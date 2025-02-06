【韓國必去景點推薦】雪嶽山國家公園│首爾近郊自由行、纜車體驗、佛教禪宗旅遊、10項雪嶽山必買伴手禮!!!

雪嶽山秋冬旅遊全攻略：不可錯過的新興寺、權金城與纜車美景

安妮王在韓國自由行中，提到首爾近郊半日遊、一日遊必去的景點推薦，位於江原道、束草的雪嶽山(설악산)是韓國最著名的國家公園之一，不僅是韓國首座被指定的聯合國教科文組織生物圈保護區，還被登錄於IUCN綠色名錄。無論是登山健行、賞楓觀雪、日初日落、還是搭乘權金城纜車、探索新興寺歷史文化等，雪嶽山以豐富的自然、文化遺產，成為韓國最受歡迎的旅遊景點之一。

雪嶽山必玩攻略｜拍照景點、體驗、伴手禮懶人包

雪嶽山自古以來被視為神聖之地，名字源於山峰全年覆蓋白雪的景觀，意為「雪白的山」；壯麗的山景與纜車體驗，讓雪嶽山成為滑雪和登山愛好者的旅遊口袋名單，成為韓國家庭、親子、情侶旅遊的冬季必去景點。

雪嶽山│交通

Google地圖請點我 > 雪嶽山

從首爾的東部高速巴士客運站搭乘巴士，約2.5-3小時抵達束草巴士客運站後，再轉搭當地巴士(7或7-1號)或計程車約30分鐘，即可抵達雪嶽山國家公園。

首爾近郊-韓國禪宗旅遊推薦>

另外，也可以參加從首爾出發的一日旅行團，探索歷史悠久且富有自然美景的雪嶽山和洛山寺，來個排好排滿，充實的韓國沉靜心靈一日遊~

雪嶽山│園區地圖

韓國最具代表性的山岳型國家公園

雪嶽山位於韓國江原道，分為內雪嶽、外雪嶽和南雪嶽三個主要區域；其中內雪嶽是登山的熱門區域，外雪嶽則適合短程遊覽，涵蓋的範圍非常廣。

適合漫遊、登山的景點

雪嶽山有眾多適合徒步旅行的步道和自然景觀，像是壯麗的山峰、茂密的森林、溪流與瀑布等，吸引了大量的登山客與旅客朝聖，著名的景點如下：

新興寺(신흥사) ：雪嶽山著名的佛教寺廟之一，供奉著巨大的青銅佛像。

權金城(권금성)： 雪嶽山一處古代遺址，曾是戰爭時期的避難所，可搭乘纜車抵達，享受壯觀的岩石景觀和遠眺山峰的絕佳視野。

飛龍瀑布(비룡폭포)： 雪嶽山著名的瀑布景點，是攝影愛好者的必訪地點。

百潭寺(백담사)： 位於南雪嶽區，環境清幽。寺廟周圍環繞著溪流和山谷，是靜心冥想的好去處，許多徒步愛好者也以此作為登山起點。

大青峰(대청봉)： 雪嶽山的最高峰，海拔1,708公尺，登頂後可一覽群山和東海的壯麗景色，特別是在日出和日落時分，適合熱愛登山的挑戰者。

雪嶽山│半日遊行程

雪嶽山有權金城、新興寺、百潭寺、飛龍瀑布與登山步道與路線等，以及訪客中心、露營區、停車場、餐廳小吃等，根據旅客的喜好與需求，選擇適合的景點參觀。

安妮王一夥人這次以搭乘纜車來到權金城，以及入口附近的新興寺為主，來場輕鬆自在的外雪嶽半日遊~

雪嶽山│纜車門票

一覽雪嶽山的壯麗全景

「雪嶽山」纜車是遊客探索雪嶽山國家公園的熱門項目，全長約1公里，從起點站到終點站僅需約5分鐘，途中能欣賞到山谷、奇岩怪石與茂密的森林等，輕鬆將旅客送至觀景點，來回票大致價格如下：

成人(中學生以上)：15,000韓元

兒童(37個月至小學生)：11,000韓元

36個月以下幼兒：免費

由於秋季紅葉和冬季雪景期間旅客較多，加上纜車營運受天氣條件限制，遇強風或大雪可能停運，建議提前購票或選擇早晨時間搭乘ㄛ~

雪嶽山必去景點│雪嶽山纜車

安妮王搭乘雪嶽山纜車時，從高空可以俯瞰看蜿蜒的溪流、茂密的森林，以及群山環抱的自然景觀。

一條寬闊的溪流，沿著山谷流淌，河床上滿是大大小小的岩石。

纜車緩緩來到雪嶽山的山峰，山脈呈現出層層疊疊的深綠與灰藍色調，營造出寧靜而壯麗的氛圍。

「雪嶽山纜車」是遊客造訪此處的重要體驗之一，纜車從山腳緩緩升空，山谷的寬廣景色讓人感到震撼且平靜，是韓國著名的登山與旅遊勝地。

雪嶽山必去景點│權金城

從觀景台步道開始，跟隨旅人的足跡，向權金城邁進…

通往權金城遺跡的登山路上，沿途的自然風景，可以看到凍結的小溪、枯黃的草地，以及形狀獨特的枯木，形成了一幅具有冬日氣息的景象。

寒風刺骨，冬季的自然奇景

秋轉冬的季節到訪雪嶽山，當地的低溫氣候使得溪水結冰，形成冰層覆蓋在地表之上；枯黃的草地與灌木叢、彎曲枯木、落葉等，與周圍的景觀完美融合，展現雪嶽山的野性與孤寂美感，也為旅途增添了一份靜謐與歷史感。

權金城遺跡，展現韓國歷史文化與自然魅力

「權金城」相傳由權氏和金氏兩位將軍為躲避戰亂而建，曾是軍事防禦的重地，因此得名「權金城」，是一座歷史悠久的山城遺址。

目前，城牆大多已毀壞，僅存遺跡，但仍可見其昔日的風光；從遠處眺望，環繞的峭壁、聳立的山巒與深谷，飽覽雪嶽山的壯麗風景。

山谷中偶見殘雪，透露出冬季的蕭瑟與寒意，為整體景觀增添了一份蒼涼之美。

遼闊的山脈層層疊疊延伸至遠方，安妮王拼命的攝影，只為捕捉到了雪嶽山冬季的粗獷與雄偉，呈現出如水墨畫般的漸層感，將山的廣闊與縱深一覽無遺。

可惜，突然颳起好像算大的風，廣播請旅客趕緊搭乘回程的纜車；安妮王心想，還好有提早15分鐘上山，不然就無法見識到壯闊的權金城遺跡XD

雪嶽山必去景點│新興寺

韓國禪宗的起源地

「新興寺」位於雪嶽山內，是韓國佛教中最古老的禪宗寺廟，高僧慈藏國師在此宣揚佛教思想，自古以來便是韓國佛教的修行中心，經歷了多次戰爭和自然災害，寺廟多次重建，但始終保留其靈性與文化價值，被認為是韓國禪宗的起源地之一，是一座具有深厚歷史與文化意義的佛教寺廟。

統一大佛-青銅佛像

寺廟入口處矗立著一尊高大的青銅佛像，莊嚴而古樸，象徵南韓、北韓的和平與統一願景。

廟內供奉108座小佛像，象徵佛教修行的108種煩惱；佛像周圍的香爐與祈福牌，吸引了許多前來拜拜的遊客和信徒。

佛教聖地X禪修體驗

「新興寺」被茂密的山林環繞，溪流潺潺；春天的百花、秋天的紅葉與冬天的白雪，讓整個寺廟彷彿置身於世外桃源，融合自然與宗教文化，也提供禪修課程，讓遊客與信徒能短暫體驗佛教生活，是心靈淨化與冥想的絕佳場所。

雪嶽山│伴手禮、紀念品推薦

在搭乘纜車、或者參觀完新興寺後，都會來到紀念品區，以下為安妮王統整10項具有地方特色的伴手禮，趕緊買爆它吧!!!

蓮花麵包(연팥빵)

韓國寺廟特色伴手禮之一，以蓮花為靈感，使用蓮子和紅豆作為主要原料製成蓮花形狀的糕餅，散發淡雅的味道與香氣，搭配茶或咖啡享用，作為日常點心最合適了~

松茸餅乾(송이과자)

韓國寺廟特色伴手禮之一，松茸富含豐富的營養，其他穀物或堅果，口感酥脆香甜，且帶點松茸的特殊香氣，是韓國人喜愛的零食之一。

松茸果凍(송이젤리)

韓國寺廟特色伴手禮之一，將松茸製成四四方方的果凍?!

安妮王第一次看到，於是買了一包，打算造福同事與主管><

平安香包與佛珠手鍊

在雪嶽山的寺廟，能夠買到祈求平安與健康的香包、手工製作的佛珠手鍊等，適合作為祝福、帶來好運的禮物。

茶葉與佛茶

在雪嶽山的寺廟伴手禮區，能夠看到高品質的綠茶和草本茶，這些茶葉具有放鬆身心的功效，冷冽的冬日，來一杯茶暖暖胃吧~

雪嶽山磁鐵

以雪嶽山(설악산)為主題的紀念品，有自然山景、纜車等以韓國文化為主的圖案，圖案設計多元、質感溫潤，這些紀念品不僅可以作為旅遊的紀念，也可以讓您將雪嶽山的美麗帶回家。

雪嶽山景點貼紙

「유니아트」是一家韓國的創意工藝品牌，在雪嶽山伴手禮區，可以看到以韓國江原道為主題的紀念品組合，包含了一張印有江原道地圖的貼紙，且標示許多江原道著名的景點、特產和文化元素，真是太可愛了!!!

雲朵釀造 雪嶽山燒酒(구름 연산 설악 소주)

以韓國雪嶽山為主題的燒酒，瓶身設計簡約，以白色為主，搭配著山脈的圖案，營造出清新的自然風格，適合喜歡嘗試新口味的酒友，或是對韓國文化有興趣的人。可以搭配韓國料理一同享用，也可以作為伴手禮贈送給親友。

熊熊在等著的餅乾(곰이 기다리는 쿠키)

這款餅乾的包裝設計非常可愛，以一隻小熊為主角，搭配著韓國傳統的元素，如楓葉、纜車等，讓人聯想到韓國的自然風光。餅乾本身的口味也相當多元，有楓糖、起司等多種選擇，滿足不同人的喜好。

韓國傳統工藝

除此之外，像是精緻的木製餐具組(나무 식기 세트)、筷子組(젓가락 세트)、身著傳統韓服的韓國民俗娃娃(한국민속인형)等，款式多樣，具有濃郁的韓國傳統文化特色，無論是送給自己還是送給親友，都是一份非常有意義的禮物。

雪嶽山│評價

雪嶽山國家公園：韓國禪修與自然美景大集合

雪嶽山是一處兼具自然景觀與文化歷史的國家公園，擁有壯麗山峰、奇岩怪石和茂密森林，無論是搭乘纜車俯瞰全景、探訪歷史悠久的新興寺，還是品味冬季的冰雪奇景，都令人流連忘返。

纜車之旅不僅省力還能一覽壯觀景色，適合情侶、家庭與登山愛好者。加上伴手禮種類豐富，從蓮花麵包到雪嶽山燒酒，帶回韓國特有的文化記憶，整體旅遊體驗滿分推薦!!!

雪嶽山│聯絡資訊

景點：雪嶽山(설악산)

地址：束草市南韓

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