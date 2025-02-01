【韓國江原道高CP值平價住宿推薦】James BLuE Hostel│제임스 블루 호스텔 (交通、景點、美食懶人包)

說到韓國首爾自由行、住宿推薦，位在江原道束草市的「James BLuE Hostel 」(제임스 블루 호스텔)可說是平價、高CP值的家庭、親子、情侶住宿選擇之一。

從James BLuE Hostel出發，探索束草的魅力景點

「James BLuE Hostel」不僅鄰近江原道束草市主要旅遊景點，像是束草海灘、阿爸村(Abai Village)、雪嶽山國家公園、束草觀光水產市場等，還有各種韓國料理、美食餐廳等，便利的交通環境與良好的服務品質，滿足許多房客的住宿需求，讓安妮王放慢生活腳步，體驗首爾郊區的迷人魅力，展開慢活的韓國江原道4天3夜自由行之旅。

James BLuE Hostel│交通

Google地圖請點我 > James BLuE Hostel (제임스 블루 호스텔)

「James BLuE Hostel」位於韓國江原道束草市，從束草市外巴士客運站步行約10分鐘即可抵達，交通便利。

且旅館附近設有停車場，方便自駕旅客開車前往附近的旅遊景點，例如，束草海灘、阿爸村、雪嶽山國家公園等，真是太方便了~

James BLuE Hostel│初訪

舒適的旅途起點，趕緊拿到房門鑰匙Check in~

「James BLuE Hostel」以簡約清新的藍白色建築外觀為主，藍色的窗框和入口裝飾為純白的牆面增添了活力，散發著海邊旅館的悠閒氣息。

入口整潔明亮，並帶有可愛的「James Blue」招牌，透露著溫暖與可靠的住宿氛圍，給人一種親切的歡迎感。

James BLuE Hostel│家庭房－附私人衛浴

房型：家庭房－附私人衛浴

價格：1個晚上大約800~1200元，實際價格依旅遊淡旺季與訂房平台為主。

Booking訂房：詹姆斯布魯旅館

安妮王一夥人入住的是「James BLuE Hostel」的家庭房，房間配置為木製上下鋪，乾淨整潔，且床墊舒適，適合6人以內的家庭或團體入住。

「James BLuE Hostel」配有私人衛浴，讓入住者享有更多的隱私與便利~

此外，房間設計簡單溫馨，提供空調、電視、毛巾、吹風機等基本設備，保證舒適的住宿體驗。

James BLuE Hostel│早餐體驗

James BLuE Hostel的用餐環境很讚!!!

清晨的陽光，落入大面積的玻璃窗，寬敞的長桌和多樣的座椅，適合與朋友、家人聚餐。

James BLuE Hostel提供溫馨可口的自助式早餐，提供多樣化選擇，包括新鮮吐司、果醬、熱咖啡、熱水、牛奶、果汁等西式早餐，為一天增添活力。

牆面上有趣的裝飾，如車牌和塗鴉，讓安妮王一夥人用餐時，感到放鬆；簡易的早餐不錯且用心，是旅行途中補充能量的好選擇~

James BLuE Hostel│景點推薦

景點 : 雪嶽山國家公園(설악산국립공원 설악동지구)

地址 : Seorak-dong, Sokcho-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間 : 06:00–18:00

官網：http://seorak.knps.or.kr/

安妮王推薦 : 從James BLuE Hostel到雪嶽山國家公園的交通十分便利；可從旅館搭乘計程車或巴士前往束草市外巴士客運站，然後轉乘前往雪嶽山的巴士，約需30分鐘即可抵達。自駕遊客則可沿著清晰的道路標示前往，車程大約需20~30分鐘。

雪嶽山國家公園有壯麗的山景、四季分明的自然美景和豐富的徒步路線，著名景點如神興寺、權金城纜車等，是感受韓國自然與文化的最佳景點~

James BLuE Hostel│美食推薦

景點：束草觀光水產市場(속초관광수산시장)

地址：16 Jungang-ro 147beon-gil, Sokcho-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：08:00–22:00

官網：http://sokcho-central.co.kr/

安妮王推薦：從James BLuE Hostel到束草觀光水產市場，步行約5~10分鐘，是體驗當地美食的必訪景點，以新鮮海產和多樣的韓國美食而為主；遊客可品嚐現撈現烤的海鮮、經典的韓式魚板湯、辣炒魷魚，以及鮮甜的生魚片拼盤，還有販售當地特色的韓國煎餅和辣炒年糕，搭配香濃的米酒，讓人流連忘返，是結合美食與在地文化的好去處。

James BLuE Hostel│住宿評價

【江原道住宿推薦】James BLuE Hostel｜享受江原道的溫馨旅程

「James BLuE Hostel」以首爾江原道束草市來說，地點算便利，距離雪嶽山國家公園、束草觀光水產市場等主要景點都很方便；且房間乾淨整潔，設施齊全，尤其是家庭房的上下鋪設計，既舒適又實用。自助早餐雖簡單，但品項新鮮且用心，讓人感到溫暖與貼心。整體服務友善周到，是自由行旅客、家庭或團體的不二選擇~

James BLuE Hostel│住宿資訊

景點：James BLuE Hostel(제임스 블루 호스텔)

地址：192-2 Jungang-ro, Dongmyeong-dong, Sokcho-si, Gangwon-do, 南韓

Booking訂房：詹姆斯布魯旅館

官方網站：http://www.hostel-jamesblue.com/

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