叁記傳食｜ 開賣即秒殺~被刈包耽誤的道地椒麻雞飯，經典台式尬新潮創意新滋味!

今天介紹我在斗六想私藏的寶藏小吃，已經回訪過N次的【叁記傳食】，肥瘦相間的招牌刈包是我的最愛，這次新挑戰的椒麻雞飯更是讓我驚艷，軟到不行的口感只能說太銷魂，滿滿一大份吃飽又美味，不僅用餐環境舒適、餐點平價份量足，閉著眼睛隨便點哪到都不會雷!

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叁記傳食 環境分享

▼【叁記傳食】位於雲林縣斗六市成功路，復古的店面外觀很有風格，開車可停放於附近的白線。

▼【叁記傳食】用餐環境充滿文青風格，以沉穩墨綠色調，搭配中式風格設計的叁記logo，給人一種來到咖啡廳的錯覺，以兩人~四人的座位為主，生意很好用餐期要稍微等一下，除了內用也有提供外帶服務。

▼【叁記傳食】的餐點都是現點現做，從熱呼呼的刈包到小籠包，都是手工製作不假他人之手!

叁記傳食 菜單

點我線上看菜單

叁記傳食 餐點介紹

台式椒麻雞飯｜一般價 💰165元 / 單點會員價💰120元 / 套餐會員價💰145元 (含飲料)

蔥油雞飯｜一般價 💰165元 / 單點會員價💰120元 / 套餐會員價💰145元 (含飲料)

口水雞飯｜一般價💰165元 / 單點會員價💰120元 / 套餐會員價💰145元 (含飲料)

▼CP值超高的主餐系列，共有口水雞、蔥油雞和椒麻雞可挑選，每份均會搭配米飯、太陽蛋和蔬菜，份量超大男生也能吃得飽，劃破半熟蛋的瞬間整個有夠療癒!

▼套餐會員價還有包含飲料一杯，百元價有吃有喝真的很划算!

▼去骨的金黃誘人椒麻雞飯，炸到外酥內嫩，肉質軟嫩不柴，搭配特調醬汁酸甜開胃，配上高麗菜絲享用層次好豐富。

▼蔥油雞飯吃下去整個大驚艷，又軟又多汁的雞肉，吃起來帶有舒肥感，淋上古早味的豬油跟蔥油醬，整個就是完美絕配，清爽鹹香又涮嘴!

▼口水雞飯搭配獨特秘製醬汁，有著迷人的蒜香，伴隨尾韻帶一點辣度，更凸顯出雞肉的軟嫩甜香，喜歡吃辣的不要錯過!

祖傳爌肉刈包 💰70元

▼每次來必點的祖傳爌肉刈包，以花生粉和酸菜為基底，再配上肥瘦相間的誘人爌肉，外層鬆鬆軟軟的刈包皮，咬下是滿滿的飽滿多層次香氣，是我心中滿分的刈包!

綜合小籠湯包（8顆）💰119元

▼賣相超可愛的綜合小籠湯包，白色是經典原味，紅色是店家創意的打拋豬口味，每一顆都皮薄肉鮮，咬下還會爆汁，單吃就很夠味不用再沾醬~

煙燻滷豬頭皮💰35元 秘製蒜味無骨鳳爪💰49元

▼銅板價小菜系列五十元有找，煙燻滷豬頭皮香氣很足，口感彈牙好咬，秘製蒜味無骨鳳爪軟Q蒜香濃郁，兩樣小菜都很下飯欸。

叁記傳食 用餐心得

已經回訪N次的愛店!怎麼吃都保持一樣美味~【叁記傳食】除了招牌刈包讓人驚豔，這次心吃到的椒麻雞飯主食也很強，只要百元就能夠吃好吃飽，不管份量或美味度都很強!

叁記傳食-斗六創始店 店家資訊

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地址 :雲林縣斗六市成功路198號

電話：05-532-1668

營業時間 : 平日11:00~13:50，17:00~20:45 星期六10:00~20:45，星期日11:00~19:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/