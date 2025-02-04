【韓國首爾近郊滑雪、自由行推薦】伊利希安江村渡假村│交通、門票、美食、附近景點懶人包

首爾近郊滑雪好去處：探訪伊利希安江村渡假村

安妮王在韓國自由行中，提到首爾近郊半日遊、一日遊景點，適合情侶、家庭與親子的滑雪場推薦，「伊利希安江村渡假村」在冬季時，不僅提供完善的滑雪設施、初學者課程及纜車體驗；春夏秋則有高爾夫、燒烤及戶外活動。此外，附近景點「南怡島」與「晨靜樹木園」，皆可輕鬆抵達，增添旅程豐富性，是韓國必去的休閒景點與渡假勝地。

滑雪愛好者的天堂！伊利希安江村渡假村的必玩亮點

「伊利希安江村渡假村」提供多樣化的住宿、門票選擇，適合初學者、家庭的滑雪設施與課程、空中纜車和自然環境，並供應韓式、西式等異國料理，成為韓國旅遊、人氣滑雪景點。

伊利希安江村渡假村│交通

Google地圖請點我 > 伊利希安江村渡假村

「伊利希安江村滑雪渡假村」距離首爾市中心約1小時車程，從首爾地鐵7號線的上鳳站(상봉역)搭乘京春線(경춘선)，在白楊里站(백양리역)下車後，再轉搭接駁巴士約10分鐘即可抵達，交通便利，適合安排首爾近郊一日遊或半日遊~

伊利希安江村渡假村│票價資訊

伊利希安江村渡假村門票資訊 >

最適合初學者與家庭旅遊者的滑雪勝地

「伊利希安江村渡假村」提供多樣化的滑雪體驗方案，門票方案包括滑雪入場券、滑雪裝備租賃、初學者滑雪課程等，適合各層級滑雪愛好者，價格依方案而異，建議事先預訂，享受優惠價格及確保名額，讓難得的異國滑雪之旅更加輕鬆愉快~

不到千元的入園方案，真是太划算了!!!

如果像安妮王一樣，不打算體驗滑雪裝備租賃、初學者滑雪課程等，可以考慮購買3萬韓元的入場券，等於不到千元，就能在短短的3小時，盡情的玩玩雪、碰碰雪、踩踩雪，滿足對雪的五感體驗XD

伊利希安江村渡假村│滑雪設施與環境

集滑雪、休閒與自然景觀於一體的渡假村!!!

「伊利希安江村滑雪渡假村」利用春川地區豐富的自然資源，緊鄰北漢江和附近的山林，為滑雪愛好者和旅遊者提供一個親近自然、風景如畫的景點~

雖然安妮王一夥人是參加冬季的滑雪活動，但渡假村附近還有高爾夫球場、戶外登山步道、自然體驗等多種活動，讓旅遊者一年四季到訪，皆有不一樣的體驗~

在渡假村，可以看到整片滑雪道，白雪皚皚，以及周圍的樹林和起伏的山脈，景色壯麗迷人，宛如一幅純白色的冬日仙境，讓人放鬆身心。

結合傳統與現代的建築、設施風格

「伊利希安江村滑雪渡假村」融入了現代建築、纜車的簡潔性，以及傳統小木屋建築的元素，自然融入山水景色，真是太漂亮了~

滑雪場的設計，充分利用山勢，打造自然流暢的滑雪道，滑雪時彷彿融入群山的懷抱，讓滑雪者在中途停下時欣賞山谷美景，拍攝冬季旅行的珍貴回憶。

另外，部分咖啡廳和餐廳設有落地窗，讓遊客在用餐時也能欣賞壯麗的雪景。

親子體驗文化

基本上，「伊利希安江村滑雪渡假村」大致可以分為2區，專業滑雪場區，以及適合家庭、親子入園的區域，渡假村特別強調家庭旅遊文化，除了滑雪課程外，還設有多種親子互動設施，可說是放空小孩的最佳旅行地~

滑雪與地方文化推廣

「伊利希安江村滑雪渡假村」不僅是一個滑雪和休閒的景點，更是一個結合當地自然景觀與文化魅力的旅遊勝地；深度融合了韓國的地方文化，在滑雪場可以享用到美味的韓式料理等，兼具歷史、現代設施與傳統文化並存，使得這裡成為韓國重要的旅遊體驗。

伊利希安江村渡假村│美食、餐廳推薦

「伊利希安江村滑雪渡假村」內設有多樣的餐飲選擇，從速食、簡餐到韓國料理，菜單有韓文、中文、英文等語言，方便滑雪者與陪同者隨時進餐，滿足各國遊客的口味需求。

牛肉海帶湯(소고기미역국)

清澈的牛肉海帶湯，牛肉切成薄片，鮮甜而有嚼勁，搭配柔軟的海帶，兩者相互平衡，濃郁鮮美，散發著自然的鹹香，令人感到身心舒適。

炸蝦烏龍麵(새우튀김우동)

烏龍麵在日本已有數百年歷史，最早來自中國的麵條技術傳入後，而韓國則將其結合炸蝦與魚餅等元素，增添了豐富的層次感。

湯底清澈金黃，散發淡淡的柴魚香氣，配上彈性十足的粗麵條、韓式魚餅串以及金黃酥脆的炸蝦，鮮嫩彈牙，魚餅吸滿湯汁，入口滑嫩，瞬間溫暖安妮王的胃~

豪邁的韓國炸豬排(돈가스)

隨著韓國飲食文化的發展，炸豬排成為韓國餐廳常見的美食，外觀呈現誘人的金黃色，外皮酥脆均勻，肉汁鮮嫩，搭配濃郁的甜鹹豬排醬、韓式泡菜、小份沙拉和米飯，增添整體風味。

除此之外，想要在溫暖的室內，來場高級的甜點下午茶、咖啡廳，甚至住宿都可以，只要有錢，就能在韓國長長久久、愉快的體驗冬季滑雪之旅~

伊利希安江村渡假村│附近景點推薦

景點：南怡島(남이섬)

地址：1 Namiseom-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：08:00–21:00

官網：https://www.namisum.com/

安妮王推薦：因韓劇「冬季戀歌」取景而享譽國際的「南怡島」，從伊利希安江村度假村，搭乘計程車或開車約20分鐘抵達碼頭後，再搭乘渡輪就可以進入南怡島。

南怡島四季皆有不同風貌，春天的櫻花、夏日的綠蔭、秋天的楓紅，以及冬季的雪景，以及兩排整齊的銀杏樹道、韓劇拍攝地紀念碑、傳統手工藝展示館等，適合家庭、情侶或朋友輕鬆逛遍全島，感受自然與人文的獨特魅力。

景點：晨靜樹木園(아침고요수목원)

地址：432 Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, 南韓

營業時間：10:00–21:00

官網：http://www.morningcalm.co.kr/

安妮王推薦：「晨靜樹木園」是韓國最美的庭園之一，距離伊利希安江村度假村約30分鐘車程。園內有許多主題花園，春天百花盛開，夏天綠意盎然，秋天楓葉遍地，冬季則有迷人的燈光節，享受寧靜悠閒的氛圍，是遊客攝影、散步和家庭旅行的景點。

伊利希安江村渡假村│評價

自然與美食交織的冬日仙境：伊利希安江村渡假村 滑雪體驗記

「伊利希安江村渡假村」是一處結合自然美景與多元活動的滑雪勝地。

滑雪場設施完善，適合初學者和專業滑雪者，並提供親子互動區域，非常適合家庭旅遊。

春川地區的自然景觀與現代建築完美融合，讓遊客在滑雪之餘也能欣賞壯麗的山林美景。

此外，渡假村內的美食選擇豐富，從韓國傳統料理到輕食應有盡有。

整體氛圍友善舒適，交通便利，對於熱愛大自然和攝影的遊客來說，可以連同附近的南怡島與晨靜樹木園一同前往，享受到韓國冬季的魅力，是首爾近郊一日遊的理想選擇。

伊利希安江村渡假村│聯絡資訊

景點：elysian滑雪渡假村(엘리시안 강촌 스키장)

地址：688 Bukhangangbyeon-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：09:00–00:00

官網：http://www.elysian.co.kr/

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