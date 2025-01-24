我超愛的FreshO2年前又推出新品啦！這次有超持久又超耐蹭的嘟嘟唇線筆、超補水護唇小方糖-雙色升級版，一顆有兩個顏色，單擦、疊擦都可以，擁有一顆＝擁有三種顏色的快樂，還有嘟嘟小奶凍，質地不厚重，很好上唇，也不粘膩，擦上去光澤滿滿～今天來跟大家分享，只要使用這三樣彩妝，簡單三步驟，就可以在家畫出現在很夯的嘟嘟唇喔！偷偷說：連像我這種美妝邊緣人也容易上手，完全0失敗，一起來看看吧！

Step1.嘟嘟唇線筆｜筆描繪理想唇型

想要擁有好看的嘟嘟唇，就要從理想唇型開始，這時候就要使用嘟嘟唇線筆（共兩色）來描繪啦！

一次推出兩種好看的顏色：暖色調的蜜香玫瑰 、冷色調的焦糖可可，極細筆尖、絲滑的筆觸，很好勾勒唇型

這邊要注意：新筆剛開始畫時會有點卡卡的很正常，建議先在手背上多畫幾次，開筆後再上嘴，會比較好畫喔！

另一頭則是軟毛圓頭刷，可以做簡單的暈染

這款唇線筆非常持久，畫上去後，無論我怎麼搓、用濕紙巾擦，完全不掉色喔！

我選蜜香玫瑰來勾勒唇型，讓嘴唇微微的立體（喜歡歐美感的可以畫誇張一點）

Step2.超補水護唇小方糖｜嘴唇打底

我超愛的小方糖家族推出新款啦！總共有三色：濃醇牛奶糖（感應換色）、梅好玫瑰、健康好蘋友

有別於以往推出的小方糖，這次是雙色小方糖，單擦、疊擦都可以，擁有一顆＝擁有三種顏色的快樂

天啊！三款顏色都好好看！

我喜歡健康好蘋友的顏色，一擦上去，本來快脫皮的嘴唇，瞬間潤澤

Step3.嘟嘟小奶凍｜增加光澤立體感

最後就很需要讓嘟嘟唇增加光澤，這時候就胥杳這可愛的小奶凍

總共推出三色：香橙奶油（無色）、蜜香玫瑰（暖色）、焦糖可可（低調冷色）

本身質地不厚重，很好上唇，也不粘膩，我直接選擇無色款，擦上去光澤感滿滿，如果你沒有上有顏色的唇膏，很適合使用其他兩款奶凍喔～

仔細一看！奶凍包裝上有一個小洞

可以掛在鑰匙圈上、包包上，隨身攜帶，超可愛！

噹拉～這就是最後的微立體嘟嘟唇，美妝新手只要照步驟畫，都很容易成功喔！趕緊在家嘗試看看吧～

一起看看影片吧！

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