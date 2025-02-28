【韓國燒烤推薦】신개념서서갈비 육장갈비 속초본점｜江原道必吃美食、束草烤肉餐廳、首爾近郊自由行

安妮王在韓國首爾近郊自由行中，提到江原道必吃美食、餐廳，位於束草的「신개념서서갈비 육장갈비 속초본점」是主打韓國燒烤與傳統料理餐廳，提供國產豬排骨等燒烤佳餚，肉質鮮嫩多汁，搭配冷麵及豐富小菜，呈現出韓國飲食的豐富與魅力!!!

不到400台幣！束草必吃的國產豬排骨燒烤餐廳

安妮王一夥人在這次韓國自由行，來到當地人推薦的烤肉餐廳，鮮嫩多汁的烤豬排骨，深度品味韓國燒烤文化，便宜又好吃，每人花費不到400台幣即可享用高品質韓式燒烤，打造適合背包客、家庭、朋友、親子用餐的熱門餐廳，輕鬆度過豐盛的晚餐時光~

신개념서서갈비 육장갈비 속초본점│交通

Google地圖請點我 > 신개념서서갈비 육장갈비 속초본점

「신개념서서갈비 육장갈비 속초본점」位於韓國江原道束草市，鄰近束草主要觀光區，從束草高速巴士客運站搭乘計程車約10分鐘即可抵達，也可選擇公共交通，附近有多條公車路線，交通十分便利，是當地美食愛好者不可錯過的烤肉餐廳之一。

신개념서서갈비 육장갈비 속초본점│用餐環境

傳統韓式烤肉餐廳

「신개념서서갈비 육장갈비 속초본점」的用餐環境寬敞舒適，設有木質桌椅、榻榻米等座位區，裝潢簡約而溫馨，適合家庭聚會、朋友聚餐或旅行途中享受道地的韓國美食。

신개념서서갈비 육장갈비 속초본점│菜單

多樣化的韓國燒烤、烤肉料理

「신개념서서갈비 육장갈비 속초본점」的菜單主打鮮嫩多汁的燒烤排骨，包括「肉醬牛排骨」、「國產豬排骨」等，以及冷麵、大醬湯、燒酒等，適合喜愛不同肉品的饕客，享受傳統韓國烤肉的獨特美味。

安妮王一夥人(9位)，點了國產豬排骨、水冷麵與拌冷麵，換算成台幣，1人居然不到400元，真是太便宜了!!!

國產豬排骨 국내산돼지갈비，17,000韓元/人

（附餐）水冷麵 (후식) 물냉면，4,000韓元

（附餐）拌冷麵 (후식) 비빔냉면，4,000韓元

總金額：169,000韓元

신개념서서갈비 육장갈비 속초본점│國產豬排骨

國產豬排骨(국내산돼지갈비)

豬排骨是韓國燒烤的經典代表，用醬油、蒜泥、糖和果汁等調味醃製而成，既保留了豬肉的鮮味，又增添了甜鹹適中的韓式風味，在家族聚會和朋友聚餐時深受喜愛。

傳統韓國烤肉用餐場景

在韓國炭火燒烤爐裡，紅色炭火滾滾發燙，為燒烤帶來獨特的炭香風味。銅製排煙罩懸掛在上方，用於吸走油煙，保持室內環境清新，讓人感受到濃厚的韓國飲食文化氣息。

多樣小菜

桌面上擺放著典型的韓國配菜，包括泡菜、醃製青菜、醃蘿蔔、清爽的沙拉，以及洋風馬鈴薯沙拉，再配上一碗冷麵或熱湯，這些配菜既能解膩，也能提升用餐的層次感，展現韓國餐桌文化的豐富性。

燒烤醬料

美味的醬料，搭配蒜頭、醬油等調味料，為烤肉增添鮮香；這是韓國燒烤不可或缺的部分，為肉類提供更多風味選擇。

慢慢烘烤的豬排骨，好香!!!

豬排骨肉質鮮嫩，經過特製醬汁充分醃製後，表面泛著誘人的光澤；排骨上帶有均勻分布的肥瘦肉，增添了燒烤時的豐富口感。此外，豬排骨的骨頭部分保留完整，能夠在燒烤過程中帶出更濃郁的肉香。

豬排骨切割均勻，骨頭與肉的比例適中，既保留了骨髓的香氣，也確保了肉質的厚實與飽滿；肉面上因燒烤的過程而帶有微微的焦香痕跡，讓人垂涎欲滴。

在口感上，豬排骨肉質鮮嫩、多汁和帶有甜鹹平衡的風味，燒烤時，脂肪的部分會被高溫逼出油香，與醃料中的糖分結合產生迷人的焦糖香氣，嫩滑的肉質與香脆微焦的外層形成鮮明的口感對比，每一口都能感受到韓國燒烤特有的濃郁風味。

此外，搭配韓國傳統的配菜如泡菜或生菜包裹食用，既能中和燒烤的油膩感，又增加了層次感，使得整體味道更為豐富。

신개념서서갈비 육장갈비 속초본점│拌冷麵

拌冷麵(비빔냉면)

韓國經典的拌冷麵，呈現出鮮豔的紅色，混合著韓國辣椒醬與香料。搭配爽口的黃瓜與煮蛋，麵條滑順且有彈性，辣中帶甜，令人食慾大增，是燒烤的完美搭配。

신개념서서갈비 육장갈비 속초본점│水冷麵

水冷麵(물냉면)

有別於拌冷麵的醬料，水冷麵的湯頭以牛骨、雞肉與韓國梨熬製的清湯為基底，湯色清澈，冰涼透徹，搭配多樣的配料，讓人一看便感到涼爽宜人。

在口感上，麵條經過冰鎮後非常有彈性，入口滑順又有嚼勁。湯汁清淡中帶有濃郁的牛骨的鮮甜，既清爽又帶有深層的風味，另外，還可以根據個人喜好加入一點韓國芥末、醋或辣椒醬，讓味道更加豐富多層次。

신개념서서갈비 육장갈비 속초본점│評價

韓國燒烤與傳統料理的精髓，呈現出韓國飲食的豐富與魅力!!!

「신개념서서갈비 육장갈비 속초본점」是一家深受食客喜愛的韓國烤肉餐廳，菜色豐富多樣，主打鮮嫩多汁的燒烤排骨，醃製入味後在炭火上燒烤，散發出濃郁香氣。肉質鮮嫩多汁，炭火烤出的外層帶有焦香，口感極佳，為韓國燒烤的代表性料理，搭配冷麵及豐富小菜，完美詮釋韓國餐桌文化。

신개념서서갈비 육장갈비 속초본점│聯絡資訊

店名：신개념서서갈비 육장갈비 속초본점

地址：1551-7 Joyang-dong, Sokcho-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：11:00~22:00

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