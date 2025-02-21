【韓國自駕旅遊景點推薦】加平服務區 首爾方向｜가평휴게소(서울방향)

韓國自駕旅遊必停！加平服務區 首爾方向美食與體驗全攻略

安妮王在韓國自由行中，南怡島、晨靜樹木園、江原道、束草、雪嶽山、洛山等首爾近郊必去景點，是規劃首爾半日遊、一日遊的口袋名單；其中，位於韓國京畿道的「加平服務區 首爾方向」가평휴게소(서울방향)，是韓國高速公路上重要的服務區，從便利商店到韓國美食，像是牛骨湯、紫菜飯捲等餐點應有盡有，為韓國自駕旅遊必去、最具規模的休息站。

加平服務區 首爾方向│交通

Google地圖請點我 > 加平服務區 首爾方向

「加平服務區 首爾方向」位於京畿道加平郡，從首爾市區沿京畿道高速公路行駛便可抵達，是韓國自駕旅遊必經的休息站，在前往南怡島、江原道、束草、雪嶽山、洛山等首爾近郊景點時，可以稍作休息~

加平服務區 首爾方向│環境介紹

休息站內設有寬敞的用餐區，座位充足，提供乾淨舒適的環境，讓旅客在長途駕駛中放鬆身心。

除此之外，還有韓國連鎖便利商店品牌-CU便利商店進駐，提供各式各樣的韓式飯捲、三明治、便當、湯麵、年糕等正餐、零食、飲料與點心，滿足旅客多樣化的用餐需求。

加平服務區 首爾方向│菜單

「加平服務區 首爾方向」提供多種韓式料理，包括經典的韓式拌飯(비빔밥)、辣炒年糕(떡볶이)、紫菜包飯(김밥)、牛骨湯(설렁탕)等，搭配新鮮的當地食材烹調而成，豐富的餐點選項，完美展現韓國的飲食文化，不論是大人小孩，都能吃得飽飽飽!!!

加平服務區 首爾方向│牛骨湯

牛骨湯(설렁탕)

經牛骨和牛肉經過長時間熬煮而成的乳白色湯頭，加入細切的牛肉片，以及新鮮的蔥花增添風味，口感溫和順滑，搭配微辣的泡菜、醃蘿蔔與香噴噴的白飯，是安妮王下飛機後的第一頓晚餐~

加平服務區 首爾方向│辣味牛骨湯

辣味牛骨湯(육개장)

以牛骨湯的基礎，融合韓國人喜愛的辛辣風味，呈現濃郁的深紅色湯底，加入牛肉、蔥、豆芽等多種食材，在寒冷的季節，是取暖、補充能量的韓國佳餚~

加平服務區 首爾方向│牛骨湯加年糕

將年糕(떡)加入牛骨湯(설렁탕)是創新的韓國料理，在熱騰騰、牛骨熬煮後的濃郁湯底中，點綴白色Q軟的年糕，搭配蔥絲、切片牛肉等豐富食材，更添香氣和滑潤，成為旅途中暖胃的韓國美食。

加平服務區 首爾方向│紫菜飯捲

紫菜飯捲(김밥)

韓國經典的便當料理，以烏黑發亮的紫菜包裹米飯，淡淡的海洋鹹香，米飯柔軟且略帶甜味，外表撒上少量芝麻以增加香氣，形狀小巧，一口大小的設計適合輕鬆享用。

加平服務區 首爾方向│評價

休息是為了走更長遠的路，體驗韓版休息站之旅~

「加平服務區 首爾方向」是韓國自駕旅遊的理想休息點，提供寬敞的用餐區和豐富的韓式美食選擇，特別推薦牛骨湯和紫菜飯捲，滋味濃郁，滿足長途駕駛的身心疲勞。

此外，服務區內設有CU便利商店，提供零食、飲料與便當等，即便是短暫停留，也能品嘗道地的韓國飲食文化，是探索韓國近郊景點的亮點。

加平服務區 首爾方向│聯絡資訊

景點：加平服務區 首爾方向│가평휴게소(서울방향)

地址：544 Misari-ro, Seorak-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, 南韓

營業時間：06:30–20:30

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