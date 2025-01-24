寒冷的天氣最適合吃火鍋了，特別是經過爆炒的石頭火鍋，更讓人感到溫暖，

前不久到勤美時，發現一間很可愛的店家，尤其是它的店名，仔細看了看，

原來是出一張嘴日式燒肉旗下新開幕的【久桃石頭火鍋專門店】

一起來吃石頭火鍋囉！

「久桃」，可說是台灣諧音梗的經典耶，與「石頭」的台語發音完全一模一樣，

真的非常可愛，會讓人停下多看幾眼，附近 有收費停車場，交通位置也很方便，

來用餐蠻不錯的！

原以為它的大門是在路口，但其實是由旁邊的巷口進去

進到裡頭那感受完全不一樣，「久桃」有點台灣土本的感覺，但蒂芬妮綠的裝潢色調，

又充滿了現代與文青感，如果沒有爐子在中間，會讓人以為是咖啡廳呢，相當有質感~~

挑高的設計讓餐環境顯得更加舒適，偌大的落地窗，在白天時有著充足的光線，

到了晚上，則變得浪漫而溫馨~

在每張餐桌上都放置消費方式的說明單張，一律採QR Code點餐，

2人以下點一盤即可開鍋，非常佛心，菜盤、火鍋料、飲料...都在冰箱内自行取用，

在尖峰客滿時用餐時間為100分鐘，離峰時段則無限制，很貼心的店家哦~

菜單有豬肉、牛肉、羊肉及去骨雞腿肉可選擇，除了點肉盤之外，

湯頭的部分也可以客製化，像有些人也許不吃蔥、蒜...湯頭鹹淡也都可以調整~

辣媽很推薦在爆炒前跟店家加扁魚、魷魚、蒜苗來爆香，味道會更加鮮美！

肉片是現點現切，相當新鮮~

隔著玻璃可以看到服務人員在內場爆炒的畫面，熱油後加入扁魚、魷魚、蒜苗、洋蔥，

爆炒出香氣，將肉片放入稍微炒過，逼出油脂後再夾起來，

待會上桌後爆炒過的肉會特別好吃，湯也會特別香！

倒入店家特製的高湯，高湯是用大骨、雞骨、以及數十種蔬菜熬6到8個小時，

完全不加味精，味道非常鮮美~

冰箱内的食材相當豐富，有多種蔬菜、菇類、豆腐、火鍋料...有能自行取用，

不同的盤子價格不同，在冰箱上方都有標示~

丸子料也很多，還有多款飲品哦~

每道菜盤都有封上保鮮膜，可以維持食材的品質，相中想吃的食材再開冰箱拿取~

還有魚漿耶，想吃什麼就自已拿~

辣媽較愛菇類及蔬菜類~

鍋底上桌後，服務人員還提供桌邊服務，會依序將食材放入，再倒入適量的高湯~

再將剛剛炒至半熟的肉片加入，原本就相當鮮美的湯頭，又多了新鮮蔬菜及肉類的味道，

鮮頭的風味更豐富，服務人員也貼心提醒，鹹淡度可以調整哦~

隨著鍋内沸騰，食材的原味融入湯裡，越滾越香，肉片的份量也蠻多的耶，

加入一起煮的是雪花牛，它的油脂較豐富，經爆炒後逼出油脂，

再放入石頭火鍋内煮一下就可以起鍋享用囉~

醬料區也是可依喜好自行調製，沙茶醬特製的是店家自己炒的特別香，

服務人員還特別推薦特製青醬，辣媽另外加點青蔥及醬油~

豐富又美味的一桌，這裡的食材鮮美、服務好，用餐環境又很舒適，

非常適合家族用餐、同事聚餐、好友聚會，是享受美食用餐的好所在！

辣媽愛吃蔬菜、菇類及肉類，比較少點日式火鍋料，但冰箱裡選項很多，食材超豐富的~

很多人怕吃火鍋熱量高，但您看我點的大多的原型食物，想吃就盡情吃吧！

這回是跟女兒來用餐，我們點了3盤肉，實在太飽足了~

一般來用餐，一個人的平均消費大概是300~500，當然要看您點了哪些，

想要吃得簡單，想要吃得奢華享受，完全依個人哦~

鮮美的魚漿，煮好後相當Q彈~

爆香後的湯頭真的很鮮美，鹹香夠味，且多了蔬菜的清甜，喝著順口很溫暖哦~

無骨牛小排，肉質相當細緻，分佈些許的油花，入鍋稍微煮一下，入口非常滑嫩哦~

伊比利梅花豬，肉質也是非常鮮嫩，瘦肉及油花分佈均勻，有著入口即化的口感~

稍微煮一下，吸附了鮮鹹香的湯汁，入口一個滿足~

沾點服務人員推薦的特製的青醤，香辣更爽口~

天冷就是要吃鍋，鮮美且溫暖的【久桃石頭火鍋專門店】分享給大家~

【久桃石頭火鍋專門店】

地址：台中市西區公益路77號一樓

電話：04-2301-9248