【韓國首爾近郊平價住宿推薦】Jarasum Guest House│자라섬게스트하우스(首爾加平附近的背包客旅館、韓國自助行、鄰近南怡島)

首爾近郊平價住宿推薦，Jarasum Guest House探索南怡島、晨靜樹木園

說到韓國首爾自由行、住宿推薦，位在加平、南怡島附近的「Jarasum Guest House, Jazz Cafe」(자라섬게스트하우스, 째즈카페)可說是平價、高CP值的家庭、親子、情侶住宿選擇之一。

韓國自由行必住，從Jarasum Guest House出發，輕鬆玩首爾近郊

「Jarasum Guest House」不僅鄰近首爾近郊、京畿道和江原道主要旅遊景點，像是南怡島、晨靜樹木園、伊利希安江村渡假村等，還有各種韓國料理、美食餐廳等，便利的交通環境與良好的服務品質，滿足許多房客的住宿需求，讓安妮王放慢生活腳步，體驗首爾郊區的迷人魅力，展開慢活的韓國江原道4天3夜自由行之旅。

Jarasum Guest House│交通

Google地圖請點我 > Jarasum Guest House, Jazz Cafe (자라섬게스트하우스, 째즈카페)

「Jarasum Guest House」位於韓國京畿道的加平郡，從首爾出發，可搭乘京春線地鐵到加平站，車程大約90分鐘，抵達加平站後，步行約10分鐘即可到達，適合前往南怡島、晨靜樹木園等人氣景點的旅客，

Jarasum Guest House│初訪

晚上到訪，熱情的老闆與貓咪 ~

安妮王一夥人晚上到訪，一下車就被可愛的貓咪迎接，真是太幸運了~

溫馨浪漫的大廳

「Jarasum Guest House」的大廳擺放著一張復古的撞球桌，一旁有舒適的沙發座椅，書櫃上擺滿了各式各樣的書籍，以及掛著夢幻的裝飾，讓人感到放鬆自在，非常適合三五好友聚會。

安妮王一夥人在老闆的帶領下，這次入住三人房與雙床房，就來為大家開箱吧~

Jarasum Guest House│三人房

房型：三人房

價格：1個晚上大約1800~2000元，實際價格依旅遊淡旺季與訂房平台為主。

Booking訂房：Jarasum Guest House

「Jarasum Guest House」 的三人房，擺放著三張上下舖床位，最多可以6人入住；床架採用木質材質，簡約自然，以明亮的色彩和幾何圖案裝飾，營造出活潑愉快的氛圍。

Jarasum Guest House│雙床房－附共用衛浴

房型：雙床房－附共用衛浴

價格：1個晚上大約1100~1200元，實際價格依旅遊淡旺季與訂房平台為主。

Booking訂房：Jarasum Guest House

「Jarasum Guest House」的雙床房－附共用衛浴，擺放著兩張上下舖床位，最多可以4人入住，雖然空間不大，但每個床位設有簡易的置物架以及插頭，方便安妮王收納行李與充電，算是麻雀雖小、五臟俱全的房型。

Jarasum Guest House│入住體驗

工業塗鴉風格的裝潢，很有記憶點~

安妮王一夥人這次入住「Jarasum Guest House」2樓的房型，除了三人房與雙床房之外，前方還有一處公用的小客廳，有精緻的化妝鏡與可愛的哆啦A夢公仔，搭配溫暖的燈光，提供旅客舒適的梳妝空間。

溫馨的休憩空間

仿磚牆的設計搭配小黑板，擺放著各式各樣的書籍，讓旅客可以在房間內享受悠閒的時光。

海洋風情的貝殼裝飾

細緻的編織繩子，串起一顆顆的貝殼，彷彿將大海的氣息帶進了房間，增加亮點~

室外盥洗室與共用衛浴QQ

真要說「Jarasum Guest House」入住缺點，就是盥洗室與共用衛浴，乾淨、整潔程度因人而異，最重要的是位置居然跟房間是不同區域；如果安妮王想要上廁所、洗澡的話，會需要離開溫暖的房間，不僅要忍受冬日冷冽的風迎面襲來，還要防止貓咪進入室內，過五關斬六將後，才能到室外的盥洗室與共用衛浴…

(如果盥洗室與共用衛浴，跟房間在同一區的話，這家背包客旅館的住宿品質，就堪稱完美了XD)

Jarasum Guest House│景點推薦

延伸閱讀>【韓國首爾自由行推薦】南怡島│韓國必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

景點：南怡島(남이섬)

地址：1 Namiseom-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：08:00–21:00

官網：https://www.namisum.com/

安妮王推薦：從「Jarasum Guest House」步行大約10至15分鐘即可抵達南怡島渡船碼頭，渡船後就到南怡島，整個超方便的啦!!!

南怡島以四季皆美的楓樹大道和銀杏林，並因韓劇「冬季戀歌」取景而成為情侶與影迷的朝聖地，且島內還有多樣的文化藝術展覽、戶外雕塑和親子遊樂設施，是適合全家共享的旅遊勝地。

延伸閱讀 > 【韓國冬季旅遊推薦】晨靜樹木園(아침고요수목원)｜首爾近郊必去景點、五色星光庭園展、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

景點：晨靜樹木園(아침고요수목원)

地址：432 Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, 南韓

營業時間：10:00–21:00

官網：http://www.morningcalm.co.kr/

安妮王推薦：從「Jarasum Guest House」到晨靜樹木園，可搭乘計程車約25分鐘抵達，也可選擇當地巴士，車程約需30分鐘。

晨靜樹木園是韓國最早的私人植物園，春季百花盛開，夏季綠意盎然，秋季楓葉如火，冬季則因燈光節更添浪漫氛圍，適合家庭、情侶與自然愛好者欣賞與放鬆，是感受韓國自然之美的絕佳去處。

延伸閱讀>【韓國首爾近郊滑雪、自由行推薦】伊利希安江村渡假村│交通、門票、美食、附近景點懶人包

景點：elysian滑雪渡假村(엘리시안 강촌 스키장)

地址：688 Bukhangangbyeon-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：09:00–00:00

官網：http://www.elysian.co.kr/

安妮王推薦：從「Jarasum Guest House」前往elysian滑雪渡假村，可選擇搭乘計程車約20分鐘，也可利用當地巴士或接駁服務，交通很方便~

elysian滑雪渡假村是一個適合全家出遊的四季休閒勝地，冬季主打滑雪與滑雪板活動，設有多條不同難度的雪道，適合初學者與進階玩家，且有舒適的住宿、餐廳與娛樂設施，是享受韓國冬季滑雪活動的最佳場所~

Jarasum Guest House│住宿評價

體驗韓國慢活生活，就從首爾近郊開始

「Jarasum Guest House」是一家平價、高CP值的背包客旅館，客房裝潢簡約自然，並提供多種房型選擇，適合家庭、朋友和情侶入住。

大廳的工業風設計搭配桌遊和休憩空間，讓人入住時，很有記憶點；雖然盥洗室與共用衛浴需至室外稍嫌不便，但地理位置優越，是探索南怡島及首爾近郊景點的理想選擇。

Jarasum Guest House│住宿資訊

景點：Jarasum Guest House, Jazz Café(자라섬게스트하우스, 째즈카페)

地址：Gapyeong-gun, 南韓

Booking訂房：Jarasum Guest House

官方網站：http://www.jarasumguesthouse.com/

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