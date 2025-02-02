【韓國首爾旅遊必吃美食】아침고요 푸드가든｜晨靜樹木園附近餐廳、京畿道傳統料理、韓國景點推薦

安妮王在韓國自由行中，提到首爾近郊必去景點「晨靜樹木園」附近美食、韓國旅遊必吃推薦，「아침고요 푸드가든」主打平價韓式料理，舉凡大醬湯、辛辣湯、辣炒年糕、韓國炸雞排、蒸餃等，餐點種類豐富，吸引眾多遊客體驗韓國美食文化，打造適合背包客、家庭、朋友、親子用餐的熱門餐廳之一!!!

晨靜樹木園內的人氣餐廳-아침고요 푸드가든

安妮王一夥人來到晨靜樹木園內，再等待晚上的燈光秀時，前往餐廳用餐，享用美食同時稍作休息，從大醬湯到炸雞排，深度體驗韓國傳統美味，輕鬆度過豐盛的晚餐時光~

아침고요 푸드가든│交通

Google地圖請點我 > 아침고요 푸드가든

「아침고요 푸드가든」位於晨靜樹木園內，從首爾出發，可搭乘地鐵至清平站，然後轉乘當地巴士或計程車前往即可抵達~

아침고요 푸드가든│環境介紹

晨靜樹木園內的韓式美食天堂：아침고요 푸드가든

餐廳坐落於風景如畫的晨靜樹木園內，室內裝潢以傳統韓式風格為主，營造出溫馨舒適的用餐氛圍。

安妮王最喜歡靠近窗戶的位置，可以眺望園區美景，感受大自然的寧靜與美好。

아침고요 푸드가든│菜單

以新鮮的食材烹調而成，展現韓國的飲食文化

「아침고요 푸드가든」主打韓式傳統料理，包括韓式大醬湯(된장찌개)、辛辣牛肉湯(육개장)、雪花起司辣炒年糕(눈꽃치즈떡볶이)、手工整塊雞排(수제통살치킨까스)、照燒雞炒飯(치킨데리야끼볶음밥)、蒸大王餃子(찐왕만두)、蔬菜拌飯(나물비빔밥)、香菇烤肉鍋(버섯불고기)、辣味乾炒雞丁(깐풍기)、魚板烏龍麵(가마보꼬판치우동)、年糕餃子湯(떡만두국)、蕎麥煎餅(메밀전병)、橡子涼粉(도토리묵)等，菜色豐富多樣，讓人吃得飽飽飽~

아침고요 푸드가든│韓式大醬湯

韓式大醬湯(된장찌개)，韓國最具代表性的家庭料理

大醬湯是一種以黃豆發酵而成的味噌類湯品，加入鮮嫩的豆腐塊和切段的青蔥、辣椒等，口感層次豐富，既有大醬的濃郁豆香與發酵帶來的微酸，又帶有些許鹹味。蔬菜和豆腐的加入使湯底更加鮮甜和滑嫩，偶爾辣椒的點綴會帶來一絲微辣，散發著濃郁的香氣。

大醬湯適合搭配白飯、韓式小菜(泡菜、煎豆腐、小魚乾) 等一同享用，構成一頓完整的韓式家常餐，不僅讓湯品的鮮味會更加突出，更象徵著韓國人對簡樸、健康的飲食文化的追求。

아침고요 푸드가든│辛辣牛肉湯

辛辣牛肉湯(육개장)，韓國經典的傳統料理

辛辣牛肉湯(육개장) 最初是宮廷料理，後來逐漸普及成為平民百姓的家常菜，

濃烈的湯底由辣椒粉調製而成，裡面包含切絲牛肉、蔥段、筍片等多樣食材，視覺上充滿層次感，辣椒的辛香與牛肉的鮮甜完美融合，喝起來既暖身又提振食慾，象徵韓國飲食文化中對溫暖與活力的追求，是感受韓國飲食文化和溫暖氛圍的首選料理。

아침고요 푸드가든│雪花起司辣炒年糕

雪花起司辣炒年糕(눈꽃치즈떡볶이)，韓國最具代表性的街頭小吃

辣炒年糕使用濃稠的辣椒醬(고추장)，融合了辣、甜、鹹的風味；搭配年糕和蔬菜炒製而成，表面撒滿融化的起司，如同雪花般均勻覆蓋，不僅帶來絲滑的口感，更提升了辣炒年糕的風味層次，是簡單卻風味獨特的美食。

아침고요 푸드가든│照燒雞炒飯

照燒雞炒飯(치킨데리야끼볶음밥)，融合異國的飲食文化

源自日本的「照燒」醬料技法，以醬油、糖、味醂等調製，帶有甜鹹的獨特風味，加入韓式料理中特有的豐富配料，鮮嫩多汁的雞肉覆蓋在米飯上，炒飯粒粒分明，吸附著淡淡的醬香與油香，搭配一些韓式泡菜或小菜，能帶來酸辣與鮮甜的對比，讓人食慾大開，是韓國創意料理的代表之一。

아침고요 푸드가든│手工整塊雞排

手工整塊雞排(수제통살치킨까스)，享受巨無霸的韓國定食吧!!!

源自日本的「炸豬排料理」，隨著韓國飲食文化的融合，將豬肉改為雞肉，打造出更符合韓國人口味的定食料理。

金黃酥脆的「手工整塊雞排」，炸得剛剛好的外皮入口酥脆，而內部的雞肉保留了鮮嫩多汁的口感，搭配微甜鹹的醬汁，與外皮的酥脆形成對比，配上清爽的泡菜，酸甜的味道可以平衡炸物的油膩感，讓整道菜更加清爽可口。

아침고요 푸드가든│蒸大王餃子

蒸大王餃子(찐왕만두)，韓國餃子文化的魅力

源自中國的蒸餃子(만두)，「王」字代表「大」或「豪華」，因此「蒸大王餃子」是指體積較大的蒸餃，內餡更加豐富，是韓國餃子文化中一道特別講究的菜餚。

圓潤飽滿的蒸大王餃子，經過蒸煮後呈現柔軟且微透的白色，散發自然的麵粉香氣，包裹著豐富的內餡，有絞肉、蔬菜、粉絲和豆腐混合而成，風味層次豐富且充滿鮮甜感，搭配泡菜的微辣與酸香、醬油、醋或韓式辣醬作為沾料，可以提升整體的風味。

아침고요 푸드가든│評價

「아침고요 푸드가든」坐落於晨靜樹木園內，是品嚐美食與欣賞自然美靜的韓式餐廳，菜單豐富多樣，從韓式大醬湯到雪花起司辣炒年糕，無一不展現韓國料理的美味與創意，非常適合家庭、朋友和團體用餐。餐點份量充足，食材新鮮，口感細膩，充分展現韓國文化與飲食特色。

整體用餐體驗輕鬆愉快，CP值極高，是遊玩韓國、晨靜樹木園時的美食推薦之選!!!

아침고요 푸드가든│聯絡資訊

店名：아침고요 푸드가든

地址：南韓 Gyeonggi-do, Gapyeong-gun, Sang-myeon, Sumogwon-ro, 457 KR

營業時間：12:30–20:30

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