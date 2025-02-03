【韓國冬季旅遊推薦】晨靜樹木園(아침고요수목원)｜首爾近郊必去景點、五色星光庭園展、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

安妮王在韓國自由行中，提到首爾近郊半日遊、一日遊必去的景點推薦，位在南怡島、京畿道加平郡附近的「晨靜樹木園」，是一座以韓國自然與文化為主題的大型植物庭園。

尤其是冬季舉辦「五色星光庭園展」，不僅展現了韓國的自然之美，更以藝術燈光塑造出獨特的夜間風景，無論是家庭、親子、攝影愛好者或者情侶約會，都能帶來難忘的五感享受，絕對是冬季韓國旅遊的必訪之地。

晨靜樹木園│交通

Google地圖請點我 > 晨靜樹木園

從首爾出發，可搭乘地鐵至清平站，然後轉乘當地巴士(31-7路)或計程車前往即可抵達~

晨靜樹木園│門票

成人(19歲以上)：11,000韓元

青少年(中學生至高中生)：8,500韓元

兒童(36個月以上至小學生)：7,500韓元

首爾近郊-加平一日遊 >

另外，也可以參加從首爾出發的一日旅行團，將鄰近的近南怡島、江村鐵道自行車、草泥馬樂園、小法國村等首爾近郊加平景點玩透透，來個排好排滿，充實的韓國一日遊~

晨靜樹木園│園區地圖

線上導覽地圖 > https://www.morningcalm.co.kr/info/info01.php

晨靜樹木園，韓國最具代表性的庭園之一

以韓國傳統美學設計為基礎，融合自然景觀與人文精神，隨季節變化展現不同的面貌，成為四季皆宜的旅遊勝地~

冬季夜晚，璀璨動人的五色星光庭園展

安妮王一夥人這次在冬季來到「晨靜樹木園」，夜幕低垂，數萬盞燈光裝飾園區，營造出如夢似幻、猶如仙境的景色。

以下，就來跟大家分享，安妮王覺得還不錯的展區特色吧~

晨靜樹木園│文化與歷史背景

東方寧靜的國度

1996年，韓國園藝學教授한상경(Han Sang-Kyeong)創建「晨靜樹木園」，

「晨靜」靈感來源於印度詩人泰戈爾對韓國的稱呼「東方寧靜的國度」，展示韓國傳統美學、寧靜和諧的園區，是個自然景觀與韓國傳統文化的景點。

韓國傳統文化的再現

「晨靜樹木園」在設計上，融入了韓國傳統山水畫的元素，並以梯田地形、山林景色、韓國儒教與佛學、眾多樹木與花朵、小木屋等休閒建築，表達韓國人對自然的尊重與對美學的追求，也象徵了韓國文化的深厚底蘊~

四季之美

「晨靜樹木園」位於韓國京畿道加平郡，坐落於清平湖與南怡島附近的山谷間，環境寧靜，四季分明，春季的百花齊放、夏季的避暑勝地、秋季的萬山紅遍，以及冬季的五色星光庭園展，讓人感受到自然的美麗。

晨靜樹木園│多樣化的主題庭園

植物控的天堂!!!

「晨靜樹木園」種植了多種韓國本土植物，安妮王順著蜿蜒曲折的步道、吊橋等，沉靜在這浪漫、放鬆與寧靜的氛圍，打造出獨具一格的庭園空間。

垂枝庭園 능수정원

銀白的積雪覆蓋著大地，燈光映射在雪面上，將垂枝櫻花、紫藤等具有下垂生長的植物，增添了柔和的光澤，形成自然與藝術的完美結合，營造出獨特的景觀。

雲橋 구름다리

雲橋由長達50米的兩座吊橋組成，被冬日的樹木與枯藤環繞，呈現出靜謐的氛圍。

站在橋上，可以見到低矮的山丘、小溪等，天空透著傍晚的微光，增添了自然風光的柔美。

盆景庭園 분재정원

主打盆景藝術的庭園，是晨靜樹木園內，歷史悠久的庭園之一，有發光的蝴蝶、花朵等裝飾，展現夜晚的燈光世界~

千年香 천년향

這區擁有一棵千年歷史的檜樹，莊嚴的姿態彷彿訴說著千年的滄桑與氣韻。

詩意散步道 시가있는산책로

沿著高聳入天的韓國松林之間的步道，可以看到好吃的晨春麵包坊與早安咖啡~

乾旱庭園 드라이가든

乾旱庭園主要種植能在乾燥、貧瘠環境中生長的植物。在冬日，成為璀璨的造景~

韓國主題庭園 한국주제정원

此庭園表現了韓國的美與情感，由「通往休息之路」、「舊日已逝」和「祈願」三個主題庭園構成。三個庭園交織在一起，充分體現了韓國傳統之美。

園區內的每一片樹林、灌木叢和小徑都被五彩燈光裝飾，將植物點綴得如同星星，色彩多樣且充滿層次，從紫色、藍色到金色，就像一顆顆明亮的寶石，宛如進入夢幻的童話世界。

在鋪設整齊的步道上，安妮王沿路欣賞燈飾，感受到燈光近距離的震撼效果。

步道兩側的植栽和燈光相互輝映，帶來溫馨而浪漫的感受。

河景庭園 하경정원

以韓國地圖形狀為模型設計的庭園，從高處俯瞰時最為美麗，是晨靜樹木園的代表性庭園之一。

J的小屋庭園 J의오두막정원

小屋庭園起源於英國的鄉村小庭院風格，房屋被紫色與紅色的燈光點綴，宛如童話中的場景。前方庭院內，花朵造型的燈飾與拿著雨傘的立體人物形象交織出夢幻氛圍。周圍的樹木也被多色燈光包圍，增添層次感，而前景的圓形燈光裝飾則增添了趣味與現代感。這張照片展現出典型冬季燈展的魅力，是一處讓人沉浸於節慶歡樂與浪漫氛圍中的場所，非常適合家庭或情侶前往欣賞與拍照留念。

韓國庭園(書畫淵) 한국정원(서화연)

書畫淵是一座傳統造景風格的韓式庭園，涼亭被紫色燈光渲染，顯得格外典雅，旁邊的小橋與池塘增添了傳統園林的意境。遠處的樹木與灌木被五顏六色的燈飾點綴，將整個景區化為迷人的燈光樂園。池塘表面似乎覆蓋著薄薄的冰層，呼應了冬季的氣息，是一個結合韓國傳統建築與現代燈光藝術的典範。

晨光廣場 아침광장

視野開闊的大草原，在冬日，藍色燈海鋪滿整個地面，彷彿置身於波光粼粼的夢幻海洋中央。在燈海中間，點綴著一艘由燈光構成的帆船，帆與船身散發出溫暖的白色光芒，宛如漂浮在藍色海洋上的精靈。

遠處還可以看到粉紅色的翅膀燈飾，象徵愛與夢想，夜空下的燈光與黑暗形成強烈對比，為整體畫面增添浪漫氣息。

天路 하늘길

通往天堂的美景

高低錯落的日本落葉松構成的步道，遙望月光庭園內潔白的小教堂與曲線優美的花壇，夜晚的深色天空與燈光形成強烈對比，增加了園區的空間感，彷彿來到電影「阿凡達」的奇幻場景。

月光庭園 달빛정원

以小巧的教堂為焦點，被粉紅色和白色的燈光勾勒出清晰的輪廓，塔頂的十字架散發著溫暖的光芒，顯得神聖而迷人。

地面上覆蓋著一層薄薄的白雪，與燈光交相輝映，營造出冬季童話般的意境，充滿夢幻與神秘的氣息。

河景展望台 하경전망대

河景展望台位於山腰，可以俯瞰晨靜樹木園的主要庭園如河景庭園、J的小屋庭園、晨光廣場和石庭園，是欣賞四季美景、拍照的熱門地點。

晨靜樹木園│美食、餐廳推薦

欣賞完美美的「晨靜樹木園」後，別忘了在園區享受美食，買些麵包與紀念品回家吧~

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「아침고요 푸드가든」主打平價韓式料理，舉凡大醬湯、辛辣湯、辣炒年糕、韓國炸雞排、蒸餃等，餐點種類豐富，吸引眾多遊客體驗韓國美食文化，打造適合背包客、家庭、朋友、親子用餐的熱門餐廳之一!!!

咖啡廳與輕食餐廳

在「晨靜樹木園」的咖啡廳與輕食區，用餐環境雅致，販售三明治、沙拉、咖啡、茶飲、冰淇淋等，在冬日，窩在溫暖的房屋，吃著甜點，看著窗外景色，真是最幸福的享受~

螞蟻人的最愛，麵包與甜點

晨靜樹木園的「아침봄빵집」，使用當地農場的新鮮食材製作而成，現烤的麵包與甜點，有墨魚吐司、水果醬、南瓜派等，讓安妮王一夥人默默買了些許麵包，當作明天的早餐~

晨靜樹木園│紀念品與伴手禮

「晨靜樹木園」內有多處禮品店，販售園區特色商品與當地農產品，由於紀念品區有禁止拍照的圖示；因此，安妮王拍攝的外部的場景與園區導覽地圖內容，分享覺得還不錯、特別的紀念品與伴手禮~

安妮王最愛的花草茶包

來自「晨靜樹木園」的香草園，有玫瑰、荷葉、南瓜等，口味眾多且特別，讓安妮王買了一包南瓜茶；在上班辦公時，來一杯「顧眼睛」的南瓜茶，度過短暫的小確幸~

花草護手霜、護唇膏、保養品等

這是安妮王觀察到人潮最多的區域，用天然的植物製作而成的護手霜、護唇膏、保養品等，在冬日冷冷的日子，可說是最佳的暢銷貨品；而且館內有專人提供試聞、試用等貼心服務，讓旅客更能了解、購買到適合的伴手禮~

可愛與實用兼具的園藝區

園區內的植物、種子、花標本與迷你盆栽，雖然植物與種子不能搭飛機，但帶個小巧可愛的花盆，也是不錯的伴手禮選擇ㄛ~

晨靜樹木園│附近景點推薦

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景點：elysian滑雪渡假村(엘리시안 강촌 스키장)

地址：688 Bukhangangbyeon-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：09:00–00:00

官網：http://www.elysian.co.kr/

延伸閱讀 >【韓國首爾自由行推薦】南怡島│韓國必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

景點：南怡島(남이섬)

地址：1 Namiseom-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：08:00–21:00

官網：https://www.namisum.com/

晨靜樹木園│評價

冬季之韓國自助行景點，絕對不能錯過「晨靜樹木園」!!!

這裡將自然之美與韓國傳統美學完美結合，特別是冬季的燈光節更是令人驚艷。夜晚的樹木園彷彿化身為童話世界，五光十色的燈飾與白雪交織，呈現出動靜結合的光影藝術。不論是水面反射的燈光還是精心設計的拱門與長椅，都充滿浪漫、夢幻般的氛圍，情侶們絕對會愛上這裡~

對於全家出遊的旅客，園內不僅有適合兒童的步道和燈光造景，大人們也能在夜晚靜謐的氛圍中找到片刻心靈寧靜。

還有咖啡廳提供熱飲，讓你在欣賞美景時也能暖身~

另外，這裡也是攝影愛好者的天堂，無論是風景、人物，甚至婚紗照，都能拍出絕美畫面，不僅是追求視覺享受還是尋求心靈寧靜的最佳景點，更是韓國不可錯過的旅遊勝地之一。

晨靜樹木園│聯絡資訊

景點：晨靜樹木園(아침고요수목원)

地址：432 Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, 南韓

營業時間：10:00–21:00

官網：http://www.morningcalm.co.kr/

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