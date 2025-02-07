【韓國必去景點推薦】洛山寺│首爾近郊自由行、東海景色、佛教禪宗旅遊、12項洛山寺必看的建築與體驗!!!

探索洛山寺必訪景點：洛山寺與東海的必看美景

安妮王在韓國自由行中，提到首爾近郊半日遊、一日遊必去的景點推薦，位於江原道束草、東海附近的「洛山寺(낙산사)」，與江華普門寺、南海菩提庵並列為韓國三大觀音聖地。

韓國禪宗半日遊推薦，洛山寺心靈之旅

洛山寺附近景點有洛山海水浴場、洛山防波堤燈塔、虹霓門、四天王門、圓通寶殿、海水觀音像、普陀殿、賓日樓、觀音池、義湘臺、紅蓮庵、彩繪瓦片等12項洛山寺必看的建築與體驗，融合韓國傳統寺廟風格與自然景觀，不僅能欣賞傳統建築之美，還可眺望壯觀的東海景色，吸引了眾多遊客前來觀賞日出和體驗寧靜的氛圍，成為韓國江原道的代表性文化遺產與觀光景點。

洛山寺│交通

Google地圖請點我 > 洛山寺

從首爾的東部高速巴士客運站搭乘巴士，約2.5-3小時抵達束草巴士客運站後，再轉搭當地巴士或計程車約30分鐘，即可抵達洛山寺。

洛山寺位於韓國江原特別自治道襄陽郡東海岸，緊鄰束草市，靠近東海，不僅提供壯麗的海景，還是欣賞日出的絕佳地點。

首爾近郊-韓國禪宗旅遊推薦>

另外，也可以參加從首爾出發的一日旅行團，探索歷史悠久且富有自然美景的雪嶽山和洛山寺，來個排好排滿，充實的韓國沉靜心靈一日遊~

洛山寺│園區地圖

根據「洛山寺路」(낙산사길)的路線圖，可以探索洛山寺的步道和景點，像是寺廟的大門、主要建築、佛像及觀景台等12處景點，並以編號方式排列，方便旅客參觀。

跟著安妮王的步伐，從洛山寺附近景點「洛山海水浴場」開始，沿途欣賞這些充滿歷史與自然的風景吧!!!

洛山寺附近景點│洛山海水浴場

洛山海水浴場(낙산해수욕장)

有柔軟潔白的沙灘和湛藍清澈的海水，緊鄰洛山寺、義湘臺等佛教文化遺址，且設有停車場，無論是家庭旅行、情侶約會，還是單獨散心，都是適合韓國自駕旅遊的熱門景點~

洛山寺附近景點│洛山防波堤燈塔

洛山防波堤燈塔(낙산방파제등대)

東海岸著名的景點，色調醒目，為過往的船隻指引方向，象徵著沿海地區的繁榮與文化。

安妮王在遊歷洛山寺時，沿著懸崖峭壁之步道，可以看到燈塔與海水、天空構築的自然風景，感受到海風拂面與海浪拍岸的聲音，讓人不禁多看幾眼~

洛山寺必去景點│虹霓門

虹霓門(홍예문)

洛山寺的虹霓門是進入寺廟的重要入口之一，拱形設計不僅具有堅固的結構特性，彷彿一道橋梁，象徵通往聖地，意為「彩虹般的門」，與洛山寺內的自然景觀融為一體，為整體增添了一抹詩意。

洛山寺必去景點│四天王門

四天王門(사천왕문)

「四天王門」是洛山寺的入口之一，象徵著佛教中的四大天王：持國天王、增長天王、廣目天王和多聞天王，分別守護著東、南、西、北四方，具有保護佛法與驅除邪惡的文化意義。

四天王門的的建築風格典雅莊嚴，雕刻細緻，展現了韓國傳統佛教藝術的高超藝術，也是洛山寺文化與藝術的縮影。

洛山寺必去景點│圓通寶殿

圓通寶殿(원통보전)

洛山寺內的重要佛殿「圓通寶殿」，歷史悠久，殿內的觀音像散發慈悲之氣，是佛教信徒修行與禮拜的聖地。

建築融合了韓國傳統建築之美，屋頂的曲線優雅，殿內雕刻精細，充滿莊嚴與神聖的氣息，讓人感受到心靈的平靜，是一處感受韓國佛教建築與信仰魅力的必訪景點。

典型的韓國佛教的七層石塔

石塔高聳穩重，層層堆疊，每層邊緣略微向上翹起，與周圍景致形成優美的和諧感，代表著佛教的智慧與層層修行的理念。且塔頂設有精緻的金屬相輪，象徵通向極樂世界的途徑，是洛山寺中不可錯過的文化瑰寶。

美美的垣牆

「圓通寶殿」的圍牆很有特色，由泥土、瓦片及圓形石材巧妙組合而成，瓦片排列成流線型的紋理，圓形石材則點綴其中，不僅具有裝飾性，且增強了牆體的穩定性與耐久性，展現了韓國傳統建築中的獨特工藝與美感。

洛山寺必去景點│海水觀音像

超巨大的海水觀音像(해수관음상)，趕快拍照打卡吧!!!

高聳的「海水觀音像」面朝東海，源自於觀音菩薩守護大海的傳說，為漁民和航海者祈求平安，雕像精緻的雕工與慈祥的神態，彰顯了佛教文化的深厚意涵，是洛山寺的代表性雕塑。

站在高處眺望東海景色，太美了!!!

「海水觀音像」不僅是靜修與祈福的聖地，且設有步道與觀景平台，讓旅客可以盡情漫步在東海的環抱、自然與文化交織的美景中，是體驗韓國佛教信仰與自然文化的重要景點，可說是洛山寺一定要朝聖的景點!!!

洛山寺必去景點│普陀殿

普陀殿(보타전)，這屋頂超華麗!!!

在觀音池前方的普陀殿，是洛山寺內專門供奉觀音菩薩的佛傳說中觀音菩薩居住的「普陀山」，象徵著觀音菩薩的大慈大悲，成為信徒祈求平安與福祉的靈性場所。

殿堂的建築風格展現韓國佛教的傳統之美，屋頂的飛翹設計與精緻的木刻裝飾增添莊嚴氛圍，吸引眾多遊客前來探索韓國佛教的信仰與建築藝術，是洛山寺中不可錯過的重要景點。

洛山寺必去景點│賓日樓

賓日樓(빈일루)，休息是為了走更長遠的路

「賓日樓」是洛山寺內一座充滿文化與自然美的傳統建築，寓意為「迎接東方初升的太陽」，環境靜謐，增添禪意與詩意，讓旅客可以稍作休憩~

洛山寺必去景點│觀音池

觀音池(관음지)，池水藝術

白色的觀音像石雕，佇立在寒冰凍結的池水，旁邊的建築則展現了傳統韓國寺廟建築的樸實與精緻，襯托出觀音像的莊嚴神聖，讓人感受到韓國佛教與自然相融合的獨特美感。

洛山寺必去景點│義湘臺

義湘臺(의상대)，佛教精神與文化的象徵

「義湘臺」是洛山寺內最具代表性的景點之一，建於懸崖之上，以新羅時代的高僧義湘大師(의상대사)曾在此修行冥想而得名。周圍環繞著蒼松翠柏，構成如詩如畫的自然美景。

站在義湘臺上，可俯瞰壯闊的東海波濤，遠眺洛山寺周邊的壯麗景色，是欣賞東海風光的絕佳地點，也深具佛教精神與文化象徵意義。

洛山寺必去景點│紅蓮庵

紅蓮庵(홍련암)，位於懸崖峭壁的庵堂

來到「紅蓮庵」，是洛山寺的一座附屬庵堂，主要供奉觀世音菩薩，象徵慈悲、智慧以及守護海上平安，並帶給人們心靈的寧靜與安慰。

安妮王最喜歡的就是「紅蓮庵」附近的風景，建築不僅有韓國傳統寺廟的典雅之美，且建於懸崖峭壁，可以俯瞰東海與天空，與自然景觀完美融合，增添神秘氛圍，給人無比震撼的感受。

洛山寺必玩體驗│彩繪瓦片

最後，在義湘臺與紅蓮庵附近，有幾塊特別設計的彩繪瓦片，是洛山寺常見的文化活動之一，瓦片上繪有不同的佛教圖案與文字，如僧侶、蓮花，以及寓意吉祥的佛教象徵，旅客將自己的願望繪於瓦片上，例如家庭健康、學業進步等，象徵祈福的精神，增添旅行的互動性與紀念意義。

洛山寺│評價

韓國禪宗必訪景點推薦：洛山寺半日遊

洛山寺位於江原特別自治道東海岸，坐落於綠意盎然的山林間，是一處結合自然景觀與佛教文化的絕佳旅遊景點。

安妮王漫步於寺內，能感受莊嚴的佛教建築，欣賞如詩如畫的東海景色之外，還可以參與彩繪瓦片等互動體驗，更增添旅行的樂趣與紀念價值。

洛山寺既是心靈靜修之地，也是結合歷史、宗教與自然的韓國首爾近郊的觀光景點，讓旅客感受東海壯麗景色與佛教文化的美妙融合~

洛山寺│聯絡資訊

景點：洛山寺(낙산사)

地址：100 Naksansa-ro, Ganghyeon-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do, 南韓

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