豐盛些，也可以像我們一樣點個雙拚來享受。

進貨的牛排是使用跟大腕屋一樣，真的是市面上非常可以的超平價吃到飽，牛肉本身也很嫩，喜歡再多汁一點的可以點個五分熟，油花相較之下比厚切牛來得多，厚切牛可以豪邁過癮吃肉，而沙朗牛則是不失牛味又好吃，兩個完全都不失高水準。

吃飽口福之後再來一隻霜淇淋吃一吃，看看小番薯呷到都快出神了！XD

經過我們全家人認證，「煎豐厚切牛排」的排餐就是讚！

期間限定，農曆春節過年前的這段優惠期間，最便宜只要７０元起就可以無限吃到飽，別說麵可以無限續之外，就連附屬的自助吧也很出色，尤其是吐司的抹醬真的好好吃，四種口味都超級推，這間吃完整個收到我的美味口袋名單中，趁著還有優惠，一定還要再來吃個好幾波！XD

還有還有，這間「煎豐厚切牛排」還是寵物友善餐廳，帶你們家的毛小孩過來也完全沒問題呦！

煎豐厚切牛排 | 菜單 Meun

（完整菜單請點我）

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煎豐厚切牛排 | 店家資訊

煎豐厚切牛排

電話：03-4090390

店址：桃園市龍潭區龍元路128-1號

營業時間：11：00 ～ 21：00

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